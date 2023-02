Chinas größter Chiphersteller SMIC meldet Rekordumsätze für 2022

Chinas größter Chiphersteller SMIC verzeichnete 2022 trotz anhaltender US-Sanktionen Rekordeinnahmen, warnte jedoch angesichts eines Einbruchs in der Halbleiterindustrie vor einem schwierigeren Jahr.

SMIC gab am Donnerstag bekannt, dass sich der Umsatz im Jahr 2022 auf insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar belief, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Bruttomarge bei einem Rekordwert von 38 % lag. Das ist das zweite Jahr mit einem Umsatzwachstum von über 30 % für das Unternehmen.

SMIC sagte jedoch, dass die Einnahmen im ersten Quartal gegenüber dem Dezemberquartal voraussichtlich um 10 % bis 12 % zurückgehen werden.

„Mit Blick auf 2023 ist der Branchenzyklus in der ersten Jahreshälfte noch am Tiefpunkt, die Auswirkungen externer Unsicherheiten sind immer noch komplex“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

SMIC ist eines der wichtigsten Chipunternehmen Chinas. Es ist die größte Gießerei des Landes, ein Unternehmen, das Chips herstellt, die andere Firmen entwerfen. Es ist ein Konkurrent von Unternehmen wie TSMC aus Taiwan und Samsung aus Südkorea, aber die Technologie von SMIC hinkt mehrere Generationen hinterher.

Das Unternehmen wurde 2020 auf eine schwarze US-Handelsliste namens Entity List gesetzt, die SMIC von wichtigen ausländischen Technologien abgeschnitten hat, die es ihm ermöglichen würden, fortschrittlichere Chips herzustellen.

Die Nachfrage nach bestimmten Chips, die in Verbraucherprodukten verwendet werden, ist eingebrochen, wie z. B. Speicher, was sowohl SMIC als auch größere Unternehmen wie Samsung stark getroffen hat.