Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieser Geschichte erschien im CNN-Newsletter „Inzwischen in China“, einem dreimal wöchentlich erscheinenden Update, in dem es darum geht, was Sie über den Aufstieg des Landes und seine Auswirkungen auf die Welt wissen müssen. Hier anmelden.



Hongkong

CNN

—



Bei einem seltsamen Gegenstand, der in einer Schulmahlzeit in China gefunden wurde, handelte es sich um den Kopf einer Ratte, kamen die chinesischen Behörden zu dem Schluss und widerlegten damit frühere offizielle Zusicherungen, es handele sich um einen Entenhals in der jüngsten Wendung eines Lebensmittelsicherheitsskandals, der das Land wochenlang beschäftigte.

Der Aufruhr hat auch ein tiefes öffentliches Misstrauen gegenüber chinesischen Kommunalverwaltungen offenbart, deren Versuche, negative Nachrichten zu vertuschen, oft nach hinten losgingen.

Die Kontroverse begann am 1. Juni, als ein Student der Jiangxi Industry Polytechnic College in der südöstlichen Provinz Jiangxi in der Schulkantine etwas Seltsames in seinem Gericht entdeckte.

In einem Video, das er in den chinesischen sozialen Medien veröffentlichte, hob der Student den dunklen, haarigen Gegenstand mit seinen Stäbchen auf und beschwerte sich beim Kantinenpersonal, er habe einen Rattenkopf gefunden.

„Das ist Entenfleisch“, antwortete eine Mitarbeiterin.

„Sind das nicht Rattenzähne?“ sagte der Student und drehte das Objekt, um die winzigen weißen Stücke in der Mitte und die Form einer Nase darüber zum Vorschein zu bringen.

„Das ist Entenfleisch, Entenfleisch“, beharrte der Mitarbeiter. „Wie könnten Zähne im Entenfleisch sein?“

Das Video verbreitete sich viral und sorgte in China für Aufsehen, wo Lebensmittelsicherheit seit langem ein großes öffentliches Anliegen ist, nachdem es Skandale um kontaminiertes Babymilchpulver und „Rinnenöl“ gab – recyceltes Öl, das mit Lebensmittelabfällen oder sogar Abwasser verunreinigt ist.

Seitdem haben die chinesischen Behörden die Vorschriften verschärft und regelmäßig hart durchgegriffen, doch Lebensmittelskandale, unter anderem in Mensen, sorgen weiterhin für Schlagzeilen und lösen öffentliche Empörung aus.

Beim jüngsten Vorfall löste das Video heftige Online-Diskussionen aus. Viele Kommentare stellten sich auf die Seite des Studenten und verwiesen auf die unheimliche Ähnlichkeit des Objekts mit dem Kopf eines Nagetiers mit scheinbar identifizierbaren Augen, Nase, Mund und Ohren.

Als der öffentliche Druck zunahm, veröffentlichte das College am 3. Juni eine Erklärung, in der es behauptete, dass es sich bei dem im Video gezeigten Objekt nicht um den Kopf einer Ratte, sondern um ein Stück Entenhals handele, einer beliebten Delikatesse in China.

„Unsere Untersuchung ergab, dass das Video tatsächlich in unserer Schulkantine gedreht wurde, sein Inhalt jedoch nicht den Tatsachen entspricht“, heißt es in der Erklärung. Darin hieß es, der Student habe Klassenkameraden eingeladen, sich das Objekt anzusehen, bestätigte, dass es sich um einen Entenhals handele, und habe eine schriftliche Erklärung abgegeben.

Die Schule fügte hinzu, dass die Marktaufsichtsbehörde des örtlichen Bezirks Polizeibeamte zur Untersuchung in die Kantine geschickt habe.

Am selben Tag erschien ein Beamter des Marktaufsichtsbüros des Bezirks im Radio- und Fernsehsender Jiangxi und sagte, die Beamten hätten „das Objekt wiederholt verglichen und bestätigt, dass es sich tatsächlich um ein Stück Entenhals handelte“.

Unterdessen kursierte im Internet ein „aufklärendes“ Video des Studenten. „Ich habe herausgefunden, dass es sich nicht um einen Rattenkopf, sondern um einen Entenhals handelt, also möchte ich es klarstellen“, sagte der Student im Video.

CNN hat die Schule um einen Kommentar gebeten.

Die offiziellen Feststellungen und die „Aufklärung“ des Studenten konnten die Öffentlichkeit nicht überzeugen.

Stattdessen schürte es im Internet noch mehr Ärger, da Nutzer der Schule und den örtlichen Behörden Lügen vorwarfen und den Schüler unter Druck setzten, seine Haltung zu ändern.

Einige forderten eine Untersuchung dessen, was sie für eine „Vertuschung“ durch die örtlichen Behörden hielten. Andere reagierten mit Sarkasmus und eine Flut von Memes überschwemmte das chinesische Internet.

Viele teilten mit Photoshop bearbeitete Bilder, die den Kopf einer Maus auf den Körper einer Ente pflanzten (darunter eine Fusion der Disney-Figuren Mickey Mouse und Donald Duck) und behaupteten, es handele sich um eine neu entdeckte Kreatur namens „Entenratte“.

Andere erfanden die chinesische Redewendung „einen Hirsch ein Pferd nennen“ neu, abgeleitet von einer berühmten Geschichte aus der Qin-Dynastie, in der Gerichtsbeamte auf einen Hirsch zeigten und ihn ein Pferd nannten, um ihre Loyalität gegenüber einem mächtigen Eunuchen zu beweisen.

„In der Antike nannten wir ein Reh ein Pferd.“ Jetzt müssen wir eine Ratte eine Ente nennen“, heißt es in einem Beitrag auf Weibo mit fast 30.000 Likes.

Angesichts zunehmender öffentlicher Kritik und Spott gab die Regierung von Jiangxi am 10. Juni bekannt, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls auf Provinzebene eingeleitet habe, wobei sich eine Task Force aus Vertretern von Bildungs-, Sicherheits- und Marktaufsichtsbehörden zusammengetan habe.

Eine Woche später kam das Untersuchungsteam der Provinz zu dem Schluss, dass es sich bei dem Fremdkörper nicht um ein Stück Entenhals handelte, und das örtliche Marktaufsichtsamt und die Schule seien zu einem „falschen Schluss“ gekommen, weil sie nicht „sorgfältig“ untersucht hätten.

Überwachungsaufnahmen zeigten, dass der vom Studenten gefundene Gegenstand am 1. Juni vom Personal der Kantine entsorgt worden sei, so das Provinzteam, das angab, die Einkaufsliste der Kantine überprüft und Küchenpersonal und Studenten vor Ort befragt zu haben.

Tierexperten, die Videos und Fotos des Gegenstands untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass es sich um den Kopf eines Nagetiers handele, sagte das Team.

Die Lizenz der Kantine sei entzogen worden und das Unternehmen, das sie betreibt, habe eine Höchststrafe nach den Gesetzen zur Lebensmittelsicherheit erhalten, heißt es in der Erklärung. Beamte der Hochschule und des örtlichen Marktaufsichtsbüros würden ebenfalls bestraft, hieß es weiter.

„So hat die Regierung ihre Glaubwürdigkeit verloren“, heißt es in einem Weibo-Kommentar.

Die Kontroverse hat auch den Zorn des Sprachrohrs der regierenden Kommunistischen Partei Chinas auf sich gezogen.

In einem Kommentar tadelte Xiakedao, ein Bericht der Auslandsausgabe der People’s Daily, die örtlichen Behörden für ihren Versuch, die Wahrheit zu vertuschen.

„Es wurden so viele Verwaltungsressourcen verschwendet und die Glaubwürdigkeit der lokalen Regierung geschädigt, und der Verlust hat den Gewinn bei weitem übertroffen!“ es sagte.

„Dieser absurde Vorfall, eine Ratte eine Ente zu nennen, kann sich nicht noch einmal wiederholen!“