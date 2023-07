Die deutsche Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat erneut davor gewarnt, dass China über die Konfuzius-Institute möglicherweise unangemessenen Einfluss auf deutsche Universitäten ausübt. Der „direkten Einflussnahme“ müssten „klare Grenzen“ gesetzt werden, sagte Stark-Watzinger in einem Interview mit der Deutschen Zeitung Handelsblatt im Juni.

In den Wochen seit diesen Äußerungen bestätigte ihr Ministerium gegenüber der DW, dass dies keine Reaktion Chinas ausgelöst habe.

Konfuzius, der von 551 bis 479 v. Chr. lebte, ist wohl Chinas bedeutendster Philosoph. Vor etwa 20 Jahren gründete Peking das Konfuzius-Institut als offizielle Bildungsorganisation und begann 2004 mit der Gründung solcher Einrichtungen weltweit. Nach offiziellen Angaben Chinas ist ihre Zahl auf etwa 500 in mehr als 90 Ländern angewachsen.

Konfuzius wird als Chinas bedeutendster Philosoph verehrt Bild: Julian Küng/DW

Die erklärte Mission der Institute besteht darin, die chinesische Sprache und Kultur zu fördern – ein ähnliches Ziel wie Organisationen aus anderen Ländern, darunter das deutsche Goethe-Institut. Gleichzeitig spielen die Konfuzius-Institute eine wichtige Rolle bei der kulturellen und politischen Öffnung Chinas. Meistens, aber nicht immer, werden Konfuzius-Institute in Zusammenarbeit mit örtlichen Hochschuleinrichtungen und Universitäten gegründet.

Den Konfuzius-Instituten wird Propaganda vorgeworfen

Seit es diese Institute gibt, gibt es Vorwürfe, sie dienten der autoritären Führung in Peking als Propagandainstrument. Kurz gesagt: China gibt Geld für Forschung oder wissenschaftliche Projekte und kulturelle Initiativen und gewinnt dadurch an Einfluss und Kontrolle. Kritiker warnen davor, dass die akademische Freiheit auf dem Spiel stehe.

Die Konfuzius-Institute nutzen universitäre Einrichtungen, übernehmen oder beteiligen sich an Angeboten zum Erlernen der chinesischen Sprache und organisieren Vorträge, Kulturerlebnisse und Studentenausflüge. Die Kosten für jedes Institut werden zwischen China über seine ausländische Kulturvermittlungsorganisation und dem lokalen Institut oder der Universität mit Unterstützung der deutschen Landesregierungen geteilt.

Das Konfuzius-Institut in Duisburg hat die Lesung einer umstrittenen Xi Jinping-Biografie im Jahr 2021 abgesagt Bild: Fabian Strauch/dpa/picture Alliance

Ein Beispiel für den von Peking ausgeübten Druck wurde in deutschen Medien im Jahr 2021 ausführlich berichtet, als das Konfuzius-Institut der Universität Duisburg-Essen eine Lesung einer neuen Biografie des chinesischen Präsidenten Xi Jinping organisierte, in der es auch um den Personenkult um Xi ging. Doch nach einer Intervention aus Peking sagte das Institut die Präsentation ab.

Institute „drohen, die akademische Freiheit zu untergraben“

Nach Angaben der Bundesregierung gibt es bundesweit 19 Konfuzius-Institute, die überwiegend an Universitäten angesiedelt sind.

In seinen Jahresberichten stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die Institute seit langem als Instrument politischer Einflussnahme ein. „Im Bereich Bildung und Forschung drohen Chinas Aktivitäten und Formen der Zusammenarbeit die akademische Freiheit zu untergraben“, heißt es in dem aktuellen Bericht.

Aufgrund der wachsenden Besorgnis wurden einige gemeinsame Initiativen eingestellt.

Bereits im Juni 2022 forderte Bildungs- und Forschungsministerin Ministerin Stark-Watzinger – Mitglied der neoliberalen Freien Demokraten (FDP) – die Wissenschaft auf, ihre Kooperationen mit den Konfuzius-Instituten kritisch zu hinterfragen. „Wir sollten uns klar distanzieren“, sagte sie damals und verdoppelte sich ein Jahr später.

Unterstützung erhielt sie nun von Innenministerin Nancy Faeser von der Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD) unter Bundeskanzler Olaf Scholz, die sagte, sie betrachte die Kooperationen als „aus sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch“. Unterstützt wurde dies von Norbert Röttgen, außenpolitischer Sprecher der oppositionellen CDU, der auf Twitter schrieb: „Ich kann nicht umhin, die Bundesregierung dabei zu unterstützen.“

Appelle von Bundespolitikern sind das eine, Entscheidungen aber schon andere. In Deutschland liegt die Bildungspolitik in erster Linie in der Verantwortung der 16 Bundesländer. Das heißt, die Bundesregierung hat kein wirkliches Mitspracherecht. Da deutsche Hochschulanbieter und Universitäten oft knapp bei Kasse sind, sind Partnerschaften eher willkommen.

Zu einem möglichen Ende der Kooperationen äußert sich die Hochschulrektorenkonferenz zurückhaltend. Auf DW-Anfrage betonte Sprecher Christoph Hilgert, dass „die Entscheidung der Hochschulen Teil ihres autonomen Handelns ist und ihnen überlassen bleiben sollte.“

Ein internationales Problem

Das Bildungsministerium hat bestätigt, dass Pläne zum Umgang mit Konfuzius-Instituten auch in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in der Europäischen Kommission diskutiert würden.

Der deutsche Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der China Delegation im Europäischen Parlament, ist klar. „Das ist kein spezielles deutsches Problem, das ist ein internationales Problem“, sagte er der DW und verwies auf ähnliche Fälle in den USA und Schweden, wo in den letzten Jahren Institute geschlossen wurden. Allerdings wurden laut US-Medienberichten einige einzelne Einrichtungen unter neuen Namen neu gegründet.

Auch im Vereinigten Königreich steht das Thema auf der politischen Agenda. Dort steht Premierminister Rishi Sunak immer wieder in der Kritik, er sei zu lax, wenn es um den Einfluss Chinas gehe. Im Juli 2022, während seiner Bewerbung um den Vorsitz der Konservativen Partei, kündigte er an, dass er die 30 Konfuzius-Institute im Vereinigten Königreich wegen „Förderung der Soft Power Chinas“ schließen werde. Im Mai 2023 machte er von diesem Versprechen einen Rückzieher.

Als dies auf Kritik stieß, thematisierte Sunak am Ende des G7-Gipfels im Mai die Rolle Chinas in der Welt. „Sie sind im Inland zunehmend autoritär und im Ausland durchsetzungsfähig“, sagte er Reportern und sprach von „der systemischen Herausforderung, die China für die Weltordnung darstellt“.

Für Bütikofer ist der Weg nach vorne klar. „Diese Institute konnten viel zu lange im Dunkeln agieren. Es war schon lange klar, dass sie Einflussinstrumente der Kommunistischen Partei Chinas sind. Und deshalb müssen wir nüchtern einen Schlussstrich ziehen“, sagte er genannt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.

