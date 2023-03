Grzegorz Stec is analist in het Brusselse kantoor van het Mercator Institute for China Studies. Hij was de oprichter van het in Brussel gevestigde non-profitplatform ‘EU-China Hub’.

Toen Peking midden vorig jaar Brussel het hof maakte, begon dat aanvankelijk met relatief kleine bewegingen.

De verschuiving kwam nadat de Verenigde Staten technische exportcontroles hadden opgelegd en COVID-19 de Chinese economie had doen sputteren. En de recente minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi tour d’Europe is het laatste in dit voortdurende charmeoffensief, waarbij boodschappen van hernieuwde betrokkenheid worden verspreid en lippendienst wordt bewezen aan de strategische autonomie van de Europese Unie.

Het is echter belangrijk op te merken dat Peking zijn relatie met de EU nog steeds in de eerste plaats ziet als een onderdeel van zijn geopolitieke strijd met de Verenigde Staten, en Europeanen doen er goed aan dat altijd in gedachten te houden. In feite is het tijd om eindelijk de houding van Peking ten opzichte van het blok te erkennen voor wat het werkelijk is: strategisch vertragen.

Afgezien van een verandering in stijl, lijkt China niet al te enthousiast om inhoudelijke punten aan te bieden om de EU voor zich te winnen. Het heeft diplomatieke kanalen heropend en een meer toegankelijke retoriek omarmd – met name in de outreach-campagne van zijn nieuwe ambassadeur bij de EU Fu Cong – maar dit heeft zich nog niet vertaald in concrete aanbiedingen.

Het idee van Fu om de kwestie van de Russische invasie van Oekraïne van de bilaterale agenda te schrappen, de sancties tussen de EU en China vanaf 2021 te beëindigen en de alomvattende investeringsovereenkomst tussen de EU en China af te stoffen, is niet verrassend en ook niet bijzonder nieuw. En het standpunt van Peking over het conflict in Oekraïne komt neer op een retorische herverpakking van verklaringen uit het verleden in een poging om – onder andere – de hoop te wekken van degenen in Europa die China nog steeds graag als potentiële bemiddelaar willen zien.

En afgezien van dergelijke aanbiedingen heeft Peking gewoon geen tastbare visie op zijn relatie met de EU. Toen de spanningen een hoogtepunt bereikten na de Russische invasie en de economische dwang van Litouwen op Litouwen, gebruikte president Xi Jinping de EU-China-top in april 2022 om te stellen dat “China’s visie (van de relatie) ongewijzigd blijft”. En Peking heeft zijn relatie met de EU consequent gebruikt om actie te voorkomen, in plaats van dingen te laten gebeuren.

Momenteel zijn er drie doelen die het beleid van Peking ten aanzien van de EU leiden — geen van alle constructief. dit zijn: beperking van de deelname aan door de VS geleide inperkingsinitiatieven, beperking van de toegang van China tot EU-technologie en beperking van de toegang tot de EU-markt terwijl Peking de binnenlandse consumptie ontwikkelt en de export naar groeiende markten in het Zuiden uitbreidt.

Cruciaal is dat China voor geen van deze doelstellingen de EU moet overtuigen van een grotere betrokkenheid of de voordelen van haar beleid. In plaats daarvan hoeft het alleen maar de ontwikkeling van een assertiever beleid van de kant van de EU te vertragen – en retoriek is de gemakkelijkste manier om dit aan te pakken.

In werkelijkheid toont Peking geen bijzondere interesse in het ontwikkelen van een constructieve agenda die het met het blok zou kunnen nastreven. Behalve verlegen te zijn over bilaterale initiatieven, blijft het afzien van coördinatie met de EU om positieve bijdragen te leveren aan multilaterale doelen, zoals het herstructureren van de staatsschuld van ontwikkelingslanden, het verbeteren van de internationale voedselzekerheid, het vertragen van de klimaatverandering of het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie.

En het feit dat Peking er niet in is geslaagd met voorstellen te komen of compromissen te sluiten over deze kwesties, zegt meer over zijn standpunt ten opzichte van de EU dan over zijn recente verschuivingen in diplomatieke berichtgeving.

De EU heeft wel enige prikkel om mee te spelen in dit spel van tactische stabilisatie. Net als China nadat het zijn economisch en sociaal kostbare zero-COVID-beleid had beëindigd, heeft het blok economische stabiliteit nodig. Het moet het hoofd bieden aan een post-COVID-19-herstel, een energiecrisis als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne, evenals nieuwe uitdagingen voor zijn economisch concurrentievermogen als gevolg van de Amerikaanse Inflation Reduction Act en andere industriële beleidsmaatregelen.

Het is dus op dit moment in veel opzichten aantrekkelijk om de betrekkingen met China stabiel te houden.

Wat Brussel en de lidstaten echter niet zouden moeten doen, is de verandering in toon van China behandelen als een positieve verandering in zijn strategische doelstellingen en traject. Zoals zowel het debacle met de spionageballon als het alom verwachte bezoek van Xi aan Moskou illustreren, blijven de plannen en berekeningen van Peking fundamenteel ongewijzigd – wat betekent dat de divergentie die de betrekkingen tussen de EU en China de afgelopen jaren kenmerkte, de regel was, niet de uitzondering.

Beijing mag dan zeggen dat het tegen een ‘Koude Oorlog-mentaliteit’ is die de wereld in zijn greep houdt, maar zijn wereldbeeld lijkt juist daardoor te worden gekenmerkt. En het beschouwt de EU uiteindelijk als een deel van het ‘Westen’ – een door de VS gedomineerd blok waarmee het ongetwijfeld systemische rivaliteit en geopolitieke strijd zal aangaan.

Tijdens een collectieve studiesessie georganiseerd door de Chinese Communistische Partij prees Xi onlangs het ontwikkelingsmodel van het land als blauwdruk voor ontwikkelingslanden. Voor hem weerlegde het ‘de mythe dat modernisering verwestersing betekent’ en legde het de basis voor een ‘gloednieuwe vorm van menselijke beschaving’. En een dergelijke benadering van het internationale systeem maakt een constructieve langetermijnagenda voor de EU onmogelijk.

Het blok wil misschien de huidige periode van tactische stabilisatie in de betrekkingen tussen de EU en China niet in gevaar brengen, maar het moet deze tijd toch gebruiken om het waarschijnlijke traject van de relatie te verduidelijken – en het mag Peking zeker niet toestaan ​​zijn proces van het definiëren en implementeren van een overzichtelijke agenda.

De EU moet een concrete en realistische visie ontwikkelen op haar toekomst met China. Het moet meer proactieve doelen omarmen dan risicobeperking, en het moet een nieuwe agenda opstellen met een strategische duidelijkheid die eindelijk het vastlopen van Peking ondermijnt.