China unter den Top 3 der weltweiten Fahrzeugexporte – Bloomberg — RT Business News

Die Auslandslieferungen von im Inland hergestellten Autos haben sich in den letzten drei Jahren verdreifacht

Die Lieferungen von Automobilen aus China auf die internationalen Märkte überstiegen im Jahr 2022 2,5 Millionen Einheiten und machten China damit zum drittgrößten Autoexporteur der Welt, berichtete Bloomberg Anfang dieser Woche unter Berufung auf Daten der China Passenger Car Association.

Chinas Zahlen lagen hinter Japan und Deutschland, aber vor den USA und Südkorea, was das Auftauchen eines starken Herausforderers für die etablierten Autohersteller signalisiert.

Chinesische Marken gehören derzeit zu den meistverkauften im Nahen Osten und in Lateinamerika. In Europa machen Elektromodelle von Tesla und chinesischen ehemaligen europäischen Marken (sowie europäische Marken wie Dacia Spring und der BMW iX3) die meisten in China hergestellten Automobile aus.

Eine breite Palette einheimischer Marken wie BYD und Nio hat ebenfalls an Popularität gewonnen. Unterstützt von Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat BYD mit seinen Elektrofahrzeugen Märkte in entwickelten Ländern wie Australien erobert.

Laut separaten Daten, die von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlicht wurden, verzeichneten Chinas Festlandexporte von Fahrzeugen im Jahresvergleich einen enormen Anstieg von 54,4 % und beliefen sich 2022 auf 3,11 Millionen Einheiten – und sind damit die zweitgrößten der Welt Autoexporteur nach Japan.

WEITERLESEN:

Chinas EV-Exporte erreichten ein Rekordhoch bei der europäischen Nachfrage – Bloomberg

Laut MarkLines, einem Datenanbieter der Automobilindustrie, haben japanische Autohersteller in den ersten 11 Monaten des Jahres 2022 3,2 Millionen Fahrzeuge auf internationale Märkte ausgeliefert, fast unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Unterdessen verkaufte Deutschland im vergangenen Jahr 2,61 Millionen Autos, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, so der Verband der Automobilindustrie (VDA).

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT