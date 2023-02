Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

MÜNCHEN — China probeert een nieuwe wig te drijven tussen Europa en de Verenigde Staten nu de Russische invasie van Oekraïne de grens van een jaar voorbij is.

Dat was het motief van China’s pas gepromoveerde chef buitenlands beleid Wang Yi toen hij zaterdag op de Veiligheidsconferentie van München het nieuws vertelde dat president Xi Jinping binnenkort een “vredesvoorstel” zou presenteren om op te lossen wat Peking een conflict noemt – geen oorlog – tussen Moskou en Kiev. En hij drong er nadrukkelijk bij zijn Europese publiek op aan om aan boord te gaan en de Amerikanen te mijden.

In een belangrijke toespraak deed Wang specifiek een beroep op de Europese leiders die zich in de zaal hadden verzameld.

“We moeten rustig nadenken, vooral onze vrienden in Europa, over welke inspanningen er moeten worden geleverd om de oorlog te stoppen; welk kader moet er zijn om duurzame vrede in Europa te brengen; welke rol moet Europa spelen om zijn strategische autonomie te manifesteren”, aldus Wang, die zijn Europa-tournee zal voortzetten met een tussenstop in Moskou.

Wang lanceerde daarentegen een luidruchtige aanval op de “zwakke” reactie van Washington op Chinese ballonnen boven het Amerikaanse luchtruim, waarbij hij het land afschilderde als oorlogszuchtig.

“Sommige krachten willen misschien niet dat er vredesbesprekingen komen,” zei hij, algemeen geïnterpreteerd als een verwijzing naar de VS. “Zij geven niet om het leven en de dood van Oekraïners, (noch) de schade voor Europa. Ze hebben misschien strategische doelen die groter zijn dan Oekraïne zelf. Deze oorlogsvoering mag niet doorgaan.”

Maar op de conferentie vertoonde Europa geen tekenen dat het zich distantieerde van de VS of de militaire steun aan Oekraïne terugtrok. De ooit aarzelende Duitse bondskanselier Olaf Scholz drong er bij Europa op aan Oekraïne nog modernere tanks te geven. En de Franse president Emmanuel Macron schoot het idee van onmiddellijke vredesbesprekingen met het Kremlin van de hand.

En, voorspelbaar, was er wijdverbreide scepsis dat China’s idee van ‘vrede’ overeenkomt met dat van Europa.

“China is er niet in geslaagd de invasie te veroordelen”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg tegen een groep verslaggevers. Het vredesplan van Peking, voegde hij eraan toe, “is vrij vaag”. Vrede, zo benadrukte de NAVO-chef, is alleen mogelijk als Rusland de soevereiniteit van Oekraïne respecteert.

Europa kijkt voorzichtig toe

Wangs ouvertures illustreren de delicate dans die China probeert uit te voeren sinds het begin van de oorlog.

Om ervoor te zorgen dat Rusland op de lange termijn niet verzwakt, heeft Peking Vladimir Poetin de broodnodige diplomatieke steun aangeboden, terwijl het zich verre houdt van directe militaire hulp die westerse sancties tegen zijn economische en handelsbetrekkingen met de wereld zou kunnen aantrekken.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba zal naar verwachting een bilaterale ontmoeting met Wang houden terwijl hij in München is | Johannes Simon/Getty Images

“We zullen het standpunt van China over de politieke regeling van de crisis in Oekraïne naar voren brengen en standvastig blijven aan de kant van vrede en dialoog”, zei Wang. “We gooien geen olie op het vuur en zijn tegen het plukken van de vruchten van deze crisis.”

Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani, die Wang eerder deze week ontmoette, zal Xi zijn “vredesvoorstel” doen op de eerste verjaardag van de oorlog, en dat is vrijdag.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba zal naar verwachting in München een bilaterale ontmoeting met Wang houden. Hij zei dat hij hoopte een “openhartig” gesprek te hebben met de gezant van Peking.

“Wij geloven dat naleving van het principe van territoriale integriteit China’s fundamentele belang is in de internationale arena”, zei Kuleba tegen journalisten in München. “En die toewijding aan de naleving en bescherming van dit principe is een drijvende kracht voor China, groter dan andere argumenten van Oekraïne, de Verenigde Staten of enig ander land.”

Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, zal naar verwachting ook Wang later op zaterdag ontmoeten.

Velen in München waren op hun hoede voor het aanstaande Chinese plan.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock verwelkomde de inspanningen van China om zijn invloed aan te wenden om vrede te bevorderen, maar vertelde verslaggevers dat ze tijdens een bilaterale ontmoeting op vrijdag “intensief” met Wang had gesproken over “wat een rechtvaardige vrede betekent: niet de aanvaller belonen, de agressor, maar staande blijven”. opkomen voor internationaal recht en voor degenen die zijn aangevallen.”

“Een rechtvaardige vrede,” voegde ze eraan toe, “veronderstelt dat de partij die de territoriale integriteit heeft geschonden – dat wil zeggen Rusland – haar troepen terugtrekt uit het bezette land.”

Een van de redenen voor Europa’s bezorgdheid is dat het Chinese vredesplan een poging van de Verenigde Naties zou kunnen ondermijnen om steun te krijgen voor een resolutie waarin de Russische invasie van Oekraïne wordt veroordeeld, die volgende week op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN zal staan, aldus drie Europese functionarissen en diplomaten.

De kwestie Taiwan wakkert de spanning tussen de VS en China aan

Als China graag wilde praten over vrede in Oekraïne, is het terughoudender om dit dichter bij huis te doen.

Toen Wolfgang Ischinger, de doorgewinterde Duitse diplomaat achter de conferentie, aan Wang vroeg of hij het publiek kon geruststellen dat Beijing geen aanstaande militaire escalatie tegen Taiwan aan het plannen was, was de Chinese gezant vrijblijvend.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei: “Wat vandaag in Europa gebeurt, kan morgen in Oost-Azië gebeuren” | Johannes Simon/Getty Images

“Laat me het publiek verzekeren dat Taiwan deel uitmaakt van Chinees grondgebied. Het is nooit een land geweest en het zal in de toekomst ook nooit een land zijn”, zei Wang.

De zorgen over Taiwan weerklonken in een toespraak van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die zei: “Wat vandaag in Europa gebeurt, kan morgen in Oost-Azië gebeuren.” Hij herinnerde het publiek aan de pijnlijke ervaring van het vertrouwen op de energievoorziening van Rusland en zei: “We mogen niet dezelfde fouten maken met China en andere autoritaire regimes.”

Maar de krachtigste aanval van China was voorbehouden aan de VS. Wang noemde zijn beslissing om Chinese en andere ballonnen neer te schieten “absurd” en “bijna hysterisch”, zei Wang: “Het toont niet aan dat de VS sterk is; integendeel, het laat zien dat het zwak is.

Wang versterkte de boodschap ook tijdens andere bilaterale ontmoetingen, waaronder een met de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Bilawal Bhutto Zardari. “De vooringenomenheid en onwetendheid van de VS tegen China heeft een belachelijk niveau bereikt”, zei hij. “De VS … moeten dit soort absurde onzin uit binnenlandse politieke behoeften stoppen.”

Het blijft onduidelijk of Wang een ontmoeting zal houden met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken terwijl hij in Duitsland is, zoals is besproken.

Hans von der Burchard en Lili Bayer rapporteerden vanuit München, en Stuart Lau rapporteerde vanuit Brussel.