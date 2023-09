Peking werde diese Rolle mit vollem Respekt gegenüber anderen Ländern in der Region spielen, sagte Jiang Feng

Die chinesische Regierung hat ihre Absicht angekündigt, eine friedliche Lösung der Niger-Krise zu ermöglichen, nachdem ein Putsch im Juli Sanktionen auslöste und das Land der Gefahr bewaffneter Aktionen aussetzte.

„Die chinesische Regierung beabsichtigt, die Rolle des Guten Dienstes, die Rolle des Vermittlers zu übernehmen, mit vollem Respekt vor den Ländern der Region.“ Das sagte Jiang Feng, Pekings Botschafter in Niamey, am Montag während eines Treffens mit dem vom Militär ernannten Premierminister Ali Lamine Zeine.

Feng erklärte das während China „steht an der Seite der Nigerianer“ Angesichts der politischen Situation bleibt es seinem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder treu.

Die nigerianische Militärregierung ist seit dem Putsch vom 26. Juli, der Präsident Mohamed Bazoum von der Macht entfernte und zu seiner fortgesetzten Inhaftierung führte, einem zunehmenden regionalen und globalen Druck ausgesetzt.

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) hat erklärt, dass sie alle notwendigen Mittel ergreifen wird, um die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherzustellen, einschließlich Gewalt als letztes Mittel. Letzten Monat erklärte der Regionalblock, dass eine Bereitschaftstruppe bereit sei, gegen die Putschisten eingesetzt zu werden, falls sich die laufenden diplomatischen Bemühungen als erfolglos erweisen sollten.









Algerien kündigte Ende letzten Monats einen sechsmonatigen Übergangsplan zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen und demokratischen Ordnung in Niger an und folgte damit dem Vorschlag des Putschisten General Abdourahmane Tchiani, das westafrikanische Land innerhalb von drei Jahren wieder unter Zivilherrschaft zu stellen.

Algier hat sich wiederholt gegen eine militärische Intervention in Niger ausgesprochen und angeblich einen Antrag Frankreichs abgelehnt, seinen Luftraum für eine bewaffnete Operation in Niamey zu überfliegen.

Die ECOWAS, die Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt hat, lehnte Tchianis Übergangsplan ab und rief dazu auf „verlängert“ Zeitleiste a „Provokation.“

Die Vereinigten Staaten, Frankreich, die Niederlande und Deutschland haben nach dem Putsch einige ausländische Hilfsprojekte in Niger gestoppt.

Allerdings deutete der chinesische Gesandte am Montag an, dass Peking alle Projekte fortsetzen werde, die im Interesse der nigerianischen Behörden seien.

China ist weiterhin ein Partner für Niamey in verschiedenen Sektoren, darunter Energie, Öl und Infrastruktur, wobei beide Nationen an einem bedeutenden 2.000 Kilometer langen Ölexportpipelineprojekt zusammenarbeiten, das darauf abzielt, Rohöl von den Agadem-Feldern im Süden Nigers zum Hafen von zu transportieren Seme in Benin.