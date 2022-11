China verschärft die Sicherheit in Shanghai, nachdem landesweit Anti-Lockdown-Proteste ausgebrochen sind

Was du wissen musst:

Proteste brachen aus, nachdem bei einem Brand in der Stadt Urumqi mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen waren, wo einige Menschen seit vier Monaten in ihren Häusern eingesperrt sind.

Breiter öffentlicher Protest ist in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, äußerst selten.

Die Proteste erschütterten am Montag die globalen Märkte und ließen die Ölpreise sinken und den US-Dollar steigen, wobei chinesische Aktien und der Yuan stark fielen.

Die Behörden von Shanghai errichteten am Montag Absperrungen um ein Stadtzentrum herum, in dem Hunderte von Menschen am Wochenende gegen schwere COVID-19-Maßnahmen protestierten, eine von mehreren Demonstrationen, die im ganzen Land aufgeflammt sind.

Von den Straßen von Shanghai und Peking bis zu den Universitätsgeländen zeigten Demonstranten zivilen Ungehorsam, wie es ihn noch nie gegeben hat, seit Staatschef Xi Jinping vor einem Jahrzehnt die Macht übernommen hat, um die Unterdrückung abweichender Meinungen und die Einrichtung eines umfassenden Hightech-Sozialüberwachungssystems zu überwachen.

„Wir hoffen, den Lockdown zu beenden“, sagte der 28-jährige Shi am späten Sonntag bei einer Kerzenlicht-Mahnwache in Peking. „Wir wollen ein normales Leben führen. Wir sollten alle unsere Gefühle mutig ausdrücken.“

Von neuen Protesten in Peking oder Shanghai war am Montag nichts zu sehen. Das Büro für öffentliche Sicherheit reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Gegenreaktion auf die COVID-Beschränkungen ist ein Rückschlag für Chinas Bemühungen, das Virus auszurotten, das eine Rekordzahl von Menschen infiziert und Besorgnis über die wirtschaftlichen Folgen der Sperrung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufkommen lässt.

Menschen versammeln sich am Sonntag auf einer Straße in Shanghai, wo in der Nacht zuvor nach einem tödlichen Brand in Urumqi Proteste gegen Chinas Null-COVID-Politik stattfanden. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Drei Jahre nach dem Auftreten des Virus in der Innenstadt von Wuhan ist China nach wie vor das einzige große Land, das COVID-19 nicht als endemisch behandelt, wodurch das tägliche Leben von Hunderten von Millionen im ganzen Land schwer eingeschränkt wird.

Chinas Null-COVID-Politik hat die Zahl der Todesopfer im Vergleich zu vielen anderen Ländern niedrig gehalten, und Beamte sagen, dass sie beibehalten werden muss, um Leben zu retten, insbesondere bei älteren Menschen angesichts ihrer niedrigen Impfraten.

China hat keine im Westen hergestellten COVID-Impfungen genehmigt, und eine Studie aus Hongkong Ende letzten Jahres ergab, dass die von Sinovac hergestellte CoronaVac-Impfung keine ausreichenden Antikörperspiegel produzierte, um die Omicron-Variante zu bekämpfen.

Experten sagen, dass China seine Impfungen verstärken muss, bevor es eine Wiedereröffnung in Betracht ziehen kann, und viele Analysten sagen, dass dies vor März oder April unwahrscheinlich ist.

Zusammenstöße in Schanghai

Am späten Sonntag kam es im Handelszentrum von Shanghai, wo im April und Mai 25 Millionen Menschen zu Hause festsaßen, zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, wobei Sicherheitskräfte eine Busladung Menschen mitnahmen.

Die BBC sagte, die Polizei habe einen ihrer Journalisten, die über die Ereignisse berichteten, angegriffen und festgenommen, bevor sie ihn nach mehreren Stunden freiließen. Ein Reuters-Journalist wurde am Sonntagabend ebenfalls etwa 90 Minuten lang festgehalten, bevor er freigelassen wurde.

Die Regierung von Shanghai reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Am Montag wurden die Straßen von Shanghai, auf denen sich die Demonstranten versammelten, mit blauen Metallbarrieren abgesperrt, was wie ein Versuch aussah, eine Ansammlung von Menschenmassen zu verhindern. Polizisten in Warnwesten patrouillierten paarweise, während Polizeiautos und Motorräder vorbeifuhren.

Geschäfte und Cafés in der Gegend wurden gebeten, zu schließen, sagte ein Mitarbeiter von Reuters.

UHR | Die Proteste in China werden immer mutiger, während sie sich auf viele Städte ausbreiten:

COVID-19-Lockdown-Demonstranten in China fordern den Rücktritt des Präsidenten In einer beispiellosen Welle des Widerspruchs fordern Demonstranten auf dem chinesischen Festland den Rücktritt von Präsident Xi Jinping wegen seiner harten Null-COVID-Politik, die einige Menschen monatelang in einen Lockdown gedrängt hat.

China versuchte diesen Monat, seine COVID-Eindämmung gezielter und weniger belastend zu gestalten, was Hoffnungen auf eine baldige vollständige Wiedereröffnung weckte, aber ein Wiederaufleben der Fälle hat dem einen Dämpfer versetzt.

Während Chinas COVID-19-Politik nach wie vor eine wichtige Quelle der Unsicherheit für Investoren ist, werden die Entwicklungen nun auch auf Anzeichen politischer Instabilität beobachtet, was viele Investoren im autoritären China nicht bedacht hatten, wo Xi kürzlich eine dritte Amtszeit an der Spitze sicherte.

Martin Petch, Vizepräsident von Moody’s Investors Service, sagte, die Ratingagentur erwarte, dass die Proteste „relativ schnell und ohne ernsthafte politische Gewalt abflauen“.

„Sie haben jedoch das Potenzial, negative Kreditwürdigkeit zu erzielen, wenn sie nachhaltig sind und eine energischere Reaktion der Behörden hervorrufen.“

Chinesische Staatsmedien erwähnten die Proteste nicht, sondern forderten die Bürger in Leitartikeln auf, sich an die COVID-19-Regeln zu halten.

Wohnungsbrand tötet 10

Auslöser der Proteste war letzte Woche ein Wohnungsbrand in der westlichen Stadt Ürümqi, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen. Viele spekulierten, dass COVID-19-Bordsteine ​​in der Stadt, von der Teile seit 100 Tagen gesperrt waren, Rettung und Flucht behindert hatten, was Stadtbeamte bestritten.

In diesem Bild aus einem Video spritzen Feuerwehrleute am 24. November Wasser auf ein Feuer in einem Wohnhaus in Urumqi. Das Feuer tötete 10 Menschen. (Die Associated Press)

Am Freitag gingen Menschenmassen in Ürümqi auf die Straße. Am Wochenende stürzten Demonstranten in Städten wie Wuhan und Lanzhou COVID-19-Testeinrichtungen um, während sich Studenten auf Campus in ganz China versammelten.

Die Diskussion über die Proteste sowie Bilder und Filmmaterial lösten ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Social-Media-Postern und Zensoren aus.

Ein Demonstrant gestikuliert am Montag in Peking während einer Kundgebung für die Opfer des tödlichen Wohnungsbrandes in Urumqi sowie eines Protestes gegen Chinas strenge COVID-19-Beschränkungen. (Noel Celis/AFP/Getty Images)

In Peking versammelten sich am Sonntag nach Mitternacht große Menschenmengen friedlicher, aber leidenschaftlicher Menschen auf einer Ringstraße der Stadt.

Einige hielten leere Zettel, die zu einem Symbol des Protests geworden sind. Einige Fahrer hupten und zeigten den Daumen nach oben.

Am frühen Sonntag in Shanghai sangen einige Demonstranten kurz Anti-Xi-Slogans, fast unbekannt in einem Land, in dem Xi ein Machtniveau hat, das seit Mao Zedongs Ära nicht mehr gesehen wurde.

„Nieder mit der Kommunistischen Partei Chinas, nieder mit Xi Jinping“, skandierte eine große Gruppe laut Zeugen und Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden.

Aber der größte Teil der Frustration richtete sich gegen Null-COVID.

„Wir wollen keine Masken, wir wollen Freiheit. Wir wollen keine COVID-Tests, wir wollen Freiheit“, skandierte eine Menge in Peking.