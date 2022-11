Chinas Immobilienkrise könnte mit neuem Rettungsplan überwunden sein. Immobilienaktien schießen in die Höhe

Hongkong

Die chinesischen Behörden unternehmen ihre bisher größten Anstrengungen, um eine Krise im riesigen Immobiliensektor des Landes zu beenden, die die Wirtschaft im vergangenen Jahr schwer belastet hat.

Die Aktien von Chinas größtem Immobilienentwickler Country Garden stiegen in Hongkong um bis zu 52 %, nachdem Peking am Freitag einen 16-Punkte-Plan dafür vorgestellt hatte deutlich erleichtert ein hartes Durchgreifen bei der Kreditvergabe an den Sektor.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Möglichkeit für Banken, fällige Kredite an Bauträger zu verlängern, die Unterstützung von Immobilienverkäufen durch Reduzierung der Höhe der Anzahlungen und Senkung der Hypothekenzinsen, die Förderung anderer Finanzierungskanäle wie die Emission von Anleihen und die Sicherstellung der Lieferung vorverkaufter Häuser an Käufer.

„Im Wesentlichen forderten die politischen Entscheidungsträger die Banken auf, ihr Bestes zu geben, um den Immobiliensektor zu unterstützen“, so Larry Hu, China-Chefökonom der Macquarie Group.

Tao Wang, China-Chefökonom der UBS, bezeichnete das Massnahmenpaket als «Wendepunkt» für Chinas Immobiliensektor. Zusammen mit anderen Richtlinien, die Anfang dieses Jahres angekündigt wurden, könnte es injizieren mehr als 1 Billion Yuan (142 Milliarden US-Dollar) in Immobilien investiert, schätzte sie.

In Hongkong notierte chinesische Entwickler stiegen am Montag um durchschnittlich 11 % und führten damit den breiteren Markt nach oben. Longfor Properties – ein weiterer Top-Entwickler – stieg um 17 %, während Aktien von Dexin China, ein in Hangzhou ansässiger Entwickler, schoss um 151 % in die Höhe.

Das Rettungspaket wird von vielen Analysten als das bisher stärkste Signal der chinesischen Behörden angesehen, dass ein zweijähriges Durchgreifen gegen den Sektor nun beendet ist. Im August 2020 begann die Regierung mit dem Versuch, die übermäßige Kreditaufnahme durch Bauträger einzudämmen, um die außer Kontrolle geratenen Immobilienpreise einzudämmen.

Die Probleme eskalierten letztes Jahr, als Evergrande – der zweitgrößte Entwickler des Landes – mit seinen Schulden in Verzug geriet. Als der Immobiliensektor zusammenbrach, suchten mehrere große Unternehmen Schutz bei ihren Gläubigern. Die Liquiditätskrise führte dazu, dass die Arbeiten an vielen vorverkauften Wohnprojekten im ganzen Land verzögert oder ausgesetzt wurden.

Die Krise trat diesen Sommer in eine neue Phase ein, als verärgerte Hauskäufer sich weigerten, Hypotheken auf unfertige Häuser zu zahlen, was die Finanzmärkte in Aufruhr versetzte und Ansteckungsängste schürte. Seitdem versuchen die Behörden, die Krise zu entschärfen die Banken auffordern, die Kreditunterstützung für Entwickler zu erhöhen, damit sie Projekte abschließen können. Die Regulierungsbehörden haben auch die Zinssätze gesenkt, um das Vertrauen der Käufer wiederherzustellen.

Der Immobilieneinbruch hielt jedoch an, da sich die Käufer aufgrund der schwachen Wirtschaft und der strengen Covid-Einschränkungen vom Markt zurückzogen. Laut einer privaten Umfrage der China Index Academy, einem führenden Immobilienforschungsunternehmen, gingen die Verkäufe der 100 größten Immobilienentwickler im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 26,5 % zurück. In diesem Jahr sind ihre Verkäufe bisher um 43 % gesunken.

Zusammen mit einer strikten Null-Covid-Politik, die die Produktions- und Verbraucherausgaben gedrückt hat, haben die Immobilienprobleme Chinas Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Im dritten Quartal wuchs Chinas BIP gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %, womit das Gesamtwachstum für die ersten neun Monate bei nur 3 % lag, weit unter dem offiziellen Ziel von 5,5 %, das im März festgelegt wurde.

Während die Maßnahmen vom Freitag begrüßt wurden, blieben die Analysten vorsichtig, was die Auswirkungen anbelangt Vertrauen der Käufer.

„Der Immobilienmarkt muss noch Anzeichen einer Erholung zeigen“, sagten Nomura-Analysten am Montag in einem Research-Bericht und fügten hinzu, dass die jüngsten Maßnahmen „wenig direkte Auswirkungen“ auf die Stimulierung von Eigenheimkäufen haben könnten.

„Pekings Null-Covid-Strategie wird den Immobiliensektor trotz einiger aktueller Feinabstimmungen weiterhin belasten“, fügten sie hinzu.