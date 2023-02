Chinas Probespionageballon entleeren – POLITICO

Elisabeth Braw ist Senior Fellow am American Enterprise Institute und Beraterin bei Gallos Technologies. Sie ist eine regelmäßige Kolumnistin für POLITICO Europe.

Die Geschichte des chinesischen Ballons, der die Vereinigten Staaten durchquerte, bevor das Militär ihn vor der Ostküste abschoss, hat Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt unterhalten. Aber dieser Ballon war kein Witz, und die Regierung von US-Präsident Joe Biden traf die richtige Entscheidung, ihn abzuschießen, sobald er das offene Wasser erreichte.

Die Begegnung des mächtigen Amerikas mit diesem mysteriösen Eindringling wirft jedoch dringende Fragen für die europäischen Verbündeten des Landes auf: Wären sie in der Lage, einen chinesischen Ballon oder eine andere nichtmilitärische Provokation alleine abzuwehren? Und wären die Verbündeten bereit, solche Eingriffe als unterstützenswert im Rahmen der kollektiven Verteidigungsverpflichtungen der NATO gemäß Artikel 5 anzusehen?

Als der mysteriöse Ballon zum ersten Mal am Himmel über dem Bundesstaat Montana auftauchte und die US-Behörden Journalisten darüber informierten, dass es sich um Chinesen handele, wies Peking dies zunächst als haltlose Behauptung zurück. Dann gab das chinesische Außenministerium zu, dass es sich tatsächlich um ein chinesisches Luftschiff handele, sagte jedoch, dass es „hauptsächlich meteorologischen“ Zwecken diente, und fügte hinzu, dass China „den unbeabsichtigten Eintritt“ des Ballons in den US-Luftraum „bedauert“.

Es spielt jedoch keine Rolle, ob der Ballon spionierte oder nur das Wetter überwachte – was zählt, ist, dass ein chinesisches Luftschiff ohne Erlaubnis in den US-Luftraum und zuvor durch den kanadischen Luftraum gesegelt ist und das mächtige US-Militär zum Narren gehalten hat. Ja, die US-Luftwaffe hätte den Ballon in dem Moment abschießen können, als er in ihren Luftraum eindrang, aber dann hätte sie riskiert, dass Trümmer herunterfallen und möglicherweise Zivilisten am Boden getötet werden, was zu einem großen Aufruhr geführt hätte. Und weil der Ballon kein Kampfjet war, gab es keine unmittelbare Notwendigkeit, ihn abzuschießen. Also hielt das Militär sein Feuer zurück, fesselte eine globale Öffentlichkeit und erlaubte Peking zu signalisieren, dass es Amerika sogar in seinem eigenen Hinterhof überlisten kann.

Genau das ist der Sinn solcher Stunts – und Länder wie China setzen sie immer häufiger ein.

Flotten chinesischer Bagger tauchen regelmäßig vor der Küste der taiwanesischen Matsu-Inseln auf und graben taiwanesischen Sand aus. Ihre Anwesenheit ist ein Akt der Provokation, rechtfertigt aber keine militärische Reaktion. Stattdessen müssen Schiffe der taiwanesischen Küstenwache zu den Baggern hinaussegeln und verlangen, dass sie gehen. Es ist ein Ärgernis und eine Belastung für Taiwans Ressourcen, und es erlaubt China zu behaupten, Taiwan sei machtlos, seine eigenen Gewässer zu verteidigen.

Tatsächlich parken Flotten ziviler chinesischer Schiffe häufig in den Gewässern eines anderen Landes, um die gleiche Botschaft zu senden. Russland hat unterdessen seine Grenze zu Georgien in kleinen Schritten verschoben und dabei jedes Mal winzige Teile seines Territoriums von seinem Nachbarn weggenommen. Und im Jahr 2021 begann Weißrussland, Migranten zu bewaffnen, die Anreize hatten, die Grenze nach Litauen, Polen und Lettland zu überqueren – ein anstachelnder Trick, um zu demonstrieren, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist, ihre Grenzen zu verteidigen.

Ein militärischer Angriff ist kaum die angemessene Antwort auf solche Provokationen – aber es ist auch nicht klar, was es ist. Und jetzt haben wir es mit chinesischen Ballons zu tun.

Das US-Militär seinerseits hatte das Flugzeug, das den Eindringling abschießen konnte – und was noch wichtiger ist, es verfügt über Streitkräfte, die so mächtig sind, dass sie es mit China aufnehmen könnten, wenn Peking sich zu einem Gegenschlag entschließt. Aber was wäre, wenn ein chinesischer Ballon beispielsweise in Estland einfliege?

Dies wäre eine Verletzung der estnischen Souveränität, aber „das Problem für ein kleines Land ist, dass es nicht genug Platz gibt, um es abzuschießen“, sagte der pensionierte General Riho Terras, ein ehemaliger estnischer Verteidigungschef und derzeitiges Mitglied der das Europäische Parlament. „Es würde Estland in sehr kurzer Zeit betreten und verlassen.“ Die baltische Nation hat natürlich NATO-Kampfflugzeuge in Bereitschaft für den Fall von Luftangriffen, und „so etwas könnte ein Fall für die baltische Luftpolizei sein“, sagte Terras.

Aber die Realität ist, dass niemand es weiß.

Am Samstag schossen die USA vor der Küste von South Carolina etwas ab, das sie als chinesischen Überwachungsballon identifizierten | Peter Zay/Anadolu Agency über Getty Images

Die Aufgabe der Baltic Air Policing der NATO besteht darin, die baltischen Staaten gegen russische Kampfflugzeuge zu verteidigen, so wie die Luftwaffe jedes Landes gegen feindliche Kampfflugzeuge verteidigt wird. Aber ein Luftballon? Zwei Luftballons? Eine Armada von Ballons? Was ist mit anderen Einbrüchen? „Sogar im Jahr 2001 hatten wir Zweifel, ob die Twin Towers einen Artikel-5-Angriff darstellten, da sie noch nie zuvor als Reaktion auf einen Terroranschlag aufgerufen worden waren“, sagte mir George Robertson, der damalige Generalsekretär der NATO. „Aber an dem Tag schien es das Richtige zu sein.“

Heute jedoch, da die Aggression unterhalb der Schwelle von Artikel 5 zunimmt, sollten einzelne Länder und Gruppen von NATO-Mitgliedsländern signalisieren, dass sie jeden Eindringling bestrafen werden. „Das Wesen der Abschreckung ist Mehrdeutigkeit, sodass der Gegner ein großes Risiko eingehen muss“, betonte Robertson. „Das Gebiet der Artikel-5-Garantie ist bekannt, und jeder Gegner würde mit jedem Angriff ein großes Risiko eingehen – konventionell oder anderweitig.“

Die Länder müssen nicht spezifizieren, wie sie reagieren werden, und ihre Reaktion darf das Militär nicht einschließen, aber sie sollten keinen Zweifel daran lassen, dass sie tatsächlich gegen ein Eindringen vorgehen werden. Andernfalls wird China weiter aufstacheln, ebenso wie andere feindselige Länder.