De gouverneur van de People’s Bank of China, Pan Gongsheng, stuurde de dienst op de Mindest Reservesatz, de Banken stopten müssen, op de niedrigsten Stand seit mindestens 2020. Gleichzeitig reduzierte er de wichtigsten Leitzins – beide Maßnahmen, die in een der seltenen Pressekonferenzen der Notenbank in Peking kan niet handelen.

China zet alles op alles

De Chinese Centrale Bank heeft niet dezelfde humor, ook al is het niet duidelijk aangegeven, zodat meer zintuigen kunnen worden gevorkehen. Vooral als u er nota van neemt, zullen deze metingen gemakkelijk zijn met andere opmerkingen ook. De Zentralbank verlaagt de hypotheken op hypotheken voor meer dan 5 miljard US dollar en de regelgeving voor de aankoop van spaargeld. Sinds de geërfde reserves voor banken werden verzonden, was er een duidelijke mix van nieuwe liquiditeit. Het is belangrijk om op te merken dat de kosten die gepaard gaan met het ondersteunen van de financiële markten van meer dan 100 miljard US dollar en het ondersteunen van de financiële ondersteuning van de financiële markten noodzakelijk zijn.

Dit is niet het geval met betrekking tot de impact van de Maßnahmen op zichzelf, zonder een beter economisch beleid van China. Dit is de eerste keer, zodat het mengsel gemakkelijk kan worden gewijzigd. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, met de Chinese Behörden actn, um de Wachstumsziel zu erreichen en de Vertrauen in de Wirtschaft wiederherzustellen.

De reacties op deze massamarkt waren zo sterk: de Chinese markt steeg met meer dan 4%. Risicomanagement en liquiditeitsgevoelig management, zoals cash, goud en Bitcoin reageren positief, omdat de enorme liquiditeit zich snel zal blijven verspreiden en de wereldwijde liquiditeit zichtbaar zal zijn.

Gevolgen voor de Haushaltdefizit und Inflationserwarungen

Deze grote liquide activa zijn nog niet veilig, maar blijven niet onaangeroerd. De eerste experts weten dat China de hoogste efficiëntie van 3% van de BIP heeft. De vrije stroom van vloeistof zou kunnen resulteren in een toename van de inflatie, die in de laatste maand zou zijn verhard boven de nullijn. Sollten die Maßnahmen gezond zijn, zouden ze ook kunnen worden beïnvloed door de wereldwijde inflatiedruk, de ins en outs van de Rohstoffmärkte en de wereldwijde Finanzmarkt Auswirkungen haben.

Feit: De People’s Bank of China heeft gezegd dat het een „All-in“-aanpak heeft, wat betekent dat het alle noodzakelijke doelstellingen heeft bereikt en dat de economische ontwikkeling moet worden aangepakt. Deze coördinatie en algemene beoordelingen bepalen een consistente aanpak van het bedrijfsbeleid. Riskante activa met activa en goud in Rückenwind.

Handgreep Aktien voor 0 € Bestel bij SMARTBROKER+

vanaf 500 € Bestelvolumes via gettex, incl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Steuern en SEC Gebühr. Nutze über 2.500 Aktiensparpläne voor 0€ Bestel een aankoop van Adidas tot Z met Zoom.

Open nu uw depot!