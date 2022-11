China Zero-Covid: Einwohner von Guangzhou „revoltieren“ gegen repressive Abriegelungen

Hongkong

Bewohner von Covid-Lockdown in Chinas südlichem Produktionszentrum Guangzhou haben Barrieren niedergerissen, die sie auf ihre Häuser beschränken sollten, und sind trotz streng durchgesetzter lokaler Anordnungen auf die Straße gegangen, wie aus Videos und Bildern hervorgeht, die in den sozialen Medien verbreitet werden.

Einige der Bilder zeigen große Menschenmengen, die jubeln und über umgestürzte Barrieren strömen und nach Einbruch der Dunkelheit Straßen im Stadtteil Haizhu füllen, der seit dem 5. November als Epizentrum des anhaltenden Covid-Ausbruchs der Stadt unter einer zunehmend restriktiven Sperrung steht.

Das klirrende Geräusch fallender Metallbarrieren hallt durch die Nachbarschaft und vermischt sich mit Jubel im Filmmaterial, in Szenen, von denen mehrere Social-Media-Nutzer sagten, dass sie am späten Montagabend auf den Straßen des Viertels stattfanden.

In einem Video sind Covid-Arbeiter in medizinischer Schutzkleidung am Rand zu sehen, während Barrieren fallen, während sie versuchen, mit Menschen auf der Straße zu sprechen. „Sie sind abstoßend“, hört man im Hintergrund eines der Videos eine Frauenstimme sagen. CNN hat die Bilder im Bezirk Haizhu geolokalisiert, konnte sie jedoch nicht unabhängig bestätigen.

Es ist nicht klar, wie viele Menschen an dem Protest beteiligt waren oder wie lange er gedauert hat. Verwandte Posts wurden von der Zensur schnell aus dem chinesischen Internet gelöscht.

Als CNN die Telefonleitung des Regierungsbüros des Bezirks Haizhu erreichte, sagte ein Telefonisten, dass das Gebiet immer noch „weitgehend abgesperrt“ sei.

Auf die Frage, ob in den vergangenen Tagen Proteste stattgefunden hätten, verweigerte der Betreiber eine Antwort.

Der öffentliche Protest – ein äußerst seltenes Ereignis in China, wo die Behörden abweichende Meinungen streng kontrollieren – erscheint als ein weiteres Zeichen für die wachsende öffentliche Wut und Verzweiflung über die strenge Null-Covid-Politik der Regierung.

Die Szenen in Guangzhou, die am Dienstag über 5.100 neue Covid-Fälle meldeten – die überwiegende Mehrheit asymptomatisch – kommen, als Pekings unerbittliches Bestreben, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, angesichts der sich schnell ausbreitenden neuen Varianten mit Fragen der Nachhaltigkeit konfrontiert ist.

China erlebt landesweit einen Anstieg der Infektionen, diesmal angeheizt durch gleichzeitige Ausbrüche in mehreren Städten, bei denen die Kontrollmaßnahmen die Einwohner und die lokalen Behörden an den Rand drängen.

Am Dienstag meldete Chinas National Health Commission mehr als 17.772 neue Covid-Fälle im ganzen Land, die höchste Gesamtzahl seit April 2021, wobei mehr als ein Viertel davon auf Guangzhou, eine Stadt mit 19 Millionen Einwohnern, entfiel.

Letzte Woche hat die Stadt drei Bezirke, darunter Haizhu, abgeriegelt, um die Ausbreitung einzudämmen, und eine Reihe von Beschränkungen für die Bewegungs- und Geschäftstätigkeit der Einwohner verhängt. In den letzten Tagen folgten weitere Maßnahmen in als „hochgefährdet“ eingestuften Stadtteilen.

Zhang Yi, stellvertretender Direktor der städtischen Gesundheitskommission von Guangzhou, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass die „Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie“ in den gesamten Distrikten Liwan und Panyu sowie in Teilen von Haizhu „verstärkt“ werden – ein verschleierter Hinweis auf Sperrungen und Yuexiu Bezirke.

Die steigenden Fallzahlen und die damit verbundenen Kontrollen haben mehr Einwohner in ganz China dazu veranlasst, die Kosten der Brute-Force-Maßnahmen der Behörden in Frage zu stellen, um Fälle auszurotten, darunter die obligatorische Quarantäne enger Kontakte von Covid-Patienten, Massentests und Sperren, die Menschen sehen können in ihren Stadtteilen, Quartieren oder Wohnungen eingesperrt – teilweise monatelang.

Hochrangige Beamte in Peking, darunter der chinesische Staatschef Xi Jinping, haben versprochen, dass die Maßnahmen mit wirtschaftlichen und sozialen Interessen in Einklang gebracht werden sollten. Die Behörden haben letzte Woche die Richtlinie überarbeitet, einschließlich der Abschreckung von unnötigen Massentests und der übermäßig eifrigen Klassifizierung von eingeschränkten „Hochrisiko“-Bereichen.

Sie haben auch die Quarantäne sekundärer enger Kontakte weitgehend abgeschafft und die Zeit verkürzt, die enge Kontakte in der zentralen Quarantäne verbringen müssen – alle Änderungen, auf die Beamte bestehen, sind keine Lockerung, sondern eine Verfeinerung der Richtlinie.

Diese Maßnahmen kamen, als Xi sich auf eine Woche diplomatischer Teilnahme an Gipfeltreffen in Südostasien vorbereitete, um zu signalisieren, dass China bereit sei, auf die Weltbühne zurückzukehren, wobei Xi diesen Monat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie persönlich mit wichtigen westlichen Führern zusammentraf.

Aber für die Bürger zu Hause, die im Lockdown gefangen sind, haben wiederkehrende Probleme wie der Zugang zu sofortiger medizinischer Versorgung oder ausreichend Nahrung und Versorgung oder der Verlust von Arbeit und Einkommen immer wieder zu Not und Tragödien geführt, einschließlich zahlreicher Todesfälle, von denen angenommen wird, dass sie damit zusammenhängen verzögerter Zugang zu medizinischer Versorgung.

Im Bezirk Haizhu in Guangzhou, wo Bilder nächtliche Proteste zeigten, leben eine Reihe von Wanderarbeitern in dicht gedrängten Gebäuden in Gebieten, die als „urbane Dörfer“ bekannt sind.

Ihre Umstände können die Härte der Unterdrückungsmaßnahmen noch verschlimmern, da die tatsächliche Anzahl der Bewohner, die in einem bestimmten Wohnblock versorgt werden müssen, für Beamte, die Waren liefern, möglicherweise unklar ist. Es gibt auch keine Möglichkeit der Fernarbeit, um das Einkommen der Beschäftigten in Fabriken und auf Baustellen zu sichern.

In Nachrichten, die in den sozialen Medien geteilt wurden, stellten Beobachter fest, dass Bewohner von Haizhu, die ursprünglich von außerhalb Guangzhous stammten, um Hilfe von Beamten wie Entschädigung für Miete und kostenlose Lieferungen baten.

In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist ein Mann zu hören, der schreit: „Wir Hubei-Leute wollen essen! Wir Hubei-Leute wollen entsiegelt werden!“ bezieht sich auf eine andere Provinz in China, aus der viele Wanderarbeiter im Distrikt stammen. Er ist Teil einer Menschenmenge, die sich vor einem Covid-Arbeiter in Schutzanzügen versammelt hat.

In einem separaten Clip derselben Szene fragt ein anderer Mann die Arbeiter: „Wenn Ihre Eltern krank geworden wären, wie würden Sie sich fühlen? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihre Kinder an Fieber leiden und daran gehindert werden, (ins Krankenhaus) zu gehen?

In einem anderen Video kann man hören, wie Menschen ihre Frustration und Verzweiflung einem Mann zurufen, der sich als Nachbarschaftsdirektor ausgibt und sagt, er wolle ihre Bedenken ansprechen. Ein Bewohner eilt nach vorne und sagt, dass sie als Nicht-Einwohner stundenlang für Covid-19-Tests anstehen müssen und das ihnen von der Regierung verkaufte Fleisch schlecht geworden ist, während sie die örtlichen Support-Hotlines nicht erreichen können.

„Niemand kam, um es zu erklären, und die Büroleitung der Gemeinde ist immer besetzt. Und unserem Vermieter ist es egal, ob wir leben oder sterben. Was sollen wir machen?“ sagt der Bewohner, während die anderen Mitglieder der Menge anfangen, gemeinsam zu schreien: „Unseal! Entsiegeln!“

In der Pressekonferenz der Stadt am Montag räumte ein Beamter des Bezirks Haizhu Kritik ein, dass Beschränkungen früher und mit größerer Klarheit in den von den Maßnahmen betroffenen Gebieten hätten angekündigt werden können.

„Wir haben auch viele unserer Mängel erkannt“, sagte Su Mingqing, ein stellvertretender Leiter des Bezirks Haizhu.