China hat einen geplanten Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell abgesagt, gab ein Sprecher der Union am Dienstag bekannt. Berichten zufolge war die Reise des Diplomaten für nächste Woche geplant.

„Leider wurden wir von unseren chinesischen Amtskollegen darüber informiert, dass die geplanten Termine nächste Woche nicht mehr möglich sind und wir nun nach Alternativen suchen müssen.“ Sprecherin Nabila Massrali sagte Reuters in einer schriftlichen Erklärung.

Peking hatte den Besuch nicht bestätigt und keinen Kommentar zu seiner offensichtlichen Absage abgegeben. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, erklärte bei einer regulären Pressekonferenz am Dienstag, dass sie keine Informationen über Borrells mögliche Reise mitteilen könne.

Der Besuch wurde am Sonntag am Rande des 11. Weltfriedensforums in Peking vom EU-Gesandten für China, Jorge Toledo, angekündigt. Borrell werde am kommenden Montag nach China reisen, sagte Toledo, um alle offenen Fragen mit Peking zu klären, darunter auch: „Partnerschaft“, „Wettbewerb“ Und „systemische Rivalität.“









„Dies wird der Ort sein, um all diese Themen anzusprechen, insbesondere die strategischen Probleme, die wir mit China haben.“ Toledo erklärte und fügte hinzu, dass Borrell ein Treffen mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang geplant habe.

Borrell sollte Peking im April dieses Jahres besuchen, kurz nachdem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron das Land bereist hatten. Der Spitzendiplomat wurde jedoch positiv auf das Coronavirus getestet und die Reise wurde verschoben.

Borrell hat zuvor gemischte Signale zu den Beziehungen zu China abgegeben und dies als „a“ bezeichnet „Rivale“ sondern auch ein Partner.

Er hat auch auf zwei große hingewiesen „Strategische Sicherheitsfragen“ mit China – insbesondere seinem wachsenden Bündnis mit Russland und seiner neutralen Haltung im Ukraine-Konflikt – und der Taiwan-Frage, die Peking als integralen Bestandteil seines Territoriums betrachtet.