De Chinese topdiplomaat Wang Yi arriveerde dinsdag in Moskou, meldden Russische staatsmedia, tijdens het eerste bezoek aan Rusland door een Chinese ambtenaar in die rol sinds de grootschalige invasie van Oekraïne door het Kremlin bijna een jaar geleden begon.

Wang, die vorige maand werd benoemd tot topadviseur buitenlands beleid van de Chinese leider Xi Jinping, brengt het spraakmakende bezoek als laatste stop in een achtdaagse internationale tournee met bezoeken aan Frankrijk, Italië en Hongarije, evenals Duitsland voor een veiligheidsconferentie.

Hij zal woensdag de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontmoeten, meldde de Russische staatsmedia TASS, daarbij verwijzend naar het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoewel geen van beide landen heeft gespecificeerd of Wang gesprekken zal voeren met president Vladimir Poetin, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov maandag dat “we een dergelijke ontmoeting niet uitsluiten”.

Wang had dinsdag een ontmoeting met het hoofd van de Russische Veiligheidsraad, Nikolai Patrushev, volgens een lezing van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de voorlezing waren de twee functionarissen het erover eens om zich te verzetten tegen “de mentaliteit van de Koude Oorlog, blokconfrontatie en ideologische oppositie” – een nauwelijks verhulde kritiek op de VS – en meer inspanningen te leveren om “wereldbestuur te verbeteren”, in een duidelijke verwijzing naar de plannen van Peking en Moskou. ambities om de wereldorde in hun voordeel te veranderen.

Wang en Patrushev “wisselden ook hun mening” over de kwestie Oekraïne, voegde de verklaring eraan toe, zonder details te geven.

De reis van Wang komt nadat de Amerikaanse president Joe Biden maandag een verrassingsbezoek bracht aan Oekraïne om zijn steun te betuigen aan het omstreden land, dat Washington en zijn Europese bondgenoten het afgelopen jaar hebben verenigd om te steunen door middel van zowel militaire als humanitaire hulp en economische hulp. sancties tegen Rusland.

De diplomaat arriveerde enkele dagen later in Moskou Amerikaanse functionarissen maakte zich zorgen over hoe het voortdurende partnerschap van China met Rusland een impact zou kunnen hebben op de oorlog in Oekraïne – en uren nadat Poetin een belangrijke toespraak hield over het conflict, waarin hij plannen aankondigde om de betrokkenheid van Rusland bij zijn laatst overgebleven kernwapenverdrag met Rusland op te schorten de VS.

De Chinese leiders claimden onpartijdigheid in het conflict, maar weigerden de Russische invasie te veroordelen. In plaats daarvan breidden ze de handelsbetrekkingen uit en zetten ze gezamenlijke militaire oefeningen voort, ook deze week.

Maar tijdens engagementen in Europese steden in de afgelopen dagen, bouwde Wang voort op China’s beeld van zichzelf als een voorstander van vrede en onderhandeling, en zei op de Veiligheidsconferentie van München (MSC) op zaterdag dat Peking zijn standpunt over een “politieke regeling” van de crisis.

Die opmerkingen werden met argwaan onthaald door sommige westerse leiders die nauwlettend in de gaten houden of China steun verleent aan zijn noorderbuur, vooral die welke bepaalde “rode lijnen” overschrijdt die door Washington zijn verwoord.

Dinsdag herhaalde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang de berichten van Peking over Oekraïne op een veiligheidsforum in de Chinese hoofdstad. China was “diep bezorgd” dat het conflict “uit de hand zou lopen”, en zou blijven aandringen op vredesbesprekingen en “Chinese wijsheid” verschaffen om tot een politieke regeling te komen, zei hij.

“Tegelijkertijd dringen we er bij de relevante landen op aan om onmiddellijk te stoppen met olie op het vuur te gooien, te stoppen met het verschuiven van de schuld naar China en te stoppen met het opdrijven van het discours van Oekraïne vandaag, Taiwan morgen,” zei hij, in een duidelijke verwijzing naar de VS en zijn bondgenoten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat de regering-Biden zich zorgen maakt dat Peking overweegt zijn partnerschap met Moskou te intensiveren door het Russische leger “dodelijke steun” te geven terwijl Rusland zich voorbereidt op een verwacht nieuw offensief.

“We hebben dit nauwlettend in de gaten gehouden”, vertelde Blinken aan CBS’ “Face the Nation” van de MSC in een interview dat zondag werd uitgezonden. “De zorg die we nu hebben, is gebaseerd op informatie die we hebben dat ze overwegen dodelijke steun te bieden, en we hebben ze heel duidelijk gemaakt dat dat een serieus probleem voor ons en in onze relatie zou veroorzaken.”

Blinken waarschuwde Wang ook “over de implicaties en gevolgen” als China zijn steun voor de oorlogsinspanningen van Rusland vergroot, tijdens een ontmoeting tussen de twee aan de zijlijn van de conferentie, volgens een Amerikaanse lezing.

Een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde verslaggevers dat Blinken “vrij bot was in zijn waarschuwing over de implicaties en gevolgen van het feit dat China materiële steun aan Rusland verleende of Rusland hielp bij het systematisch ontduiken van sancties.”

Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de inlichtingendienst, vertelden eerder zaterdag aan CNN dat de VS onlangs “verontrustende” trendlijnen begint te zien in de steun van China aan het Russische leger en dat er tekenen zijn dat Peking “tot het uiterste wil kruipen” om dodelijke militaire hulp aan Rusland te verlenen zonder gepakt worden.

Die functionarissen wilden niet in detail beschrijven welke inlichtingen de VS hebben gezien die wijzen op een recente verschuiving in de houding van China, maar zeiden dat Amerikaanse functionarissen zo bezorgd waren dat ze de inlichtingen de afgelopen dagen hebben gedeeld met bondgenoten en partners in München.

Bij de MSC zei Wang dat China “diep bezorgd” was over de aanhoudende crisis en geen “olie op het vuur” gooide – een uitdrukking die de diplomaten van Peking in het verleden hebben gebruikt om de VS te beschuldigen van het voortduren van het conflict. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat de VS, en niet China, degene was die een “gestage stroom wapens naar het slagveld” stuurde.

Wang maakte geen melding van de reis naar Rusland tijdens zijn voorbereide opmerkingen of een volgend live gestreamd gesprek zaterdag op het hoofdpodium van de conferentie in München, toen hem werd gevraagd door de voorzitter van de MSC Foundation Council, Wolfgang Ischinger, of China bereid was te handelen naar “zijn standpunt”. dat het de territoriale integriteit van Oekraïne respecteert en zo ja, hoe.

Tijdens ontmoetingen met Europese leiders, waaronder de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, tijdens de eerdere fase van zijn tour vorige week, benadrukte Wang China’s inzet voor vredesbesprekingen en een einde aan de oorlog. De tournee werd gezien als onderdeel van China’s poging om de banden met Europa te versterken, waar volgens analisten het imago van Peking het afgelopen jaar is geschaad door de banden met Moskou.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei afgelopen maandag dat het bezoek van Wang aan Moskou China en Rusland de gelegenheid zou bieden om hun strategische partnerschap verder te ontwikkelen en “van gedachten te wisselen” over “internationale en regionale hotspotkwesties van gemeenschappelijk belang”. uitdrukking die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar onderwerpen als de oorlog in Oekraïne.

“China is bereid om dit bezoek als een kans aan te grijpen en met Rusland samen te werken om de gestage groei van de bilaterale betrekkingen te bevorderen in de richting die de twee staatshoofden aangeven, de legitieme rechten en belangen van beide partijen te verdedigen en een actieve rol te spelen voor de wereld. vrede’, aldus de woordvoerder.

Het bezoek van Wang kan ook de voorbode zijn van een staatsbezoek van Xi aan Moskou later dit jaar. Poetin deed een uitnodiging aan Xi tijdens een gebruikelijk eindejaarsgesprek tussen de twee leiders, maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen plannen bevestigd.

In een redactioneel commentaar op dinsdag prees de door de staat gerunde nationalistische tabloid de Global Times de vriendschap tussen China en Rusland als “een positieve troef van de wereld”, en beschuldigde sommigen in het Westen ervan het conflict in Oekraïne te gebruiken om Sino- Russische betrekkingen.

“De Verenigde Staten hebben de vriendschappelijke betrekkingen tussen China en Rusland vanaf het allereerste begin met een dikke, getinte bril bekeken”, luidt het. “In feite, ongeacht of het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, willen de VS niet dat China en Rusland nauwe betrekkingen ontwikkelen. De achterdocht, provocatie en sabotage vanuit Washington zijn nooit opgehouden.”