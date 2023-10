Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für den Newsletter „Inside in China“ von CNN an, in dem Sie erfahren, was Sie über den Aufstieg des Landes und seine Auswirkungen auf die Welt wissen müssen.



China hat Pläne bekannt gegeben, den Export von Graphit – einem Mineral, das für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) von entscheidender Bedeutung ist – aus Gründen der nationalen Sicherheit einzuschränken, teilten das Handelsministerium und die Allgemeine Zollverwaltung am Freitag mit.

Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage, nachdem die Vereinigten Staaten zusätzliche Beschränkungen für die Arten von Halbleitern eingeführt haben, die amerikanische Unternehmen an chinesische Firmen verkaufen dürfen.

„Derzeit liefern sich sowohl China als auch westliche Länder einen Wettstreit, der deutlich macht, wie oft sich protektionistische Maßnahmen ausbreiten. Auch hier gilt Newtons drittes Gesetz, dass jede Aktion eine Reaktion hervorruft“, sagt Stefan Legge, Leiter der Steuer- und Handelspolitikforschung an der Universität St. Gallen in der Schweiz.

„Gleichzeitig erkennen beide Seiten des Streits auch, wie kostspielig es ist, wenn die Geopolitik die Wirtschaft übertrumpft“, fügte er hinzu.

China, das weltweit die Produktion und Verarbeitung von Graphit dominiert, sagt, dass ab Dezember Exportgenehmigungen für synthetisches Graphitmaterial – einschließlich hochreiner, hochfester und hochdichter Versionen – sowie für natürlichen Flockengraphit erforderlich sein werden.

Das Institute for Energy Research, eine in Washington, D.C. ansässige Forschungsorganisation, sagt, dass Automobilhersteller versuchen, sich Graphitlieferungen aus Quellen außerhalb Chinas zu sichern, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugbatterien andere Verwendungszwecke des Materials übersteigt.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur steigen die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen, einschließlich rein batteriebetriebener Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge, rasant an.

Der Absatz überstieg im vergangenen Jahr 10 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 55 % gegenüber 2021 entspricht, und soll in diesem Jahr auf fast 14 Millionen Fahrzeuge steigen, so die Prognose.

Nach Angaben des US Geological Survey ist der Markt für in Batterien verwendeten Graphit seit 2018 weltweit um 250 % gewachsen. China war im vergangenen Jahr der weltweit führende Graphitproduzent und machte schätzungsweise 65 % der weltweiten Produktion aus, hieß es.

Neben Elektrofahrzeugen wird Graphit häufig in der Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt-, Chemie- und Stahlindustrie verwendet.

Die Exportbeschränkungen wurden angekündigt, da China aufgrund seiner Handels- und Handelspraktiken dem Druck mehrerer Regierungen ausgesetzt ist. Seit mehr als einem Jahr befindet sich das Unternehmen in einem Technologiekrieg mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in Europa und Asien um den Zugang zu fortschrittlichen Chips und Geräten zur Chipherstellung.

Im Juli verhängte Peking Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium, zwei Mineralien, die für die Herstellung von Halbleitern unerlässlich sind. Einen Monat später gingen die Materiallieferungen ins Ausland auf Null zurück.

Ivan Lam, ein leitender Analyst bei Counterpoint Research, sagte, China habe zuvor vorübergehende Exportkontrollen für Graphit eingeführt, die kaum Auswirkungen auf die Industrie gehabt hätten, und fügte hinzu, dass die neuen Regeln kein „vollständiges Verbot“ seien. Dennoch geht er davon aus, dass die Preise steigen werden.

„Wir gehen davon aus, dass der Durchschnittspreis für Graphit aufgrund von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage, einschließlich Russland, das vor dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine einer der größten Graphitlieferanten war, in Zukunft weiter steigen wird“, sagte er.

China hat einen massiven Einfluss auf die weltweite Lieferkette kritischer Mineralien, die für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien benötigt werden. Nach Angaben des US-Energieministeriums werden 60 % des weltweiten Lithiums und 80 % des Kobalts raffiniert.