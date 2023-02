China will seinen Ballon zurück — RT World News

Peking hat die USA aufgefordert, Trümmer seines mutmaßlichen Überwachungsflugzeugs, das über dem Atlantik abgeschossen wurde, zurückzugeben

Das chinesische Außenministerium hat die Regierung von Präsident Joe Biden aufgefordert, Trümmer des Luftballons zurückzugeben, den das US-Militär am Samstag vor der amerikanischen Ostküste abgeschossen hatte, sagte das Flugzeug „gehört zu China.“

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag wurde die Sprecherin des Ministeriums, Mao Ning, gefragt, ob Peking die Rückgabe der Ballontrümmer verlangt habe. „Das Luftschiff gehört nicht den USA“ Sie sagte. „Es gehört China.“

Nings Kommentare kamen drei Tage, nachdem ein US-Kampfjet den Ballon vor der Küste von South Carolina abgeschossen hatte – von amerikanischen Beamten als Spionageflugzeug bezeichnet. Das Pentagon behauptete, den Ballon am Mittwoch entdeckt zu haben. Biden sah sich heftiger Kritik ausgesetzt, weil er dem Ballon erlaubt hatte, den Kontinent zu überqueren und einen Atomraketenstandort und andere sensible militärische Vermögenswerte zu überfliegen, bevor er ihn zum Absturz brachte.









Bei dem Ballon handelte es sich um ein ziviles meteorologisches Forschungsluftschiff, das versehentlich in den US-Luftraum eingedrungen war, nachdem es vom Kurs abgekommen war, teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit. Ning sagte einigen US-Politikern und Medien „gehyped“ der Vorfall zu „China angreifen und verleumden.“ Sie lehnte es ab, am Dienstag weitere Details über das Luftschiff zu nennen.

„Die chinesische Seite hat mehrfach Informationen über das unbemannte Luftschiff gegeben“, sagte Ning. „Im Moment habe ich nichts hinzuzufügen.“ Sie fügte hinzu, dass die US-Regierung in a nicht reagiert habe „ruhige und professionelle Art“, Stattdessen überreagierte er auf einen Vorfall, der keine Sicherheitsbedrohung darstellte und keine Amerikaner gefährdete.

US-Senator Steve Daines, ein Republikaner aus Montana, spekulierte, chinesische Beamte hätten den Ballon quer durch Nordamerika geschickt, um Washingtons Reaktion zu untersuchen. „Das war eigentlich eher ein Versuchsballon der Chinesen“ Das sagte Daines am Montag gegenüber Fox News. Er fügte hinzu, dass Biden es war „unentschlossen,“ projizierte Schwäche. „Es war genau das, was die Chinesen sehen wollten.“