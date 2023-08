CNN

—



Chinas Militär startete an diesem Wochenende gemeinsame Luft- und Seepatrouillen rund um Taiwan, während die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Südkoreas und Japans in Camp David ein wegweisendes Gipfeltreffen zur Stärkung ihrer Allianzen abschlossen.

„Die Patrouillen und Übungen zielen darauf ab, die Koordination von Militärschiffen und Flugzeugen sowie ihre Fähigkeit zu trainieren, die Kontrolle über Luft- und Seeräume zu übernehmen“, sagte Shi Yi, Sprecher des Eastern Theatre Command, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Shi sagte, die Übungen würden die „Fähigkeit der Streitkräfte testen, unter realen Kampfbedingungen zu kämpfen“.

„Die Patrouillen und Übungen dienen als eindringliche Warnung vor den geheimen Absprachen der ‚Unabhängigkeit Taiwans‘-Separatisten mit ausländischen Elementen und deren Provokationen“, fügte Shi hinzu.

Chinas regierende Kommunistische Partei beansprucht die selbstverwaltete, demokratische Insel Taiwan – obwohl sie sie nie kontrolliert hat. Sie haben geschworen, die Kontrolle darüber zu übernehmen, notfalls auch mit Gewalt.

Die Patrouillen finden eine Woche statt, nachdem der chinesische Außenminister Taiwans Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten William Lai verurteilt hatte, als er sich auf der Durchreise in den USA auf dem Weg nach Paraguay befand – Taiwans einzigem diplomatischen Verbündeten in Südamerika.

Das chinesische Außenministerium nannte Lai wegen seines Zwischenstopps in den USA einen „Unruhestifter durch und durch“.

Taiwans Verteidigungsministerium verurteilte Chinas Militärübungen in der Nähe der Insel scharf und sagte am Samstag, Pekings Vorgehen sei „irrationales und provokatives Verhalten“. Es hieß, man werde auch geeignete Kräfte entsenden, um auf die Situation zu reagieren.

„Der Start einer Militärübung unter einem solchen Vorwand trägt nicht nur nicht zum Frieden und zur Stabilität in der Taiwanstraße bei, sondern unterstreicht auch (Chinas) militaristische Mentalität und stellt den dominanten Charakter der militärischen Expansion wieder her“, sagte das Ministerium.

Chinas Patrouillen finden auch vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China statt. US-Präsident Joe Biden hat die Staats- und Regierungschefs Japans und Südkoreas zu einem trilateralen Gipfel empfangen, der von der gegenseitigen Besorgnis der drei Länder über China getragen wurde.

Am Dienstag warnte der von den USA sanktionierte Verteidigungsminister Li Shangfu vor einem „Spiel mit dem Feuer“, wenn es um Taiwan geht, und richtete sich damit in einer verschleierten Anspielung auf die Vereinigten Staaten, als er auf einer Sicherheitskonferenz in Russland sprach.

Obwohl die USA keine formellen Beziehungen zu Taiwan unterhalten, sind sie einer ihrer stärksten internationalen Unterstützer, wenn es darum geht, die Mittel zur Verteidigung der Insel durch Waffenpakete bereitzustellen.