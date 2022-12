Chinas unverbindliche Partnerschaft ist eine Win-Win-Vereinbarung für Saudi-Arabien — RT World News

Trotz ihrer anhaltenden konfessionellen Auseinandersetzungen gelingt es Peking, strategische Partnerschaften mit anderen Ländern aufrechtzuerhalten

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping begann am Donnerstag seinen „epochemachenden“ Besuch in Saudi-Arabien, während das asiatische Wirtschaftsmachtzentrum inmitten zunehmender Turbulenzen zwischen Riad und seinen traditionellen Verbündeten in Washington nach neuen Wegen in die Region des Nahen Ostens sucht.

Trotz der Tatsache, dass das Land im Nahen Osten seit langem eine theokratische Monarchie ist, ist im Westen neue Kritik an Riads lückenhafter Menschenrechtsbilanz aufgekommen. China bewegt sich jedoch ohne begleitende Kritik, die – obwohl größtenteils berechtigt – meistens voller frecher Heuchelei ist, wenn man bedenkt, dass der Westen zu einseitigen Angriffskriegen neigt und die bürgerlichen Freiheiten seiner einheimischen Bevölkerung mit Füßen tritt.

Tatsächlich hat sich Chinas Politik der strikten Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder im Nahen Osten mit bemerkenswertem Erfolg verwirklicht. Während Washington sektiererische Meinungsverschiedenheiten zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen geschürt hat, indem es die Golfstaaten und den Iran in Stellvertreterkonflikte hineingezogen hat, hat Peking ohne Proteste von beiden Seiten eine fruchtbare wirtschaftliche Zusammenarbeit mit beiden Seiten verfolgt. Tatsächlich hat China Anfang dieses Jahres ein historisches, 25-jähriges Abkommen mit Saudi-Arabiens regionalem Gegner, dem Iran, verfasst, das Partnerschaften in vielen Bereichen beinhalten wird, darunter Handel, Wirtschaft und Transport.

China hat ebenfalls Anfang dieses Jahres eine Fünf-Punkte-Sicherheitsinitiative zur Erreichung von Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten vorgestellt. Die Punkte dieser Initiative sind das Eintreten für gegenseitigen Respekt; Wahrung von Gleichheit und Gerechtigkeit; Erreichen der nuklearen Nichtverbreitung; gemeinsame Förderung der kollektiven Sicherheit; und Beschleunigung der Entwicklungszusammenarbeit, wie vom chinesischen Außenministerium angegeben. Dies wurde von den Ländern der Region herzlich begrüßt und ist ein Modell dafür, wie China die Sicherheitskooperation fördern will, ohne einseitige Kriege unter falschen Vorwänden zu führen, wie es die Vereinigten Staaten im Irak getan haben.









Aber Xis Besuch konzentrierte sich hauptsächlich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Saudi-Arabien hat in den letzten Monaten den Zorn Washingtons auf sich gezogen, nachdem es im OPEC+-Format für eine Kürzung der Ölförderung im Oktober gestimmt hatte, obwohl US-Präsident Joe Biden aufgefordert hatte, die Produktion anzukurbeln, um die Kraftstoffpreise zu senken, was zweifellos die Chancen seiner Partei verbessern würde bei den Zwischenwahlen im vergangenen Monat. Seitdem hat Riad gezeigt, dass es nicht bereit ist, vom Westen festgehalten zu werden, und diversifiziert seine Beziehungen, indem es sich nach Osten wendet.

In Schritten China. Als Unterzeichner der von Peking geführten „Gürtel und Straße“-Initiative (BRI) und als wichtiger Knotenpunkt bei der Verbindung von Asien, Europa und Afrika ist Saudi-Arabien einzigartig positioniert, um von der Entwicklungszusammenarbeit mit China zu profitieren, das bestrebt ist, in Sachwerte zu investieren und Förderung der Win-Win-Kooperation mit Ländern im globalen Süden, die wirtschaftliche Entwicklung anstreben.

Gleichzeitig sind die Bedingungen für beide Seiten bereits gegeben, um ihre Zusammenarbeit zu verstärken, da Riad Chinas größter Handelspartner unter den arabischen Ländern ist und China seit 2013 Saudi-Arabiens größter Handelsplatz ist. Insbesondere ist China ein massiver Importeur von Rohstoffen aus der ganzen Welt, mit denen es seine riesige Produktionsbasis mit Energie versorgt – und saudisches Öl ist da keine Ausnahme. Abgesehen davon sind die beiden auch in ihren grünen Entwicklungsinitiativen eng aufeinander abgestimmt, was für die saudische Seite in der „Vision 2030“ des Königreichs detailliert beschrieben wird.

Laut Medienberichten sollen während des Besuchs von Xi Vereinbarungen im Wert von 29 Milliarden Dollar von beiden Seiten unterzeichnet werden. Dazu gehören mehr als 20 Initiativen und eine strategische Partnerschaftsvereinbarung, die die oben genannte Vision 2030 mit der BRI in Einklang bringen wird. Die beiden Länder werden nach dem Ergebnis dieses Besuchs ihre langfristigen strategischen Perspektiven stärker aufeinander abstimmen, um sich gegenseitig zu ergänzen, und zu einer Win-Win-Kooperation für beide Seiten führen.













Während Washington in den letzten Tagen seine Beziehungen zum Königreich zerbrechen sieht, obwohl Saudi-Arabien seit mehreren Jahrzehnten ein Verbündeter der Vereinigten Staaten ist, erlebt China einen massiven Aufschwung seines diplomatischen Kapitals im Nahen Osten. Das liegt gerade daran, dass Peking keine politischen Forderungen an seine Verbündeten stellt, die deren grundlegenden Eigeninteressen direkt widersprechen, wie es die USA versucht haben, indem sie Riad durch einseitige Sanktionen und andere Mittel in ihren Stellvertreterkonflikt gegen Russland in der Ukraine hineingezogen haben.

Das heißt, dass Chinas strikte Nichteinmischungspolitik sein größtes Druckmittel ist, um die USA aus dem Nahen Osten herauszudrängen. Länder in der Region kennen die Zerstörung, die Washingtons Agenda folgt, nur zu gut; Sie haben gesehen, wie ihre Schwesterländer durch die amerikanische Außenpolitik verstümmelt und zerstört wurden, und viele mussten die Flüchtlinge aufnehmen, die diese Konflikte hervorgebracht haben. Aber Peking bietet eine andere Form der Partnerschaft an, nämlich eine, die nicht auf einseitige politische Geschäfte oder sektiererischen Hass angewiesen ist – sondern auf schlichtes Eigeninteresse.

Das größte Zeichen für Chinas Erfolg im Nahen Osten im Vergleich zu Washington ist die Tatsache, dass es strategische Partnerschaften mit Ländern wie Saudi-Arabien und dem Iran unterhalten kann, die seit Jahrzehnten von konfessionellen Auseinandersetzungen geprägt sind. Das ist etwas, das der Westen nicht nur nie erreichen konnte, sondern das er immer nur nutzte, um seine eigenen politischen Ziele in der Region durch Teile-und-Herrsche-Taktiken zu erreichen.