China reagiert auf den Abschuss eines „zivilen Luftschiffs“ durch die USA — RT World News

Peking forderte das Recht auf Vergeltung, nachdem das Pentagon einen sogenannten „Spionageballon“ abgeschossen hatte

China hat die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, einen fortschrittlichen F-22-Stealth-Kampfjet zum Absturz eines chinesischen Höhenballons zu bringen – nachdem er das gesamte Territorium der Vereinigten Staaten durchquert hatte – als einen gesprengt „Offensichtliche Überreaktion“ und ein „schwerwiegender Verstoß gegen die internationale Praxis“

Als das US-Militär ein Bergungsschiff entsandte, um die Trümmer zu bergen, die etwa 6 Seemeilen vor der Küste von South Carolina in flachen Gewässern gelandet waren, gab das chinesische Außenministerium am Sonntag eine Erklärung ab, in der es seine Meinung zum Ausdruck brachte „starke Unzufriedenheit und Protest gegen die Anwendung von Gewalt durch die USA zum Angriff auf zivile unbemannte Luftschiffe.“

„China wird die legitimen Rechte und Interessen des betreffenden Unternehmens entschlossen wahren und sich gleichzeitig das Recht vorbehalten, weitere Maßnahmen als Reaktion darauf zu ergreifen.“ sagte das Ministerium.

Präsident Biden sagte, er wolle den Ballon zunächst bereits am Mittwoch abschießen, einen Tag bevor das Pentagon das erste Mal öffentlich zugab „Verfolgung“ das verdächtige Fahrzeug. Beamte des Verteidigungsministeriums sollen ihn jedoch davon überzeugt haben, zu warten, bis es so weit war „sicher“ für die Menschen vor Ort und argumentierten, dass dies trotz mehrfacher Überquerung keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle „empfindlich“ militärische Standorte in einer Höhe von rund 18 Kilometern (60.000 Fuß).

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf China vor, den Ballon zu benutzen „in einem Versuch, strategische Standorte in den kontinentalen Vereinigten Staaten zu überwachen“, in einer Erklärung nach dem „erfolgreich“ Luft-Luft-Raketenangriff, der sie am Samstag über US-Hoheitsgewässern zum Absturz brachte.









China hat die ganze Zeit darauf bestanden, dass es so war „ein ziviles Luftschiff, das für Forschungszwecke, hauptsächlich meteorologische Zwecke, verwendet wird“, der angeblich weit von seinem geplanten Kurs abgewichen ist „höhere Gewalt.“

Der Vorfall zwang US-Außenminister Antony Blinken, eine geplante Reise nach Peking zu verschieben, was er anrief „ein klarer Verstoß gegen die Souveränität der USA“ China entgegnete, dass ein solcher Besuch überhaupt nicht vereinbart worden sei.