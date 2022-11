China: Protestwelle gegen Null-Covid-Politik | tagesschau.de

Stand: 28.11.2022 13:51 Uhr

Millionen Menschen in China sind derzeit von Lockdowns betroffen. Allerdings finden in vielen Städten Proteste gegen die Null-Covid-Politik statt. Daran scheint Peking weiterhin festhalten zu wollen.

Es sind die größten Demonstrationen seit der Demokratiebewegung in China 1989, die das Militär damals brutal niederschlug. Am Wochenende gab es Protestmärsche in der Hauptstadt Peking und anderen Millionenstädten wie Shanghai, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Nanjing, Xi’an und Guangzhou. Sie richteten sich gegen die strengen Maßnahmen der Null-Covid-Politik Chinas, wie wiederholte Lockdowns, Corona-Massentests und Zwangsquarantäne.

Die Demonstrationen dauerten bis Montagabend. Unzufriedenheit regt sich auch an Universitäten wie der Tsinghua-Universität in Peking. Wie viele Personen festgenommen wurden, ist unklar. China befand sich in einer virtuellen Nachrichtensperre. Die sozialen Medien waren voll von Videoaufnahmen, die schnell von der Zensur gelöscht wurden.

In den frühen Nachtstunden ging ein Großaufgebot der Polizei in Peking in der Nähe des Diplomatenviertels gegen Hunderte vor. Weitere Protestaktionen wurden angekündigt. Aber die Regierung hat starke Sicherheitskräfte mobilisiert. Augenzeugen berichteten unter anderem von einem großen Polizeiaufgebot an kritischen Punkten in Shanghai.

Auslöser war ein Wohnungsbrand in Ürümqi

Auslöser für die seltenen öffentlichen Unzufriedenheitsbekundungen war am Donnerstagabend ein Wohnungsbrand in der Metropole Ürümqi im nordwestchinesischen Xinjiang, bei dem mindestens zehn Menschen ums Leben kamen. Viele äußerten den Verdacht, dass die Rettungsarbeiten durch die strengen Corona-Maßnahmen behindert wurden.

Als Symbol des Widerstands und Protests gegen die Zensur hielten viele Demonstranten leere weiße Blätter hoch. Es gab Rufe wie „Aufhebung der Sperrung“ und „Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit“.

Wegen der rigiden Maßnahmen gegen das Coronavirus war die Unzufriedenheit in der Bevölkerung seit Wochen gestiegen. Viele Millionenstädte sind weitgehend lahmgelegt. Die Menschen stören sich an den ständigen Tests, Ausgangssperren, Zwangsquarantänen, der engmaschigen Überwachung durch Corona-Apps und der Kontaktverfolgung, mit denen die Behörden versuchen, die sich leicht verbreitenden Omicron-Varianten des Virus in den Griff zu bekommen.

BBC-Reporter stundenlang festgenommen

Der BBC-Reporter Ed Lawrence wurde während der Proteste in Shanghai festgenommen und sagt, er sei von Polizisten misshandelt worden. Die BBC zeigte sich „äußerst besorgt“. Der Journalist wurde geschlagen und getreten, obwohl er akkreditiert war. Er wurde erst Stunden später freigelassen.

Die britische Regierung beschwerte sich über die Verhaftung. Es sei inakzeptabel, dass ein Journalist verhaftet werde, sagte Kabinettsmitglied Grant Shapps gegenüber LBC Radio. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, begründete die Festnahme damit, dass der Reporter sich nicht als Journalist auswies und seinen Presseausweis nicht freiwillig vorzeigte.

Der China Foreign Correspondents‘ Club (FCCC) hat die Polizei für ihr Vorgehen gegen Journalisten bei den Protesten in Shanghai und Peking kritisiert.

Offenbar einige Lockerungen

Einige Behörden kündigten an, die strengen Corona-Regelungen in wenigen Fällen lockern zu wollen. Die Stadtregierung in Peking kündigte laut Nachrichtenagentur AP an, keine Zäune mehr zu errichten, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden.

„Die Durchgänge müssen für medizinische Transporte, Flucht und Rettung freigehalten werden“, sagte Wang Daguang, Beamter für Seuchenkontrolle der Stadt, gegenüber dem staatlichen China News Service. Die Stadtverwaltung reagierte jedoch nicht auf den Wohnungsbrand in Ürümqi.

Unterdessen kündigte die Produktions- und Handelsmetropole Guangzhou im Süden des Landes an, dass sich einige Einwohner nicht mehr den Massentests unterziehen müssten. Begründet wurde dies mit der Notwendigkeit, Ressourcen einzusparen. Guangzhou ist der größte Hotspot der jüngsten Infektionswelle in China.

Wieder ein Hoch bei den Neuinfektionen

Die chinesische Gesundheitskommission meldete heute mit rund 40.000 Neuinfektionen ein weiteres Rekordhoch im Land. In Peking waren es knapp 3.900 Fälle. Experten schätzen, dass voraussichtlich ein Fünftel der zweitgrößten Volkswirtschaft und damit Hunderte Millionen Menschen im ganzen Land von Lockdowns betroffen sein werden. Viele Unternehmen stoßen daher an ihre Grenzen. Vor allem Angestellte und Wanderarbeiter müssen oft schmerzhafte Lohnkürzungen hinnehmen.

Dennoch scheint die chinesische Regierung an ihrer Null-Covid-Politik festhalten zu wollen. Die kommunistische Parteizeitung forderte eine effektive Umsetzung der Antiviren-Strategie. „Die Tatsachen haben bewiesen, dass jede Version des Präventions- und Kontrollplans den Praxistest bestanden hat“, schrieb ein Kommentator zu Renmin Ribao. Auch der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte in Peking auf Nachfrage von Journalisten über den Unmut vieler Bürger und die Demonstrationen: „Was Sie erwähnen, spiegelt nicht wider, was wirklich passiert ist.“

In seiner auffällig kurzen Reaktion drückte der Sprecher weiterhin seine Überzeugung aus, dass der Kampf gegen die Corona-Pandemie erfolgreich sein werde – „unter der Führung der Kommunistischen Partei und mit der Unterstützung des Volkes“.

Berlin: Gespräche über den Einsatz von BioNTech-Impfstoffen

Angesichts der Proteste in China verwies die Bundesregierung auf Impfungen als Kriseninstrument. Nach drei Jahren mit der Pandemie müsse man sagen, dass Europa und Deutschland „sehr gute Erfahrungen“ damit gemacht hätten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin, auch mit Blick auf mRNA-Impfstoffe wie die des Herstellers BioNTech. Das hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem jüngsten Besuch in China deutlich gemacht.

Auch ein Joint Venture zwischen BioNTech und einem chinesischen Partner ist geplant. Als Scholz Peking besuchte, war man sich einig, dass der BioNTech-Impfstoff zumindest für die dort lebenden Ausländer in China eingesetzt werden könne. China hat ausländische Impfstoffe wie mRNA-Impfstoffe noch nicht zugelassen und verwendet nur seine eigenen konventionellen Produkte.

Die Berichte über Proteste in mehreren chinesischen Städten und einige gewalttätige Aktionen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten seien zur Kenntnis genommen worden, sagte Hebestreit. „Natürlich werden wir die Entwicklung weiterhin sehr genau beobachten.“