“We hebben ze nog geen dodelijke hulp zien bieden aan Rusland, maar we hebben ook gemerkt dat ze het nog niet van tafel hebben gehaald”, zei generaal Pat Ryder vrijdag tegen verslaggevers.

Als China Rusland wapens stuurt, zou dat de gevechten op de grond kunnen veranderen en de strijd in het voordeel van Moskou doen kantelen – een realiteit die de VS en hun Europese bondgenoten hebben proberen te vermijden met honderden miljarden dollars aan wapenleveringen.

Het nieuws komt nadat Amerikaanse functionarissen de afgelopen dagen het classificatieniveau van inlichtingen over het denken van China hebben verlaagd om het te delen met bondgenoten over de hele wereld, in een poging Peking onder druk te zetten om plannen om wapens naar Rusland te sturen, terug te draaien. Sindsdien hebben functionarissen binnen de Biden-regering gedebatteerd over het vrijgeven van die informatie aan het publiek, zei een derde persoon die bekend is met de zaak. Alle personen kregen anonimiteit om vrijuit te spreken over gevoelige nationale veiligheidskwesties.

The Wall Street Journal was de eerste die de details rapporteerde van China dat het sturen van drones en munitie afweegt.

De VS hebben China eerder gewaarschuwd voor het sturen van dodelijke hulp aan Rusland. Tijdens een ontmoeting met China’s topdiplomaat op de veiligheidsconferentie in München zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat hij tegen Wang Yi had gezegd dat een dergelijke stap de diplomatieke betrekkingen tussen Washington en Peking ernstig zou schaden. Washington heeft de afgelopen weken andere waarschuwingen gestuurd in diplomatieke gesprekken, zoals POLITICO eerder meldde.

De Nationale Veiligheidsraad weigerde commentaar te geven op het record voor dit verhaal.

“We hebben in het openbaar en privé gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de Chinezen de mogelijke dodelijke hulp overwogen, maar we hebben ook gezegd dat we ze die beslissing niet hebben zien nemen of die richting opgaan”, zei John Kirby, woordvoerder van de NSC zei vrijdag in een briefing met verslaggevers. “En dat willen we zeker niet.”

Amerikaanse functionarissen volgen al maanden China’s verzending van niet-dodelijke producten voor tweeërlei gebruik naar Rusland, zei Blinken vorige week in een gesprek met The Atlantic. Hij gaf geen details over die zendingen. Items voor tweeërlei gebruik kunnen variëren van laptops en telecommunicatieapparatuur tot vliegtuigonderdelen die doorgaans voor civiele doeleinden worden gebruikt.

“Er is enige … ondersteuning voor tweeërlei gebruik afkomstig van Chinese bedrijven zonder citaat, die vrijwel zeker door de staat is goedgekeurd,” zei Blinken.

De VS hebben eerder deze maand een hele reeks Chinese bedrijven gesanctioneerd voor het ondersteunen van de Russische agressie in Oekraïne, waaronder een satellietbedrijf, Spacety, dat volgens de regering beelden aan Moskou heeft geleverd voor gebruik door de Wagner Group.

