China heeft het Internationaal Strafhof (ICC) opgeroepen om “politisering en dubbele standaarden” te vermijden nadat het tribunaal een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin op beschuldiging van oorlogsmisdaden.

Tijdens een persbriefing op maandag riep Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, het ICC ook op om “een objectief en onpartijdig standpunt in te nemen” en “de immuniteit van staatshoofden van jurisdictie onder internationaal recht te respecteren”.

China is geen ondertekenaar van het Statuut van Rome, het verdrag van de Verenigde Naties dat de rechtbank regelt.

Rusland en de Verenigde Staten behoren tot een handvol landen dat aanvankelijk het Statuut van Rome ondertekende, om later te verklaren dat ze het verdrag niet zouden ratificeren.

De Russische president Dmitri Medvedev heeft maandag ook kritiek geuit op het arrestatiebevel van Poetin.

“Ze besloten een president te berechten van … een kernmacht die niet deelneemt aan het ICC op dezelfde gronden als de Verenigde Staten en andere landen”, schreef Medvedev op Telegram.

“De gevolgen voor het internationaal recht zullen monsterlijk zijn.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei dat het arrestatiebevel een van de vele “vijandige uitingen” tegen Poetin was.

“We noteren ze, maar als we ze allemaal ter harte zouden nemen, zou er niets goeds van komen. Daarom bekijken we dit rustig, noteren we alles aandachtig en werken we verder”, zei hij maandag tegen verslaggevers.

Ministers van Justitie van over de hele wereld komen maandag in Londen bijeen om te bespreken hoe de steun voor het arrestatiebevel van het ICC tegen Poetin kan worden uitgebreid.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog op maandag 20 maart:

EU gaat munitie leveren aan Oekraïne

De ministers van Defensie van de Europese Unie komen maandag in Brussel bijeen om de laatste hand te leggen aan een plan om 2 miljard euro aan munitie aan Oekraïne te leveren.

Volgens het plan zal € 1 miljard worden gebruikt om EU-leden te vergoeden die Oekraïne onmiddellijk voorzien van munitie uit hun eigen bestaande voorraden.

Nog eens € 1 zal worden gebruikt om gezamenlijk bestellingen van munitie specifiek voor Oekraïne te versnellen.

“Samen zullen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, naar ik hoop, de overeenkomst over het verstrekken van munitie aan Oekraïne afmaken”, zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, voorafgaand aan de gesprekken tegen verslaggevers.

De EU wil dit jaar 1 miljoen artilleriegranaten van 155 millimeter leveren aan Oekraïne.

Oekraïne en VK inkthandelsovereenkomst

Het Verenigd Koninkrijk heeft maandag een nieuwe handelsovereenkomst met Oekraïne getekend om te helpen bij de wederopbouw na de oorlog.

De deal stelt Oekraïense bedrijven in staat handel te drijven met het VK door middel van elektronische transacties, e-handtekeningen en e-contracten.

“De historische digitale handelsovereenkomst die vandaag is ondertekend, maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk van moderne handel tussen onze twee landen”, zei de Britse minister van Handel Kemi Badenoch.

Het VK verlengt ook zijn regeling om alle invoerrechten op goederen die uit Oekraïne worden ingevoerd, te verlagen tot maart 2024.

Xi om Poetin in Moskou te ontmoeten

De Chinese president Xi Jinping arriveerde maandag in de Russische hoofdstad voor een ontmoeting met een steeds meer geïsoleerde Poetin.

Van de twee leiders wordt verwacht dat ze het voorstel van Peking voor een staakt-het-vuren bespreken, terwijl het Kremlin ook zei dat Poetin “opheldering” zou geven over het standpunt van Rusland.

Xi beschreef zijn driedaagse reis als “reis van vriendschap, samenwerking en vrede”. Volgens analisten probeert China zichzelf te presenteren als een neutrale bemiddelaar in het conflict.

In de aanloop naar de bijeenkomst prees Poetin China’s “evenwichtige” standpunt over het conflict in een artikel dat hij schreef voor een Chinese krant.

zc/es (Reuters, AFP, AP, dpa)