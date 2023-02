Zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine hat China zowel Seiten zu direkten Verhandlungen als zum Schutz von Zivilisten aufgerufen. Das Außenministerium in Beijing veröffentlichte am Freitag auf seiner Website een entsprechenden Zwölf-Punkte-Plan zur “politischen Beilegung” der Krise. Als je wilt weten wat het is, is het mogelijk dat Einsatz von Atomwaffen en zoveel mogelijk Droungen worden gebend.