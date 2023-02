China will das Schlachtfeld des „nahen Weltraums“ dominieren. Ballons sind ein wichtiges Gut

Hongkong

CNN

—



In den Augen Chinas liegt das neueste Schlachtfeld der Supermacht zwischen 12 und 60 Meilen über der Erdoberfläche in einer dünnen Schicht der Atmosphäre, die es „nahen Weltraum“ nennt.

Über den Flugbahnen der meisten Verkehrs- und Militärjets und unter Satelliten gelegen, ist der nahe Weltraum ein Zwischenbereich für die Raumfahrt – aber auch ein Bereich, in dem sich Hyperschallwaffen und ballistische Raketen kreuzen.

China hat den Entwicklungen anderer Länder in dieser Region, die von chinesischen Militärexperten als „neue Front für die Militarisierung“ und „ein wichtiges Wettbewerbsfeld zwischen den Militärmächten der Welt“ gefeiert wurde, große Aufmerksamkeit geschenkt.

Neben der Entwicklung von High-Tech-Schiffen wie solarbetriebenen Drohnen und Hyperschallfahrzeugen belebt China auch eine jahrzehntealte Technologie zur Nutzung dieses Bereichs der Atmosphäre – Fahrzeuge, die leichter als Luft sind. Dazu gehören Stratosphären-Luftschiffe und Höhenballons – ähnlich dem, der über den kontinentalen Vereinigten Staaten identifiziert und am Samstag abgeschossen wurde.

China behauptet, der Ballon sei ein ziviles Forschungsluftschiff, trotz Behauptungen von US-Beamten, dass das Gerät Teil eines umfangreichen chinesischen Überwachungsprogramms war.

Während zu diesem Vorfall noch Fragen offen sind, zeigt eine Untersuchung chinesischer staatlicher Medienberichte und wissenschaftlicher Abhandlungen das wachsende Interesse des Landes an diesen leichteren-als-Luft-Fahrzeugen, die von chinesischen Militärexperten für eine Vielzahl von Zwecken angepriesen wurden, von Kommunikationsrelais, Aufklärung und Überwachung bis hin zu elektronischen Gegenmaßnahmen.

Die chinesische Forschung zu den Höhenballons reicht bis in die späten 1970er Jahre zurück, aber in den letzten zehn Jahren wurde der Fokus erneut auf die Verwendung älterer Technologien gerichtet, die mit neuer Hardware ausgestattet sind, da Großmächte auf der ganzen Welt ihre Fähigkeiten am Himmel ausgebaut haben.

„Mit der rasanten Entwicklung moderner Technologie ist der Raum für die Informationskonfrontation nicht mehr auf Land, Meer und niedrige Höhen beschränkt. Der nahe Weltraum ist auch zu einem neuen Schlachtfeld in der modernen Kriegsführung und zu einem wichtigen Bestandteil des nationalen Sicherheitssystems geworden“, heißt es in einem Artikel aus dem Jahr 2018 in der PLA Daily, der offiziellen Zeitung der Volksbefreiungsarmee (PLA).

Und eine Reihe von „Nahraumflugkörpern“ werden eine entscheidende Rolle bei zukünftigen gemeinsamen Kampfeinsätzen spielen, die den Weltraum und die Erdatmosphäre integrieren, heißt es in dem Artikel.

Der chinesische Führer Xi Jinping hat die PLA Air Force aufgefordert, bereits 2014 „die Luft- und Weltraumintegration zu beschleunigen und ihre offensiven und defensiven Fähigkeiten zu schärfen“, und Militärexperten haben den „nahen Weltraum“ als entscheidendes Bindeglied bei der Integration bezeichnet.

Recherchen in CNKI, Chinas größter akademischer Online-Datenbank, zeigen, dass chinesische Forscher, sowohl militärische als auch zivile, mehr als 1.000 Artikel und Berichte zum Thema „Nahraum“ veröffentlicht haben, von denen sich viele auf die Entwicklung von „Nahraumflugkörpern“ konzentrieren. China hat unter der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, einer führenden Denkfabrik der Regierung, auch ein Forschungszentrum eingerichtet, um Ballons in großer Höhe und Stratosphären-Luftschiffe oder Luftschiffe zu entwerfen und zu entwickeln.

Ein besonderes Interessengebiet ist die Überwachung. Während China bereits ein weitläufiges Satellitennetzwerk für eine ausgeklügelte Fernüberwachung einsetzt, haben chinesische Militärexperten die Vorteile von Leichter-als-Luft-Fahrzeugen hervorgehoben.

Im Gegensatz zu rotierenden Satelliten oder reisenden Flugzeugen können stratosphärische Luftschiffe und Ballons in großer Höhe „für lange Zeit über einem festen Ort schweben“ und sind nicht leicht vom Radar zu erkennen, schrieb Shi Hong, der Chefredakteur von Shipborne Weapons, einem prominenten Militär Magazin, das von einem PLA-verbundenen Institut herausgegeben wird, in einem Artikel, der 2022 in staatlichen Medien veröffentlicht wurde.

In einem Videosegment der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua aus dem Jahr 2021 erklärt ein Militärexperte, wie Weltraumfahrzeuge, die leichter als Luft sind, Fotos und Videos mit höherer Auflösung zu viel geringeren Kosten im Vergleich zu Satelliten überwachen und aufnehmen können.

In dem Video hob Cheng Wanmin, ein Experte an der Nationalen Universität für Verteidigungstechnologie, die Fortschritte der USA, Russlands und Israels bei der Entwicklung dieser Fahrzeuge hervor und fügte hinzu, China habe auch seine eigenen „Durchbrüche“ erzielt.

Ein Beispiel für Fortschritte, die China in diesem Bereich gemacht hat, ist der gemeldete Flug eines 100 Meter langen (328 Fuß) unbemannten lenkbaren Luftschiffs, das als „Cloud Chaser“ bekannt ist. In einem Interview mit der Zeitung Southern Metropolis Daily aus dem Jahr 2019 sagte Wu Zhe, Professor an der Beihang-Universität, das Fahrzeug sei bei einem Weltumrundungsflug in 20.000 Metern Höhe über Asien, Afrika und Nordamerika gereist die Erde.

Ein anderer Wissenschaftler des Teams sagte der Zeitung, dass stratosphärische Luftschiffe im Vergleich zu Satelliten besser für die „Langzeitbeobachtung“ geeignet seien und eine Reihe von Zwecken erfüllten, von Katastrophenwarnung und Umweltforschung bis hin zum Aufbau drahtloser Netzwerke und Luftaufklärung.

Es ist auch klar, dass China nicht allein ist, wenn es neue Anwendungen für eine Technologie sieht, die bereits im späten 18. Jahrhundert für die militärische Aufklärung genutzt wurde, als die französischen Streitkräfte ein Ballonkorps einsetzten.

Die USA haben auch ihre Kapazitäten zum Einsatz von Leichter-als-Luft-Fahrzeugen ausgebaut. Im Jahr 2021 beauftragte das US-Verteidigungsministerium ein amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen mit der Arbeit an der Verwendung ihrer Stratosphärenballons als Mittel, „um ein vollständigeres Betriebsbild zu entwickeln und Effekte auf das Schlachtfeld anzuwenden“, so eine Erklärung der Firma Raven Aerostar. damals.

„Das ist nicht nur eine Sache Chinas. Die USA und auch andere Nationen arbeiten an und entwickeln Höhenflugzeuge, Ballons und ähnliche Fahrzeuge“, sagte Brendan Mulvaney, Direktor des China Aerospace Studies Institute (CASI), einem Forschungszentrum der US Air Force.

„Sie sind billig, bieten einen langfristigen Blickfang für die Sammlung von Bildern, Kommunikation und anderen Informationen – einschließlich des Wetters“, sagte Mulvaney, der 2020 ein Papier verfasste, in dem Chinas Interesse an der Verwendung von Leichter-als-Luft-Fahrzeugen für den „Nahraum“ detailliert beschrieben wurde Aufklärung.“

China scheint sich auch des Potenzials für andere Länder bewusst zu sein, Ballons zur Spionage einzusetzen.

Im Jahr 2019 zeigte eine Dokumentarserie über Chinas Grenzverteidigungskräfte, die von einem staatlichen Fernsehsender produziert wurde, einen Vorfall, bei dem die PLA Air Force einen mutmaßlichen Überwachungsballon in großer Höhe entdeckte und abschoss, der „(Chinas) Luftverteidigungssicherheit bedrohte“.

Der Dokumentarfilm enthielt keine weiteren Einzelheiten zu Zeit und Ort des Vorfalls, aber ein im vergangenen April von Forschern eines PLA-Instituts veröffentlichtes Papier stellte fest, dass Luftdriftballons 1997 und 2017 über China gesichtet wurden.

Andere Experten haben auf die potenzielle Verwendung von Ballons bei der Datenerfassung hingewiesen, die Chinas Entwicklung von Hyperschallwaffen unterstützen kann, die durch den nahen Weltraum reisen.

„Das Verständnis der atmosphärischen Bedingungen dort oben ist entscheidend für die Programmierung der Leitsoftware“ für ballistische und Hyperschallraketen, so der in Hawaii ansässige Analyst Carl Schuster, ein ehemaliger Einsatzleiter des Joint Intelligence Center des US Pacific Command.

Chinesische staatliche Medienberichte zeigen, dass China auch Ballons verwendet hat, um fortschrittliche Hyperschallfahrzeuge zu testen. Im Jahr 2019 zeigte der Militärkanal des staatlichen Senders CCTV Aufnahmen eines Ballons, der für einen ersten Test von drei miniaturisierten Modellen von „Weitstreckenflugzeugen“ abhob, die laut chinesischen Medienberichten mit einer Vielzahl von Geschwindigkeiten fliegen können. bis zu fünffacher Schallgeschwindigkeit.

US-Geheimdienstbeamte glauben, dass der chinesische Ballon, der in den letzten Tagen über den USA identifiziert wurde, Teil eines umfangreichen, vom chinesischen Militär betriebenen Überwachungsprogramms ist, an dem eine Flotte von Ballons beteiligt ist, die in den letzten Jahren mindestens zwei Dutzend Missionen auf mindestens fünf Kontinenten durchgeführt hat, berichtete CNN am Dienstag.

Peking sagte am Donnerstag, die Einschätzung sei „wahrscheinlich Teil des Informations- und Meinungskriegs der USA“ gegen China. Es hat behauptet, dass das über den USA identifizierte Gerät ziviler Natur sei, und es mit „Unternehmen“ in Verbindung gebracht, obwohl es sich weigerte, weitere Informationen darüber bereitzustellen, welches Unternehmen die Ballons hergestellt hat.

Sowohl die selbstverwaltete Insel Taiwan als auch Japan haben ähnliche Sichtungen in der Vergangenheit bestätigt, obwohl nicht klar ist, ob sie mit dem Vorfall in den USA zusammenhängen.

Ein US-Militärkommandeur räumte am Montag ein, dass die USA eine „Domänenbewusstseinslücke“ haben, die es drei weiteren mutmaßlichen chinesischen Spionageballons ermöglichte, während der vorherigen Regierung unentdeckt die kontinentalen USA zu durchqueren.

Ein FBI-Team arbeitet daran, mehr über die Ausrüstung zu erfahren, die aus dem über dem Meer abgeschossenen Ballon zurückgefordert wurde – einschließlich der Art von Daten, die es sammeln könnte und ob es diese in Echtzeit übertragen könnte.

Mulvaney von CASI sagte, dass die gesammelten Daten, unabhängig davon, ob der Ballon selbst als „Dual-Use“ oder „Staatseigentum“ bezeichnet wird, nach China zurückgekehrt wären, das jetzt andere Informationen über den Vorfall erhält.

„Am Ende des Tages sind die Antworten und (Taktiken, Techniken und Verfahren) der USA und anderer Länder darauf, wie sie reagieren oder nicht reagieren – all das hat einen Wert für China und die PLA.“