Chinas Ausgaben für die Goldene Woche stürzen auf ein Siebenjahrestief, da die Null-Covid-Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird

Die Urlaubsausgaben während der Goldenen Woche in China sind auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gefallen, da Covid die Menschen vom Reisen oder Geldausgeben abhält, während die sich verdunkelnden Wirtschaftsaussichten das Verbrauchervertrauen weiter untergraben.

Die Ausgaben der Touristen für die einwöchigen Ferien, die am 1. Oktober begannen, gingen im Jahresvergleich um 26 % auf 287,2 Milliarden Yuan (40,4 Milliarden US-Dollar) zurück, so die Zahlen des Ministeriums für Kultur und Tourismus vom Freitag. Das ist der niedrigste Wert seit 2014 und weniger als die Hälfte des Niveaus vor der Pandemie im Jahr 2019, so die Regierungsstatistiken der Vorjahre.

Der Nationalfeiertag ist einer der längsten Feiertage Chinas und normalerweise eine Hochsaison für Reisen und Ausgaben.

Aber dieses Jahr wurden die Menschen durch ein Wiederaufleben des Virus und strenge Covid-Beschränkungen vom Reisen abgehalten. Sperren und andere Kontrollmaßnahmen haben sich in den letzten Wochen verschärft, auch in einigen beliebten Touristenzielen. Die Verbraucherstimmung wurde auch durch die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme beeinträchtigt, die hauptsächlich auf Pekings anhaltende Null-Covid-Politik und einen sich vertiefenden Einbruch auf dem Immobilienmarkt zurückzuführen sind.

„Das weiche Paket von Urlaubsdaten ist kaum eine Überraschung mit neuen Covid-Ausbrüchen und strengeren Eindämmungsmaßnahmen vor dem Parteitag“, sagten Citi-Analysten in einem Forschungsbericht am Sonntag und verwiesen auf das Treffen der Eliten der Kommunistischen Partei in Peking in diesem Monat, bei dem Chinesen Es wird allgemein erwartet, dass Führer Xi Jinping mit der Tradition brechen und für eine dritte Amtszeit ernannt wird.

China ist die letzte große Volkswirtschaft der Welt, die immer noch strenge Null-Covid-Maßnahmen durchsetzt, die darauf abzielen, Übertragungsketten durch Grenzbeschränkungen, Massentests, umfangreiche Quarantänen und kompromisslose Schnellsperren auszumerzen.

Die regierende Kommunistische Partei hat die Null-Covid-Strategie genutzt, um zu argumentieren, dass ihr politisches Modell den westlichen Demokratien überlegen sei, und Xi hat sein Gewicht hinter die Politik geworfen.

Für lokale Beamte ist die Verdoppelung auf Null-Covid eine Möglichkeit, sich an die Parteilinie zu halten, ihre Loyalität gegenüber Xi zu demonstrieren und einen groß angelegten Ausbruch zu verhindern, der Wochen vor dem Parteitag ihre Karriere gefährden könnte.

Allein in diesem Monat verbot die gesamte Region Xinjiang, Heimat von 22 Millionen Menschen, allen Einwohnern, ihre Grenzen zu verlassen, nur wenige Wochen nachdem sie begonnen hatte, die Beschränkungen einer strengen, verlängerten Sperrung zu lockern. Während letzte Woche Hunderte von Touristen auf einem Flughafen in der südwestlichen Provinz Yunnan gestrandet waren, nachdem die Behörden eine sofortige Sperrung verhängt hatten.

Infolge der Beschränkungen haben einige in China begonnen, die diesjährigen Feiertage als „die düsterste Goldene Woche aller Zeiten“ zu bezeichnen, da die Menschen von drei Jahren Covid-Beschränkungen müde werden und sich stattdessen dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, anstatt zu riskieren, in unerwartete Sperren geraten zu sein.

Laut dem Ministerium für Kultur und Tourismus wurden während der diesjährigen Ferien nur 422 Millionen Reisen unternommen, was einem Rückgang von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der Reisen war die niedrigste seit 2014 und weit davon entfernt, sich vom Niveau vor der Pandemie zu erholen.

Die Flugticketpreise waren mit durchschnittlich 650 Yuan (91 US-Dollar) pro Inlandsreise die günstigsten seit fünf Jahren, wie Zahlen von Qunar, einem chinesischen Online-Reisebüro, zeigten.

Und nicht nur das Reisen war rückläufig. Die Einnahmen aus Kinokarten brachen laut der China Film Administration im Jahresvergleich um massive 66 % auf 1,5 Milliarden Yuan (211 Millionen US-Dollar) ein, die schlechteste Abendkasse für die Woche zum Nationalfeiertag seit 2016. Das ist nur ein Drittel der Ticketeinnahmen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Staatliche Medien haben dies hauptsächlich auf einen Mangel an Filmoptionen zurückgeführt, da die meisten Veröffentlichungen Propaganda oder Animationen waren. „Es gibt keine Blockbuster oder importierte Filme“, sagte die staatliche Southern Metropolis Daily.

Laut China Real Estate Industry, einem privaten Forschungsunternehmen, sind die Verkäufe neuer Eigenheime während der Goldenen Woche in 21 wichtigen Städten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 % eingebrochen.

Alle schwachen Daten deuten auf den schweren Schaden von Pekings Null-Covid-Politik für die Verbraucherausgaben und die Wirtschaft hin, sagten Analysten.

„Das Wiederaufleben von Covid und das Risiko von Lockdowns haben den Konsum und das Reisen besonders entmutigt“, sagte Ken Cheung, Chief Asian Forex Strategist bei der Mizuho Bank.

„Offensichtlich hat die Null-Covid-Politik die Wirtschaft unter Druck gehalten, und die Marktteilnehmer werden alle Signale für politische Änderungen nach der Führungsumbildung auf dem bevorstehenden 20. Parteitag prüfen“, fügte er hinzu.

Unabhängig davon zeigte eine wichtige private Umfrage am Samstag, dass Chinas massive Dienstleistungsaktivitäten im September zum ersten Mal seit fünf Monaten zurückgingen.

Der Caixin-Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen in der chinesischen Dienstleistungsbranche konzentriert, fiel laut einer Erklärung von S&P Global Ratings von 55 im August auf 49,3 im vergangenen Monat. Es war der erste Rückgang des Index seit Mai. Ein Wert unter 50 zeigt eine Kontraktion an.

Die Bemühungen, die Ausbreitung von Covid in ganz China einzudämmen, führten zu einem erneuten Rückgang der Aktivitäten im Dienstleistungssektor, was den Geschäftsbetrieb störte und das Reisen einschränkte, heißt es in der Erklärung.

Insbesondere die Beschäftigung schrumpfte weiter. Der Beschäftigungsindikator blieb den neunten Monat in Folge im Kontraktionsbereich und erreichte seinen niedrigsten Stand seit Mai.

Chinas Dienstleistungssektor ist eine wichtige Beschäftigungsquelle und macht laut Regierungsdaten 48 % aller geschaffenen Arbeitsplätze aus. Es hat auch die meisten beschäftigten Jugendlichen, hauptsächlich in Restaurants und anderen Lebensmitteldiensten.

„Der Markt war viel weniger optimistisch“, sagte Wang Zhe, Senior Economist bei der Caixin Insight Group, in der Erklärung.

Die Umfrage zeigte auch, dass die Erwartungen der Unternehmen für zukünftige Aktivitäten den niedrigsten Stand seit sechs Monaten und den zweitniedrigsten seit August 2020 verzeichneten.

„Die Bedenken der Unternehmer rührten weiterhin von wiederkehrenden Covid-Ausbrüchen und den Auswirkungen der damit verbundenen Kontrollen auf den Markt her“, sagte Wang.

