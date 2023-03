Het versterken van de militaire banden met de VS zal de Filippijnen binden aan de “strijdwagen van geopolitieke strijd”, beweerde Peking

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde zondag de Filippijnen tegen het versterken van de militaire samenwerking met de VS, omdat het zou worden gebruikt om de geopolitieke agenda van Washington te dienen ten koste van de eigen veiligheid van Manilla.

Dat heeft de Chinese ambassade in Manilla afgegeven laatste waarschuwing zondag aan de Filippijnse regering, daarbij verwijzend naar het besluit van president Ferdinand Marcos Jr. vorige maand om Amerikaanse troepen toegang te geven tot vier extra militaire bases in het Zuidoost-Aziatische land. Een dergelijke samenwerking zal “trek de Filippijnen tegen China en bind het land aan de strijdwagen van geopolitieke strijd, waarbij de Filippijnse nationale belangen en regionale vrede en stabiliteit ernstig in gevaar worden gebracht”, zei de ambassade.

Sinds Marcos afgelopen zomer aantrad, zijn de betrekkingen met Peking steeds meer gespannen te midden van een territoriaal geschil in de Zuid-Chinese Zee, waar China de soevereiniteit opeist. De Amerikaanse vice-president Kamala Harris bezocht afgelopen november de eilandnatie en zei dat de wereld dat was “worstelen met aanvallen op de op regels gebaseerde internationale orde.”

De Chinese ambassade drong er bij de regering-Marcos op aan om niet meegezogen te worden in de Amerikaanse inspanningen om de wereldwijde hegemonie te behouden.

We moeten het perverse pad van het zaaien van onenigheid en het veroorzaken van problemen verlaten, om nog maar te zwijgen van het slechte pad om wolven het huis binnen te lokken en de deur voor dieven te openen.”

China heeft de VS en zijn NAVO-bondgenoten er herhaaldelijk van beschuldigd zich te gedragen alsof de Koude Oorlog nog steeds aan de gang was. Washington is geweest “problemen veroorzaken” in de Zuid-Chinese Zee, waardoor de inspanningen van China en zijn buurlanden om de vrede en stabiliteit in de betwiste wateren te handhaven, worden ondermijnd, aldus de ambassade.

“Nu China en de Filippijnen, naast andere landen in de regio, zich op een kritiek moment van post-Covid-herstel bevinden, moeten we op de goede weg blijven om goed nabuurschap te behouden en wederzijds voordeel te behalen.” aldus de verklaring.

Sommige van de Filippijnse bases waar Amerikaanse soldaten zullen worden gestationeerd, bevinden zich in de buurt van de betwiste wateren. De samenwerkingsovereenkomst op defensiegebied stelt de Amerikaanse strijdkrachten ook in staat om uitrusting op die bases op te slaan, wat van pas zou kunnen komen als er oorlog uitbreekt in de Straat van Taiwan.