Chinas Urumqi, um die Sperrung von Covid inmitten der öffentlichen Wut über tödliches Feuer zu erleichtern

Die chinesischen Behörden sagten am Samstag, sie würden eine monatelange Covid-Sperre in der äußersten westlichen Region Xinjiang des Landes „stufenweise“ aufheben, nachdem es zu Protesten gegen ein tödliches Feuer in einem Wohnhaus in der regionalen Hauptstadt Urumqi gekommen war.

Mindestens 10 Menschen wurden getötet und neun verletzt, als das Feuer am Donnerstag ausbrach, so die örtliche Feuerwehr, und die öffentliche Wut über die Tragödie ist mit dem Auftauchen von Videomaterial gewachsen, das Absperrmaßnahmen zu zeigen scheint, die Feuerwehrleute am Zugang zur Szene hindern und Opfer erreichen.

Ein Video, das am Freitagabend in den chinesischen sozialen Medien weit verbreitet war, zeigt eine große Gruppe von Menschen, die zu einem Regierungsgebäude in Urumqi marschieren und „End Lockdowns“ skandieren, während ein anderes zeigt, wie einige Bewohner Sperrbarrieren durchbrechen und sich mit Beamten streiten.

Die Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern ist seit August streng gesperrt, doch trotz der Maßnahmen liegen die täglichen Covid-Infektionen weiterhin bei etwa 100.

Bei einer Pressekonferenz am Samstag versprachen lokale Regierungsbeamte, dass sie die Sperrmaßnahmen „stufenweise“ aufheben würden – damit Bewohner in „risikoarmen“ Gebäuden ihre Gebäude verlassen könnten.

Sui Rong, der Propagandachef von Urumqi, behauptete, die Stadt habe aufgrund der Sperrmaßnahmen „Covid-Fälle in der Gesellschaft im Grunde beseitigt“.

Sie räumte jedoch weder ein, dass es Proteste gegeben hatte, noch gab sie einen klaren Zeitrahmen für die Lockerung der Maßnahmen an oder gab an, wie viele Bewohner nach der Ankündigung ihre Häuser oder Gelände verlassen könnten.

In ganz China gab es in den letzten Wochen eine wachsende Flut von Dissens gegenüber den unerbittlichen Null-Covid-Sperren der Regierung, von denen Beamte behaupten, dass sie notwendig sind, um das Leben der Menschen vor dem Virus zu schützen.

In der Innenstadt von Zhengzhou kam es diese Woche zu Zusammenstößen zwischen Arbeitern der weltgrößten iPhone-Montagefabrik und Sicherheitsbeamten in Hazmat-Anzügen wegen einer Verzögerung bei Bonuszahlungen und chaotischen Covid-Regeln.

Und am Donnerstag lieferte in der weitläufigen Metropole Chongqing im Südwesten ein Bewohner einen sengende Rede kritisierte die Covid-Sperre in seinem Wohngebiet. „Ohne Freiheit würde ich lieber sterben!“ rief er einer jubelnden Menge zu, die ihn als „Helden“ feierte und ihn aus dem Griff mehrerer Polizisten rang, die versucht hatten, ihn wegzunehmen.

Unterdessen schwinden die Hoffnungen, dass Peking – nach geringfügigen Lockerungen einiger Quarantäneanforderungen – eine leichte Lockerung seines Ansatzes signalisieren könnte, angesichts eines Anstiegs der Fälle, während China auf seinen vierten Winter der Pandemie zusteuert.

Diese Woche erreichten die Covid-Fälle im Land laut der Nationalen Gesundheitskommission Rekordhöhen.