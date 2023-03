Hongkong

De centrale bank van China heeft verrassend veel geld verlaagd dat banken in reserve moeten houden, in een poging om geld door het financiële systeem te laten stromen en de economie te ondersteunen.

De People’s Bank of China (PBOC) zei dat het de reserve vereiste ratio (RRR) voor zou verlagen bijna alle banken met 0,25 procentpunt per 27 maart.

“(We moeten) een goede combinatie maken van macrobeleid, de reële economie beter dienen en redelijke en voldoende liquiditeit in het banksysteem behouden”, zei de PBOC in een verklaring.

De stap van vrijdag laat kwam als een verrassing en volgt op een week van onrust op de wereldwijde financiële markten als gevolg van het faillissement van enkele regionale Amerikaanse banken.

Nog op woensdag zeiden analisten van Goldman Sachs dat ze verwachtten dat de PBOC de rentetarieven zou handhaven en de RRR “onveranderd” tot en met de eerste helft van 2023.

De centrale bank had al honderden miljarden yuan in het bankwezen geïnjecteerd systeem sinds januari, voornamelijk via een kredietfaciliteit op middellange termijn, aldus de analisten.

De snelle ineenstorting van de twee Amerikaanse banken en de problemen bij Credit Suisse hebben de angst voor de gezondheid van de wereldwijde banksector aangewakkerd.

Regelgevers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben sinds zondag noodmaatregelen genomen om kredietverstrekkers in moeilijkheden liquiditeitssteun te geven en het vertrouwen in het banksysteem te versterken. Donderdag kwam een ​​groep van Amerika’s grootste banken tussenbeide om First Republic Bank te redden met een reddingslijn van $ 30 miljard.

Eerder deze maand liet Yi Gang, gouverneur van de PBOC, op een persconferentie doorschemeren dat het monetaire beleid dit jaar grotendeels stabiel zal zijn.

“Het huidige niveau van de reële rentetarieven is relatief passend”, zei hij.

Maar hij erkende ook dat de RRR-verlaging “een effectief instrument voor monetair beleid blijft” om liquiditeit op lange termijn te verschaffen en de economie te ondersteunen.