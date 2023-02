Chinas gedämpfte Reaktion auf das Abschießen seines Ballons durch die USA könnte eine „Vorbereitung darauf sein, wenn die Rollen vertauscht werden“.

Der chinesische Außenminister Qin Gang spricht am 15. Januar in Ägypten. (Fadel Dawod/Getty Images)

China muss überlegen, was es tun wird, wenn die USA Ballons in den chinesischen Luftraum schicken, sagte ein Rechtsexperte.

Die USA haben am Samstag einen chinesischen „Überwachungsballon“ abgeschossen.

Wenn Peking seine Antwort zu sehr forciert, könnte seine eigene Rhetorik später nach hinten losgehen, sagte Julian Ku gegenüber NYT.

Weitere Geschichten finden Sie unter www.BusinessInsider.co.za.

Während Peking seine vollständige Reaktion auf den Abschuss seines Ballons vor der südöstlichen US-Küste am Samstag berechnet, muss es überlegen, was es tun wird, wenn die USA anfangen, Ballons nach China zu schicken, sagte ein Experte für internationales Recht.

In einer Erklärung vom Sonntag verurteilte China das Verteidigungsministerium für die Zerstörung des Ballons und sagte, das Pentagon habe „offensichtlich überreagiert“ und „schwer gegen internationale Praktiken verstoßen“.

Die Beschwerde des Außenministeriums endete jedoch damit, die USA des Verstoßes gegen das Völkerrecht zu beschuldigen, was sie oft erklären, wenn sie glauben, einen solchen Fall argumentieren zu können, sagte Julian Ku, Rechtsprofessor an der Hofstra University, der Chinas Rolle im Völkerrecht untersucht, gegenüber The New York Times.

„Darüber hinaus müssen sie über ihre eigenen Rechte nachdenken, falls die USA anfangen, Ballons oder Drohnen nach China zu schicken“, sagte Ku der Verkaufsstelle. „Wenn sie hier zu hart vorgehen, würde dies ein zukünftiges rechtliches Argument untergraben, das sie möglicherweise vorbringen müssen.“

Es ist unklar, wie lange China sich mit dem Ballonvorfall befassen wird.

Bisher war seine offizielle Erklärung – weniger als 200 Zeichen – gedämpft und ungewöhnlich kurz, verglichen damit, wie das Land in der jüngeren Vergangenheit diplomatisch mit den USA gekämpft hat.

Peking behauptet, der unbemannte Ballon sei ein ziviles Luftschiff gewesen, das versehentlich über amerikanischen Boden getrieben sei, und sagte, es „verlangte von den USA, dies auf ruhige, professionelle und zurückhaltende Weise ordnungsgemäß zu handhaben“.

Am nächsten an eine Drohung kam es, als es hieß, es behalte sich „das Recht vor, weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen“.

Andererseits waren seine früheren Reaktionen auf vermeintliche Übertretungen – wie beim Besuch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan im August – weitaus aggressiver.

„Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen“, schrieb Chinas Außenministerium am 2. August als Antwort auf die Nachricht von Pelosis Reise und warnte die USA, „den falschen und gefährlichen Weg nicht weiter zu gehen“.

Peking reagierte auch mit der Durchführung von Militärübungen mit scharfem Feuer in ganz Taiwan, nachdem es gesagt hatte, es würde nicht „untätig zusehen“, wenn Pelosi in Taipeh landen würde.

„Wir behandeln unsere Feinde mit gutem Wein, aber für unsere Feinde haben wir Schrotflinten“, sagte Chinas Botschafter in Schweden im Jahr 2019 berüchtigt im Radio. Er hatte seine Drohungen an die lokalen Behörden gerichtet, als der in China geborene schwedische politische Verleger und Andersdenkende Michael Gui war nach seinem Verschwinden 2015 in Thailand mit dem Tucholsky-Preis ausgezeichnet.

Bemerkenswerterweise hat China jetzt auch einen neuen Außenminister, Qin Gang, einen ehemaligen Botschafter in den USA, der im Januar die meisten hochrangigen Sprecher des Ministeriums ersetzte, die für Pekings aggressive „Wolfskrieger-Diplomatie“ bekannt sind.