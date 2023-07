Stand: 25.07.2023 13:41 Uhr

China wechselt seinen Außenminister: Der seit Wochen „verschwundene“ Amtsinhaber Qin Gang wurde offiziell entlassen. Spekulationen über die möglichen Hintergründe dauern an.

Der chinesische Außenminister Qin Gang wurde seines Amtes enthoben. Das berichten chinesische Staatsmedien. Der Politiker war wochenlang nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Wie der staatliche Sender CCTV berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses für die Absetzung des Außenministers. Demnach soll Wang Yi das Amt erneut übernehmen. Er hatte den Posten vor Qin Gang inne. Ein Grund für die Änderung wurde nicht bekannt gegeben.

Qin Gang, 57, übernahm die Position im Dezember 2022. Zuvor war er Botschafter in den Vereinigten Staaten und stellvertretender Außenminister Chinas.

Spekulationen über den Verbleib

Qin Gang erschien zuletzt bei einem offiziellen Treffen am 25. Juni, als er in Peking den stellvertretenden russischen Außenminister Andrei Rudenko traf. Nachfolgende Termine, etwa ein Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell oder die Teilnahme am ASEAN-Außenministertreffen, wurden abgesagt. Das Außenministerium sagte, Qin Gang könne aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Allerdings wird vor allem im Internet seit Wochen über andere mögliche Gründe für das „Verschwinden“ des inzwischen entlassenen Außenministers spekuliert, darunter Gerüchte über eine Affäre zwischen dem verheirateten Politiker und einem Fernsehmoderator.

Kein Einzelfall in China

Das Verschwinden hochrangiger Beamter, Prominenter und Geschäftsleute kommt in China häufig vor. Oft stellt sich später heraus, dass sie in Ermittlungen oder andere Kontroversen verwickelt waren.

Einer der bekanntesten Fälle der letzten Jahre ist der ehemalige chinesische Interpol-Chef Meng Hongwei, der 2018 auf einer Reise nach China verschwand. Zwei Jahre später verurteilte ihn ein chinesisches Gericht wegen der Annahme von Bestechungsgeldern zu einer langjährigen Haftstrafe.