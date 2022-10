Chinas Parteitag: Top-Führungskräfte sollen enthüllt werden, während Xi Jinping die Macht festigt

CNN

Chinas regierende Kommunistische Partei wird heute ihre oberste Führung für die nächsten fünf Jahre offenbaren und damit zu einem Höhepunkt monatelanger Vorbereitungen hinter verschlossenen Türen führen, bei denen erwartet wird, dass Führer Xi Jinping seinen eisernen Griff um die Macht mit einer normbrechenden dritten Amtszeit, umgeben von Verbündeten, ausbaut .

Die neuen Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Partei, Chinas mächtigstem Entscheidungsgremium, werden am Sonntag zum ersten Mal in Peking erscheinen und in der Reihenfolge ihres Ranges heraustreten, um zum ersten Mal öffentlich die Gesichter zu enthüllen, die an der Spitze der Partei sitzen werden die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im kommenden halben Jahrzehnt antreiben.

Die diesjährige Veranstaltung, die einen Tag nach dem Ende des alle fünf Jahre stattfindenden Parteikongresses stattfindet, ist eine der folgenreichsten und am genauesten beobachteten seit Jahrzehnten.

Eine Vorschau auf die umfassende Umbildung, die am Sonntag enthüllt werden soll, war am Ende des Kongresses zu sehen, als zwei wichtige Schwergewichte, die nicht zu Xis innerem Kreis gehören – darunter Chinas derzeitige Nummer zwei Li Keqiang – nicht in das neue Zentralkomitee der Partei aufgenommen wurden, was bedeutet Sie haben Chinas oberstes Regierungsgremium verlassen und werden in den vollen Ruhestand gehen.

Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass Xi – von dem erwartet wird, dass er mit dem jüngsten Präzedenzfall brechen wird, um eine dritte Amtszeit anzutreten – den Vorsitz eines Ständigen Ausschusses führen wird, in dem Rivalen weitgehend eliminiert wurden, wodurch die seit Jahrzehnten fest verankerte Machtteilungsstruktur in der Partei formell geändert wird oberste Stufe.

Die Ereignisse am Samstag wurden kurzzeitig durch eine unerwartete Szene unterbrochen, als Xis unmittelbarer Vorgänger Hu Jintao, der 79 Jahre alt ist und in den letzten Jahren gesundheitlich angeschlagen war, aus Gründen von seinem Platz neben Xi aus der Großen Halle des Volkes eskortiert wurde das war nicht sofort klar, obwohl Hu zunächst nur ungern gehen wollte.

Während am Ende des Parteitags die Ideologien und Prioritäten von Xi von der Partei weiter angenommen und erhöht wurden, wird der Sonntag der letzte Aufschwung für den Führer sein, der weithin als Machthaber gilt, indem er Rivalen eliminiert und den anhaltenden Einfluss der Parteiältesten in letzter Zeit gedämpft hat Jahre.

„Der Machtwechsel auf dem 20. Parteitag bot (Xi) die Gelegenheit, den (Ständigen Ausschuss) komplett umzugestalten und seine engen Mitarbeiter auf die meisten – wenn nicht alle – Positionen zu setzen. Wenn ihm das gelingt, wird er sicherlich die Machtstruktur vollständig kontrollieren“, sagte Yang Zhang, Assistenzprofessor an der School of International Service der American University.

Die Zusammensetzung des Ständigen Ausschusses, in den letzten Jahren ein siebenköpfiges Gremium, das sich aus Männern ethnischer Han-Chinesen zusammensetzte, wird viel über den Stand von Xis Einfluss in der Black Box der Eliteparteipolitik aussagen und darüber, ob er plant, daran festzuhalten Macht für eine vierte Amtszeit.

Das neue ständige Komitee und das größere 25-köpfige Politbüro, dem es angehört, werden formell durch eine Stempelabstimmung der rund 200 Mitglieder des neuen Zentralkomitees der Kommunistischen Partei ernannt, das am Ende der Partei gebildet wurde Kongress – obwohl die wirklichen Entscheidungen darüber, wer die Spitzenplätze der Partei besetzt, in den Monaten zuvor in geschlossenen Diskussionen zwischen führenden Parteiführern getroffen werden.

Von Mao bis Xi: Eine Geschichte der chinesischen Führung

Ein Indikator für Xis Macht wurde am Samstag signalisiert, als klar war, dass zwei derzeitige Mitglieder des Gremiums, die nicht zu seinem inneren Kreis gehören, Chinas zweitgrößter Führer und Ministerpräsident Li und Wang Yang, beide 67, ein Jahr vor Erreichen der Macht in den Ruhestand treten würden reguläres Rentenalter. Xi liegt mit 69 Jahren ein Jahr über dieser informellen Grenze.

Mehrere Schützlinge oder Verbündete von Xi wurden von Beobachtern der chinesischen Elitepolitik als wahrscheinliche Kandidaten gekennzeichnet, um diese leeren Sitze zu besetzen, und zwei weitere, die durch den Rücktritt von Li Zhanshu und Han Zheng eröffnet wurden.

Dazu gehören der Parteichef von Chongqing, Chen Min’er, 62, einer von Xis langjährigen engen Verbündeten und Schützlingen, Ding Xuexiang, 60, der das Generalbüro der Kommunistischen Partei leitet, eine Position, die der des Stabschefs von Xi ähnelt, und der Parteichef von Shanghai Li Qiang, 63.

Ein mit Loyalisten besetztes Spitzengremium würde laut Chen Gang, Senior Research Fellow am East Asian Institute der National University of Singapore, die Machtteilung auf höchster Ebene „weiter schwächen“.

„(In diesem Fall) ist Xi nicht mehr der Erste unter Gleichen, wie es seine Vorgänger waren. Dennoch muss er die Macht mit anderen ständigen Ausschussmitgliedern teilen, selbst wenn sie ihm gegenüber loyal waren, bevor sie dem Ausschuss beitraten“, sagte er.

Die Augen werden auch auf Hu Chunhua, 59, gerichtet sein, einen Vizepremier außerhalb des Einflussbereichs von Xi, der zuvor als potenzieller Nachfolger von Xi angepriesen wurde. Hu wurde 2017 die Beförderung in den Ständigen Ausschuss verweigert, was seinen Aufstieg verzögerte.

Experten werden beobachten, ob es im ständigen Ausschuss ein junges Gesicht – und einen potenziellen Nachfolger – geben wird, das signalisieren könnte, ob Xi eine vierte Amtszeit anstrebt oder nicht.

Die neue Machtdynamik läutet auch einen Triumph für Xis Agenda ein, wie China in den kommenden Jahren vorangetrieben werden kann.

„Die Schlagzeile ist offensichtlich – Xi Jinping und seine Gruppe festigen ihre Macht, die Frage ist, zu welchem ​​Zweck“, sagte David Goodman, Direktor des Zentrums für Chinastudien an der Universität von Sydney.

Er verwies auf wahrscheinliche Diskussionen unter führenden Politikern in den letzten Jahren darüber, wie die wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben werden könnte, einschließlich des Ausmaßes, in dem China einen staatlichen und privaten Sektor hat, und die Debatte über unmittelbare wirtschaftliche Bedürfnisse versus „allgemeinen Wohlstand“ – eine Vision, um Chinas Wohlstandsgefälle zu verringern.

„Was ich aus dieser Konferenz mitnehme, ist die (Betonung) des gemeinsamen Wohlstands, der jetzt in der Satzung der Partei verankert ist“, sagte Goodman.

Neben Li und Wang, die mit der stetig schrumpfenden Kommunistischen Jugendliga-Fraktion der Elitepolitik verbunden sind, die einst vom ehemaligen Führer Hu geleitet wurde, gibt es andere, die für eine marktfreundlichere Haltung bekannt sind – wie die Finanzbeamten Liu He, Yi Gang und Guo Shuqing – gehören ebenfalls nicht mehr dem Zentralkomitee an. Das Überleben des 69-jährigen Wang Yi, Mitglied des Zentralkomitees, zeigt ebenfalls, dass Chinas aggressive außenpolitische Haltung unterstützt wird.

Aber selbst wenn Xi in eine erwartete dritte Amtszeit eintritt – und möglicherweise umgeben von Verbündeten – wird er angesichts der innenwirtschaftlichen Herausforderungen und angespannten internationalen Beziehungen nicht unbedingt einen reibungslosen Weg vor sich haben, sagte Xi zuletzt in einer Eröffnungsrede vor dem Parteitag Sonntag.

Ein Ständiger Ausschuss voller Loyalisten „bedeutet nicht unbedingt, dass Xi ein allmächtiger oberster Führer wird und alles tun kann. Seine unbegrenzte Kraft wird durch seine begrenzte Kapazität und abnehmende Energie eingeschränkt, wenn er älter wird“, sagte Zhang von der American University.

In der Zwischenzeit werden sich Xis eigene Verbündete selbst in verschiedene Blöcke aufteilen und um die Macht konkurrieren, während Xis volle Kontrolle auch bedeutet, dass sein Team für jeden politischen Fehler voll verantwortlich ist und einen stärkeren internationalen Widerstand der von den USA geführten westlichen Länder provozieren könnte, sagte er.

„All diese Szenarien werden seine dritte – und möglicherweise vierte – Amtszeit nicht so einfach machen wie erwartet“, sagte er.