China mischt sich in den Ukraine-Krieg ein und drängt Europa, damit aufzuhören, Kiew zum „vollständigen Sieg“ zu bringen

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping beim BRICS-Gipfel in Brasilia. (Mikhail Svetlov/Getty Images)

China warnte den Westen davor, auf einen „vollständigen Sieg“ der Ukraine über Russland zu drängen.

„Wir sind sehr besorgt über die mögliche Eskalation dieses Konflikts“, sagte Chinas Diplomat bei der EU.

Der chinesische Diplomat sagte, Peking glaube, dass Verhandlungen ein besserer Weg nach vorn seien.

Die chinesische Regierung hat es weitgehend vermieden, eine starke öffentliche Haltung zum Krieg Russlands in der Ukraine einzunehmen, aber Pekings Botschafter bei der EU äußerte sich am Mittwoch besorgt über die westliche Unterstützung für Kiew. Er warf auch kaltes Wasser auf die Idee, dass der Konflikt irgendeine Verbindung zu Taiwan hat, einem Knackpunkt für China.

„Ehrlich gesagt sind wir ziemlich besorgt über die mögliche Eskalation dieses Konflikts“, sagte Fu Cong, Chinas oberster Gesandter bei der EU, auf einer Veranstaltung des European Policy Centre in Brüssel, per Politico.

Er sagte, China glaube nicht, dass „nur die Bereitstellung von Waffen das Problem tatsächlich lösen wird“, und kritisierte offensichtlich die militärische Hilfe, die westliche Länder der Ukraine während des gesamten Krieges geleistet haben.

„Wir sind ziemlich besorgt darüber, dass Leute davon sprechen, einen vollständigen Sieg auf dem Schlachtfeld zu erringen“, fuhr Fu fort. „Wir glauben, dass der richtige Platz am Verhandlungstisch wäre.“

Hochkarätige Analysten und Experten haben gesagt, dass die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, vier ukrainische Gebiete illegal zu annektieren, Friedensgespräche oder -verhandlungen in absehbarer Zeit höchst unwahrscheinlich gemacht habe, so dass nur Kämpfe übrig blieben.

Peking, das sich in geopolitischen Fragen eher auf die Seite Moskaus stellt, ist vorsichtig vorgegangen, seit Russland im vergangenen Februar eine unprovozierte Invasion in der Ukraine gestartet hat. China hat den Krieg nicht verurteilt, aber es hat auch keine klare oder vollmundige Unterstützung für Russland angeboten. Der Westen hat China davor gewarnt, Russland materiell zu unterstützen, während die Kämpfe in der Ukraine weiter toben.

Während der chinesische Diplomat davor warnte, einen Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld zu unterstützen, haben westliche Führer und Beamte wiederholt davor gewarnt, dass ein Erfolg Russlands in der Ukraine eine gefährliche Botschaft an Peking über Taiwan senden würde, eine selbstverwaltete Inseldemokratie, die China ansieht eine abtrünnige Provinz.

Fu drängte auf Vorschläge einer Verbindung zwischen den beiden Themen zurück. „Die Ukraine ist ein unabhängiger Staat und Taiwan gehört zu China“, sagte er. „Es gibt also keine Vergleichbarkeit zwischen den beiden Themen.“

Seine Kommentare zum Krieg in der Ukraine kamen, während Kiew weiterhin auf fortschrittlichere Waffen aus westlichen Ländern drängt.

Während eines überraschenden Besuchs in Großbritannien am Mittwoch forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut fortschrittlichere Waffen – einschließlich Kampfflugzeuge. Selenskyj, der eine Rede vor dem Parlament hielt, überreichte dem Sprecher des Unterhauses einen Luftwaffenhelm mit der Aufschrift: „Wir haben Freiheit. Gib uns Flügel, um sie zu schützen.“ Selenskyj, der am Mittwoch auch Frankreich besuchte, dankte dem britischen Gesetzgeber „im Voraus für mächtige britische Flugzeuge“.

Selenskyjs Ruf nach Kampfflugzeugen kommt nach den jüngsten Entscheidungen der USA, Großbritanniens und Deutschlands, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, da sie sich auf eine große russische Offensive vorbereitet. Das Vereinigte Königreich prüft nun, welche Kampfjets es in die Ukraine schicken könnte, aber es wurde noch keine endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen, berichtete das Wall Street Journal. Großbritannien wird auch damit beginnen, ukrainische Piloten für den Einsatz modernerer NATO-Kampfflugzeuge auszubilden, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak in einer Erklärung.