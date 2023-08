Stand: 05.08.2023 17:45 Uhr

In der chinesischen Provinz Hebei sind durch heftige Regenfälle und Überschwemmungen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Ganze Städte werden überschwemmt. Mehrere Personen werden noch immer vermisst.

Bei den durch heftige Regenfälle ausgelösten Überschwemmungen in China sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Am Samstag gaben die Behörden an, dass es in der nordöstlichen Provinz Hebei zehn weitere Todesopfer gegeben habe.

In der Stadt Baoding, rund 150 Kilometer von der Hauptstadt Peking entfernt, seien ebenfalls 18 Menschen vermisst worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua die örtlichen Behörden. Wegen der Überschwemmungen mussten vorsorglich mehr als 600.000 der rund 11,5 Millionen Einwohner der Stadt in Sicherheit gebracht werden.

In der Metropole Peking gelten weiterhin Sicherheitswarnungen. Behörden warnen unter anderem vor Erdrutschen, die durch die Wassermassen ausgelöst werden könnten. In den betroffenen Regionen wurden Straßen vollständig überschwemmt und die Infrastruktur zerstört. Felder in ländlichen Gebieten werden kilometerweit überschwemmt.

Stärkster Niederschlag seit Anfang Wetteraufzeichnungen

Die starken Regenfälle sind eine Folge des Taifuns Doksuri. Der Tropensturm hatte bereits Ende Juli als Taifun die chinesische Küstenprovinz Fujian getroffen und sich auf seinem Weg ins Landesinnere zu einem Tropensturm abgeschwächt, der allerdings enorme Regenmengen mit sich brachte.

Mittlerweile haben die sintflutartigen Regenfälle auch die Grenzregionen zu Russland und Nordkorea erreicht. Nach Angaben des chinesischen Wetterdienstes waren die Niederschläge teilweise die stärksten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140 Jahren.

Der Taifun hatte zuvor die Insel Taiwan heimgesucht und vor allem auf den Philippinen schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Dort starben mindestens 39 Menschen. Bei einem Bootsunglück östlich der philippinischen Hauptstadt Manila sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot wurde von starkem Wind erfasst und kenterte.