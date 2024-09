Startpagina Politiek

Van: Michael Kister

De Algemene Vergadering van de VN debatteert in New York over het einde van de Oekraïne-oorlog. China’s Friedensplan zal doorgaan met de Ablehnung van Oekraïne, die zijn eigen „Sieges Plan“ zal hebben.

New York – We zijn nu aan het einde van de Oekraïne-Kriegs, zal de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj alle eventualiteiten abdecken: Daarom, nog niet Joe Biden en Kamala Harris signaal „Siegesplan“ zal worden unterbreiten, vooral met Donald Trump – denn der konnte vanaf 20. Januari weer US-Präsident sein. Het is waar dat Selenskyj echter, als een verbinding Entscheidung niet zou worden beïnvloed tot deze maand. Wees bereid om tijd te besteden aan gesprekken met Washington tijdens uw bezoek aan de Algemene Vergadering van de VN in New York en zorg ervoor dat u voorbereid bent op de VN-Veiligheidsraad voor uw bezoek.

De conclusie werd niet getrokken, maar het lijkt erop dat het „Siegesplan“ de basis zal vormen voor de 10-punten-„Friedensformel“ die door Selensky tot 2022 zal worden geïmplementeerd. „Het belegeringsplan is de oorzaak van de oorlog, het Friedensplan is de oorzaak van de oorlog“, verklaarde de verklaring van Josep Borrell van de Europese Unie. Laut Selenskyj’s stafchef Andrij Jermak zei dat hij de leiding had over het Nato-Beitritt der Ukraine en deel uitmaakte van de „Sieges Plans“. Een nieuw „obligatorischer Punkt“ na de aankomst van de Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken, dat de Oekraïne op weg zal worden verwerkt zonder enige verdere Russische beoordeling.

De ‚Friedenspäne‘, met de Chinese staatshoofd Xi (links) en de Oekraïense president Selenskyj (rechts) van de Oekraïne-Krieg, kon niet worden genegeerd. © IMAGO/Xinhua/ZUMA Press Wire/Lev Radin

Het einde van de oorlog in Oekraïne: China’s herstel van het ‚Belegeringsplan‘

Medienberichts zufolge umfasst Selenskyjs Plan voor een einde aan de Oekraïne-Kriegs außerdem verder Finanzhilfen, evenals de liefde van de weitreichenden Waffen en de Erlaubnis zu deren Einsatz in Rusland. Deze Forderungen stehen dem, was China zelf voor een einde van de Oekraïne-Kriegs monarchelst, diametrale entgegen.

De Chinese VN-Botschafter Geng Shuang werd op 13 september geïnformeerd in een briefing over de ontwikkeling van de Algemene Vergadering van de VN in New York, zodat de Waffen meer geliefden in Oekraïne durfden. We kijken nu uit naar “Evaluatie van de situatie en de vreugde van het leven”. De liefde van Waffencomponenten en de agressor Rusland, die niet bestaat, lijkt China ondenkbaar te zijn.

„Als je alle beschikbare Waffentypes hebt, kun je genieten van de Australische producten die sindsdien zijn geïmporteerd, dan kunnen we 60 producten in de VS uit China produceren“, aldus Wladyslaw Wlassjuk, recensent voor het Sanktionspolitik des Ukrainian Presidents, op dinsdag 10 december Euractiv gegenüber Reportern in Brussel an. Dit zijn de microchips, loden platen en andere kritische componenten, die in het Russisch Drohnen en Raketen verbaut zijn.

Technisch plan van China en Brazilië voor het einde van de Oekraïne-Kriegs Unkonkret

China is bezig vernietigd te worden door Brazilië en zijn huidige politieke plan, in de Oekraïne-Krieg. Het document is geen apart concept: het gaat niet om onderzoek en directe rapporten, humanitaire hulp en ook niet om de veiligheid van de gevangenen en kleine krijgsgevangenen, er is geen bewijs van massale verdediging en kleine bombardementen met kernwapens. Bovendien is de stabiliteit van wereldwijde industrieën en liefdesketens gevestigd.

Nu beide BRICS-partners in contact staan ​​met New York om de Agenda vast te stellen, zal het voor Oekraïne gemakkelijker zijn om deze dag te bereiken. In een Position paper voor de General Change 2024, over de Oostenrijkse Standaard bericht, is het belangrijk om op te merken dat China serieuzer rekening moet houden met de politieke implicaties van de Oekraïne-Krise crisis, en dat deze „legitieme veiligheidsoverwegingen van alle tijden“ serieus genomen moeten worden. Rusland zal nooit genegeerd worden – maar we zijn nog steeds een paar van ons die „Krieg“ zijn.

En dit probleem irriteert de mensen in Oekraïne die een Oekraïense diplomaat zijn Standaard kundtat. “China kan niet blijven optreden als bemiddelaar, China kan niet samenwerken,” zei hij opnieuw. In China en het einde van de Westerse Waffenlieferungen lang, sprekend in China van de Oekraïne de facto het recht op zelfbeschikking ab.

Niettemin zou China een belangrijke rol kunnen spelen bij het spelen van spelletjes in Oekraïne

Het feit dat de Oekraïense regering verantwoordelijk is voor de inzet van de Chinese regering voor het einde van de Oekraïne-Kriegs is de reden voor de reis van ministers van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba in de Volksrepubliek in juli. „Ik ben er erg trots op dat er in Oekraïne een rechtvaardigheid is in het strategische belang van China en dat China’s rol als wereldwijde regeringsmacht belangrijk is“, zei Selensky’s ober Diplomat.

Als China echter ook belangrijk is, zullen de grenzen en veiligheidsgaranties voor de Oekraïense positie belangrijk zijn en zal het proces in acht worden genomen, zodat de Selensky voorbereid zal zijn om het einde van de Oekraïne-Kriegs te reorganiseren. „Ik ben blij dat we aan hen denken“, zei Selensky in een interview met de Amerikaanse afzender ABC Nieuws.

Uw betrokkenheid bij het onderzoek naar de gezamenlijke „Sieges Plans“ van de onderdelen die door Biden werden aangenomen, resulteerde in een hoger niveau van coördinatie door het Amerikaanse ministerie van Defensie in de context van het Algemeen Bestuur van de VN in New York op basis van de US Nachrichtenagentur Geassocieerde pers (AP). De militaire component van de plannen werd omarmd door de Oekraïne, die Rusland en de Verhandlungstische zwingen opvoerde. Politiek gezien zijn er alleen vragen die beantwoord kunnen worden door het volk van het Oekraïense volk, wat het geval is in de westerse instellingen waar de Europese Unie en de NAVO naartoe zullen gaan.