Hongkong

CNN

—



Na drie jaar van pandemische grensbeperkingen gaat China weer volledig open voor buitenlandse bezoekers – inclusief toeristen.

In een Chineestalige verklaring die maandag op haar website is geplaatst, zei de Chinese ambassade in de Verenigde Staten dat het land vanaf woensdag alle categorieën visa voor buitenlanders zou hervatten.

Reizigers met een meerjarig visum dat is afgegeven vóór 28 maart 2020 – de datum waarop China zijn grenzen sloot voor de meeste buitenlandse bezoekers in een poging Covid-19 buiten de deur te houden – zouden deze mogen gebruiken zolang ze niet zijn verlopen, aldus de verklaring. .

De Chinese autoriteiten verklaarden vorige maand een “grote en beslissende overwinning” in hun aanpak van de uitbraak van het coronavirus die het land had overspoeld na een abrupte versoepeling van het “nul-Covid”-beleid van Peking eind vorig jaar.

De aankondiging van maandag komt ook op het moment dat Peking probeert de op één na grootste economie ter wereld en haar binnenlandse toeristenindustrie nieuw leven in te blazen na een jaar van lauwe groei, verergerd door pandemische maatregelen.

In 2022 registreerde China 115 miljoen grensoverschrijdende reizen, ver onder het pre-pandemische niveau van 2019 van 670 miljoen. Buitenlanders waren goed voor 97,7 miljoen van die reizen in 2019 – een cijfer dat vorig jaar daalde tot slechts 4,47 miljoen omdat de Covid-beperkingen bijna iedereen behalve inwoners buiten de deur hielden.

Volgens de verklaring van de ambassade van maandag zal de visumvrije toegang tot het zuidelijke eiland Hainan en voor cruiseschepen die Shanghai bezoeken, worden hervat.

Visumvrije toegang wordt ook hervat voor buitenlanders die vanuit Hong Kong en Macao naar de naburige provincie Guangdong reizen en voor reisgezelschappen van lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) die de provincies Guilin en Guangxi bezoeken.

China schafte de quarantaine voor internationale aankomsten in januari af bij een gedeeltelijke heropening die een uitbarsting van vreugde en opluchting onder de burgers veroorzaakte – zowel de honderden miljoenen mensen die de afgelopen drie jaar in het land zijn geïsoleerd als degenen in het buitenland die zijn gescheiden van hun dierbaren.

Reizigers naar het land moeten nog steeds 48 uur voor vertrek een Covid-test afleggen en de resultaten invullen in hun douaneformulieren voor gezondheidsverklaringen.

In een advies dat op 10 maart is bijgewerkt, dringt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken er bij Amerikaanse burgers op aan om reizen naar China, inclusief Hong Kong en Macau, te heroverwegen vanwege “willekeurige handhaving van lokale wetten” en het risico van onrechtmatige detentie.