Peking Angesichts der schleppenden wirtschaftlichen Erholung will Chinas Führung private Unternehmen stärken. Das geht aus einer 31-Punkte-Erklärung hervor, die am Mittwochabend Ortszeit vom Zentralkomitee der regierenden Kommunistischen Partei und dem Staatsrat, der Exekutive Chinas, veröffentlicht wurde.

Darin heißt es, dass der Privatsektor eine „entscheidende Kraft“ für die Modernisierung Chinas sei. Die genannten Maßnahmen sind jedoch weniger wichtig als die Frage, ob es ihnen gelingt, das Vertrauen privater Unternehmen wiederherzustellen.

Die Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung schwacher Wirtschaftsdaten am Montag. Demnach wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt vom ersten zum zweiten Quartal lediglich um 0,8 Prozent.

Damit erholt es sich deutlich langsamer von den Folgen der Corona-Pandemie, als viele gehofft hatten. Im Frühjahr hatte sich die Regierung ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesetzt.

Der Privatwirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Private Unternehmen erwirtschaften mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und mehr als 80 Prozent der Arbeitsplätze in den Städten.

Was das Unternehmen verspricht

Sowohl die strengen Corona-Maßnahmen als auch starke staatliche Eingriffe etwa im Tech-Bereich haben bei Privatunternehmen für große Verunsicherung gesorgt. Deshalb zögern sie jetzt mit Investitionen.

Das MoU verspricht Verbesserungen beim Markteintritt, fairem Wettbewerb, Finanzierung, geistigen Eigentumsrechten und Rechtsschutz. Das wichtigste Signal des Dokuments ist jedoch, dass die Parteiführung die Rolle des Privatsektors bei der Modernisierung des Landes betont.

Dem Papier zufolge besteht das Ziel darin, private Unternehmen dabei zu unterstützen, zu wachsen, sich zu verbessern und zu stärken, damit sie eine größere Rolle beim „großen Wiederaufleben der chinesischen Nation“ spielen können. Entscheidend wird sein, ob die Unternehmen den Worten Glauben schenken.

>> Lesen Sie hier: Was die Reichenliste über Chinas Wirtschaft verrät

In einer seltenen öffentlichen Erklärung begrüßte Pony Ma, Mitbegründer des Internetunternehmens Tencent, am Donnerstag in einem Beitrag auf der Website des staatlichen Senders CCTV die Versprechen der Regierung, den Privatsektor wiederzubeleben. Ma, der bereits zuvor seine Unterstützung für die Politik der Kommunistischen Partei (KP) zum Ausdruck gebracht hatte, wiederholte in seinem Beitrag viele der am Vortag veröffentlichten offiziellen Standpunkte.

Die Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung schwacher Wirtschaftsdaten am Montag. (Foto: dpa) Chinesische Wirtschaft

Sein Kommentar ist bemerkenswert, da der Social-Media-Riese in den letzten zwei Jahren unter den Vorschriften im Technologiesektor gelitten hat. Mit starken staatlichen Eingriffen weitete die Staatsführung ihre Kontrolle über die bis dahin weitgehend unregulierten Konzerne ab Ende 2020 deutlich aus und brachte sie auf Linie.

Sie sollen den Interessen der regierenden Kommunistischen Partei dienen und zur Modernisierung der Industrie beitragen. Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass die heiße Phase der sogenannten Korrekturkampagne vorbei sei, wohl auch aufgrund der schwachen Erholung der chinesischen Wirtschaft.

Mehr: Wie Chinas schwaches Wachstum den Gasmarkt für den kommenden Winter entlastet