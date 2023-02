China spielt Blinkens abgesagten Besuch über Ballon herunter – Shaw Local

TAIPEH, Taiwan (AP) – China spielte die Absage eines Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken herunter, nachdem ein großer chinesischer Ballon, der verdächtigt wurde, US-Militärstandorte überwacht zu haben, die diplomatischen Beziehungen durcheinander gebracht hatte, und sagte, dass keine Seite einen solchen Plan offiziell angekündigt habe .

„Tatsächlich haben die USA und China nie einen Besuch angekündigt, die USA, die eine solche Ankündigung machen, sind ihre eigenen Angelegenheiten, und wir respektieren das“, sagte Chinas Außenministerium in einer Erklärung am Samstagmorgen.

Blinken sollte Peking am Sonntag zu Gesprächen besuchen, die darauf abzielen, die Spannungen zwischen den USA und China abzubauen, die erste hochkarätige Reise dieser Art nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder im vergangenen November in Indonesien. Aber die USA sagten die Reise nach der Entdeckung des riesigen Ballons abrupt ab, trotz der Behauptung Chinas, dass es sich lediglich um ein „Luftschiff“ der Wetterforschung gehandelt habe, das vom Kurs abgekommen sei.

Das wies das Pentagon rundheraus zurück – ebenso wie Chinas Behauptung, der Ballon werde nicht zur Überwachung eingesetzt und habe nur begrenzte Navigationsfähigkeiten.

Unzensierte Reaktionen im chinesischen Internet spiegelten die offizielle Haltung der Regierung wider, dass die USA die Situation hochspielen.

Viele Nutzer machten Witze über den Ballon. Einige sagten, da die USA die Technologie, die China kaufen kann, um die chinesische Technologieindustrie zu schwächen, eingeschränkt hätten, könnten sie den Ballon nicht kontrollieren.

Andere nannten es den „wandernden Ballon“ in einem Wortspiel, das sich auf den neu veröffentlichten chinesischen Science-Fiction-Film namens „The Wandering Earth 2“ bezieht.

Wieder andere nutzten es als Gelegenheit, sich über die US-Verteidigung lustig zu machen und sagten, sie könne sich nicht einmal gegen einen Ballon verteidigen, und nationalistische Influencer sprangen auf, um die Nachrichten zu nutzen, um die USA zu verspotten. Einer schrieb ironisch: „Die USA, wegen des Ballonvorfalls Sie verzögert Blinkens Besuch in China.“

Das Thema wurde zensiert – der Hashtag „Wandering Balloon“ auf Weibo war am Samstagabend nicht mehr auffindbar.

„Die USA stellen dies als nationale Sicherheitsbedrohung dar, die von China für die USA ausgeht. Diese Art von militärischer Bedrohung haben wir in Wirklichkeit nicht getan. Und verglichen mit der US-Militärdrohung, die normalerweise gegen uns gerichtet ist, können Sie sagen, dass es nur wenig ist? Ihre Überwachungsflugzeuge, ihre U-Boote, ihre Marineschiffe kommen alle in die Nähe unserer Grenzen“, sagte der chinesische Militärexperte Chen Haoyang vom Taihe-Institut auf Phoenix TV, einem der größten nationalen Fernsehsender.

Der Ballon wurde zuvor über Montana gesichtet, wo sich auf der Malmstrom Air Force Base eines der drei Atomraketen-Silofelder Amerikas befindet, sagten Verteidigungsbeamte.

Präsident Joe Biden hatte es abgelehnt, den Ballon abzuschießen, auf Anraten von Verteidigungsbeamten, die befürchteten, die Trümmer könnten Menschen darunter verletzen. In der Zwischenzeit versuchten Menschen mit Ferngläsern und Teleobjektiven, den „Spionageballon“ am Himmel zu finden, als er in 60.000 Fuß (18.300 Metern) Richtung Südosten über Kansas und Missouri flog.

Das Pentagon bestätigte auch Berichte über einen zweiten Ballon, der über Lateinamerika flog. „Wir gehen jetzt davon aus, dass es sich um einen weiteren chinesischen Überwachungsballon handelt“, sagte Brig. Gen. General Pat Ryder, Pressesprecher des Pentagon, sagte in einer Erklärung.

Chinas Außenministerium antwortete nicht sofort auf eine Frage zum zweiten Ballon.

Blinken, der am späten Freitag Washington nach Peking verlassen sollte, sagte, er habe dem hochrangigen chinesischen Diplomaten Wang Yi in einem Telefonat mitgeteilt, dass das Senden des Ballons über die USA „eine unverantwortliche Handlung und die Entscheidung (Chinas) sei, diese Maßnahme zu ergreifen Der Vorabend meines Besuchs schadet den sachlichen Diskussionen, zu denen wir bereit waren.“

China hat jegliche Behauptungen der Spionage zurückgewiesen und erklärt, es handele sich um einen Ballon für zivile Zwecke, der für die meteorologische Forschung bestimmt sei. Experten haben gesagt, dass ihre Antwort machbar war.

Analysten sagten jedoch, dass der unerwartete Vorfall den angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht helfen werde, und insbesondere Chinas erster Reaktion, wo es sagte, dass es den Ballon nicht kontrollieren könne und „bedauere“, dass er unbeabsichtigt in den US-Raum eingedrungen sei.

Am Samstag betonte Chinas Außenministerium erneut, dass die Reise des Ballons außerhalb seiner Kontrolle sei, und forderte die USA auf, ihn nicht aufgrund des Ballons zu „verschmieren“.

Wang sagte, China „hat sich immer strikt an das Völkerrecht gehalten, wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Hypes. Angesichts unerwarteter Situationen müssen beide Parteien Ruhe bewahren, zeitnah kommunizieren, Fehleinschätzungen vermeiden und Differenzen bewältigen.“

Alfred Wu, außerordentlicher Professor an der National University of Singapore, sagte, Chinas Entschuldigung erscheine nicht aufrichtig.

„In der Zwischenzeit wird sich die Beziehung in naher Zukunft nicht verbessern … die Kluft ist riesig.“

Der assoziierte Presseforscher Henry Hou in Peking hat zu diesem Bericht beigetragen.