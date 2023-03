CNN

Op het gebied van toeristische attracties is er de afgelopen jaren veel gebeurd in China.

Van cruises langs ’s werelds langste kanaal tot een sprookjesland na de aardbeving, verschillende buitenattracties zijn geopend of hebben een dramatische make-over ondergaan, waardoor reizigers meer redenen dan ooit hebben om China te bezoeken.

Nu het land heeft aangekondigd dat het zijn grenzen heropent voor buitenlandse reizigers en de afgifte van toeristenvisa hervat, kunnen internationale bezoekers eindelijk enkele van deze populaire nieuwe aanbiedingen bekijken die tijdens de pandemie de harten van binnenlandse reizigers hebben veroverd.

Hier zijn een paar van onze favorieten.

Met een lengte van 1.782 kilometer (1.107 mijl) – ongeveer negen keer de lengte van het Suezkanaal, is het Chinese Grand Canal de langste door de mens gemaakte rivier ter wereld.

Het Grand Canal, ook wel bekend als het Jing-Hang-kanaal, staat in 2014 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en loopt van Peking in het noorden tot Hangzhou in het zuiden en is verbonden met meerdere waterwegen, waaronder de Gele Rivier en de Yangtze-rivier.

Het werd meer dan 2500 jaar geleden in secties gebouwd en door de eeuwen heen verenigd.

In de vorige eeuw zijn sommige delen verdroogd of overspoeld door vervuiling. In 2022 zorgde een overheidsinitiatief er echter voor dat het hele Grand Canal werd schoongemaakt en opnieuw werd aangesloten.

Een van de beste plaatsen om het te ervaren is Cangzhou, op twee en een half uur rijden van Beijing. De industriële havenstad heeft het toeristische aanbod langs het deel van het kanaal verbeterd, dat nu 15 cruiseschepen, 12 toeristische pieren en zes nieuwe bruggen omvat.

De provincie Jiangsu, aan de oostkust van China, staat bekend om zijn prachtig ontworpen Chinese tuinen die meer dan 2000 jaar oud zijn.

Tegenwoordig wordt de traditie voortgezet, maar met een unieke draai. In 2021 transformeerde Nanjing, de hoofdstad van de provincie, een verlaten steengroeve in het Jiangsu Garden Expo Park.

De ruimte van 3,45 vierkante kilometer herbergt prachtige, klassieke tuinen in Jiangsu-stijl en andere attracties, waaronder een botanische watertuin, een theater en een autovrije winkelstraat.

Een van de hoogtepunten is de Suzhou-tuin, die is geïnspireerd op het Canglang-paviljoen, een UNESCO-werelderfgoedlocatie in het nabijgelegen Suzhou.

Alle constructies in de Suzhou-tuin zijn gemaakt van massief hout, verbonden door pen- en gatverbindingen (twee stukken hout zijn aan elkaar vergrendeld zonder spijkers). Er wordt zelfs gezegd dat er geen enkele spijker in de tuin is gebruikt.

Geopend in september 2021, het 169 hectare grote Universal Beijing Resort is ’s werelds vijfde en grootste themapark van Universal Studios.

Er zijn zeven themagebieden met tientallen shows en attracties, waarvan vele buiten: The Wizarding World of Harry Potter; Transformers Metrobasis; Hollywood; Water wereld; Minionsland; Jurassic World Isla Nubla; en King Fu Panda Land of Awesomeness.

Het heeft ook ’s werelds eerste accommodatie met een universeel thema – het Universal Studios Grand Hotel – en NUO Resort Hotel, een resorthotel met een thema uit de Qing-dynastie.

De semi-aride autonome regio Ningxia Hui, die grenst aan de regio Binnen-Mongolië in het noorden van China, ervaart weinig regenval en heeft jaarlijks ongeveer 300 dagen een heldere hemel, waardoor het een van de beste plekken is om te genieten van de dramatische woestijnlandschappen van China en serieus sterren te kijken.

De regio heeft de afgelopen jaren van deze kracht geprofiteerd en is getuige van een toeristische impuls.

De jaarlijkse China (Ningxia) Starry Sky Tourism Conference ging voor het eerst van start in 2021 en combineerde sterrenkijken met een reeks evenementen, waaronder een festival voor elektronische muziek in de woestijn en een extreme autorace.

Een van de beste manieren om Ningxia te ervaren, is door in te checken bij het Desert Star Hotel in de stad Zhongwei in Ningxia.

Het hotel ligt midden in het Shapotou-district, een schilderachtig toeristisch gebied, en beschikt over 176 kamers midden in de woestijn. Het aanbod omvat kamers met balkon met uitzicht op de woestijn en hutten in tentstijl voor degenen die zin hebben in een beetje glamping-actie.

Het complex biedt eetgelegenheden binnen en buiten, een zwembad, een theater met astronomiethema en gezinsvriendelijke zandactiviteiten.

Het hotel heeft alleen een officieel WeChat-account, maar reizigers kunnen ook boeken via verschillende hotelplatforms of lokale reisbureaus. Kamerprijzen beginnen vanaf ongeveer RMB2300, of $320 per nacht.

In 2017 trof een krachtige en dodelijke aardbeving Jiuzhaigou County in de zuidwestelijke provincie Sichuan in China, waardoor de regio verwoest werd.

De afgelopen jaren hebben de overheid en de toeristenindustrie hard gewerkt om het gebied te herstellen, inclusief het beroemde Jiuzhaigou National Park, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Het natuurgebied is in september 2021 volledig heropend en biedt nu 12 verbeterde attracties. Deze omvatten de Shenxian Chi (Fairy Ponds), met terrassen van wit en lichtblauw travertijn, en het Dalu Ancient Village, dat meer dan 1000 jaar oud is.

Er is ook het nieuwe Jiawuhai Giant Panda Conservation and Research Park. In het centrum worden vier reuzenpanda’s verzorgd, terwijl in het gebied eromheen ongeveer 30 wilde panda’s leven.

Waar te verblijven? Luxe zoekers zullen willen inchecken in China’s eerste Ritz-Carlton-reservaat, dat later dit jaar in het gebied zal worden geopend.

Op ongeveer 15 minuten van het Jiuzhaigou National Park, zal de Rissai-vallei met 87 villa’s, een Ritz-Carlton-reservaat, een spa van 2500 vierkante meter hebben, evenals eet- en evenementenruimtes met zitplaatsen buiten met uitzicht op de bergen.