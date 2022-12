China warnt Belgien davor, mit Taiwan „mit dem Feuer zu spielen“ – POLITICO

China drängt das belgische Parlament, eine vorgeschlagene Resolution über „die wachsende Bedrohung für Taiwan“ zu ändern, von der Peking warnt, dass sie die Beziehungen zu Brüssel beeinträchtigen würde, heißt es in einem Brief, den POLITICO erhalten hat.

In dem Brief betont der chinesische Botschafter in Belgien, Cao Zhongming, wie „sensibel die Taiwan-Frage ist“ und warnt Belgien davor, „die separatistischen Kräfte der ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ mit allen Mitteln zu unterstützen, um gemeinsam die bilateralen Beziehungen zwischen China insgesamt aufrechtzuerhalten und Belgien.“

Er warnte auch davor, dass „jede Handlung, die die ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ befürwortet, dem Frieden und der Stabilität der Taiwanstraße ernsthaft schaden wird, und ein ‚Spiel mit dem Feuer‘ in der Taiwan-Frage wird die Beziehungen zwischen den betreffenden Ländern und China ernsthaft schädigen.“

Die Resolution, die von der Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Els Van Hoof, eingebracht wurde, drängt auf Deeskalation und verurteilt, was sie als „chinesische Aggression gegen Taiwan“ bezeichnet, und fordert die Volksrepublik China auf, alle Maßnahmen zu unterlassen, die das Land weiter destabilisieren Region.“

Van Hoof, an den der Brief adressiert ist, sagte gegenüber POLITICO, dass die Resolution die Unabhängigkeit Taiwans, das China als Teil seines Territoriums ansieht, weder anerkennt noch fordert. Im Gegenteil: „Die Resolution betont, dass der Status quo nicht einseitig angetastet werden darf, also nicht von China, aber auch nicht von Taiwan.“

Belgien erregte Anfang dieses Jahres den Zorn Pekings, als Außenministerin Hadja Lahbib ein Interview gab, in dem sie Chinas Beteiligung an europäischen Häfen kritisierte. Die chinesische Regierung forderte Lahbib auf, ihre Äußerungen „zurückzuziehen“.

In dem jüngsten Brief aus Peking kritisierte Chinas Botschafter auch den jüngsten Besuch von Van Hoof in Taiwan mit der Interparlamentarischen Allianz für China im November, nannte ihn einen „schädlichen Akt, der gegen die Ein-China-Politik verstößt“ und äußerte „starken Widerstand und Verurteilung“. „

Die Resolution soll nächste Woche im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments diskutiert werden.