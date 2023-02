Beijing heeft het verbruik van fossiele brandstoffen opgevoerd nu de industrie herstelt na de pandemie

De Russische kolenexport naar China via de spoorwegovergang Zabaikalsk-Manzhouli is met 214% gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo maakte het Russische consulaat-generaal in de noordoostelijke provincie Harbin maandag bekend.

In de eerste 40 dagen van 2023 bedroeg de aanvoer meer dan 438.000 ton, met meer dan 6.200 vrachtauto’s steenkool die naar China werden geëxporteerd, aldus het consulaat.

Het Aziatische land gebruikt Russische steenkool om elektriciteit en warmte op te wekken in de provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning, evenals in het oosten van de autonome regio Binnen-Mongolië.

Eerder deze maand zei de Russische vicepremier Aleksandr Novak dat Moskou de kolenleveranties aan China met 11,2% heeft opgevoerd tot 59,5 miljoen ton in 2022. De aanvoer van cokeskolen voor de staalindustrie is meer dan verdubbeld in vergelijking met het voorgaande jaar.

LEES VERDER:

Rusland verhoogt olie-export naar China – Bloomberg

Een boost in de Russische steenkoolexport naar China komt doordat Moskou zijn handel omleidt na het invoerverbod van de EU op steenkool uit het land. Ondertussen heeft Beijing het steenkoolverbruik aanzienlijk verhoogd nu de industriële activiteit herstelt na drie jaar van Covid-beperkingen.

Vorig jaar keurde het land het hoogste aantal nieuwe kolencentrales sinds 2015 goed, ondanks zijn plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, volgens een rapport van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) en de Global Energy Monitor (GEM), vrijgegeven op maandag.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT