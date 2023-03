China heeft een nieuw regeer- en staats- en partijbeleid Xi Jinping legt uit hoe groot de vraag is, Vertraute mit Posten zu besetzen. Nun ist der Prozess abgeschlossen.

Die Neubildung der Chinese Regierung ist mit der Berufung enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping abgeschlossen. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking billigten die knapp 3000 Delegierten in Peking auch die Vorschläge für die Posten der Vizepremiers and Kabinettsmitglieder. Geschäftsführender erster Vizepremier wurde der frühere Stabschef en langjarige Xi-Vertraute Ding Xuexiang (60).

Der Wirtschaftsexperte He Lifeng (68) soll sich als weiterer Vizepremier um Wirtschaft en Finanzen kümmern. Het is de moeder van de Rolle des ausscheidden Liu He (71), van de handelsgespräche die door de VS is geführt. Neuer Verteidigungsminister van generaal Li Shangfu (65), Zuletzt Einflussreicher Leiter der Waffenentwicklung der Militärkommission en Chef des bemannten Raumfahrtprogramms.

Dat VS hatten 2018 – onder de kwaadaardige president Donald Trump – Sanktionen tegen de algemene persönlich wie auch seine Abteilung für Waffenentwicklung verhängt. Li Shangfu is een van de beste manieren om een ​​groot aantal militairen in het Chinese kabinet te zien. Am Vortag war bereits der enge Xi-Vertraute en frühere Parteichef von Shanghai, Li Qiang (63), zum nieuwe Regierungschef en Nachfolger bestimmt.

Xinhua zo Volkscongres

De diplomaat zum neuen Verteidigungsminister Merics

dpa