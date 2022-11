Chinas globale Hafeninvestitionen geben Anlass zu Sicherheitsbedenken

Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit chinesischen Investitionen in Überseehäfen nehmen zu, da die Firmen des Landes mehr Beteiligungen an Schifffahrtsknotenpunkten auf der ganzen Welt erwerben und die geopolitischen Spannungen zunehmen.

Chinesische Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Investitionen in ausländische Häfen ausgeweitet und betreiben jetzt große Containerterminals an Standorten wie Belgien, Israel, Spanien, Sri Lanka und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Insgesamt halten chinesische und in Hongkong ansässige Unternehmen laut Recherchen von 95 ausländische Häfen an Terminalpachtverträgen oder -konzessionen Isaac B. Kardon des US Naval War College und Wendy Leutert der Indiana University.