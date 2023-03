De activiteit in de Chinese productiesector versnelde in februari in het snelste tempo in meer dan tien jaar als gevolg van een herstel van de productie door de beperkingen van Covid, meldde het National Bureau of Statistics woensdag.

De officiële inkoopmanagersindex (PMI), die de fabrieksactiviteit meet, steeg van 50,1 in januari naar 52,6, wat de verwachtingen van analisten van 50,5 ruimschoots overtrof. De drempel van 50 scheidt groei van krimp.

De niet-verwerkende PMI van het land, die het sentiment in de diensten- en bouwsector weerspiegelt, eindigde ook hoger dan verwacht en steeg van 54,4 in januari naar 56,3.

De samengestelde PMI, die zowel productie- als niet-productieactiviteiten omvat, steeg van 52,9 naar 56,4.

Hoewel die er waren “significante seizoens- en gebeurtenisfactoren” invloed op de PMI-cijfers, de “algemene trend wijst nog steeds op stevig herstel begin 2023”, Zhou Hao, de hoofdeconoom bij Guotai Junan International, vertelde Bloomberg. “De behoorlijke PMI-metingen zijn een positieve noot voor het komende Nationale Volkscongres,” met de verwachting dat de regering verder ondersteunend beleid zal uitrollen, merkte hij op.

De enorme productie-industrie in China is aan het herstellen en keert gestaag terug naar het niveau van vóór de pandemie.

Vorige week zei de centrale bank van het land dat de economie naar verwachting in 2023 over het algemeen zal herstellen, hoewel de externe omgeving “ernstig en complex.” De toezichthouder beloofde te voorzien “duurzaam” ondersteuning van de reële economie en onthouding van gebruik “overstromingsstijl” stimulans.

De Chinese premier Li Keqiang heeft ook aangegeven dat de economie van het land herstelt, maar waarschuwde dat het nog steeds met risico’s en uitdagingen wordt geconfronteerd.

