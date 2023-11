China meldt een toename van luchtwegaandoeningen veroorzaakt door griep en andere bekende ziekteverwekkers

“Er moeten inspanningen worden geleverd om de opening van relevante klinieken en behandelgebieden te vergroten, de service-uren uit te breiden en de voorraad medicijnen te vergroten”, aldus woordvoerder Mi Feng van het ministerie.

Hij adviseerde mensen maskers te dragen en riep de lokale autoriteiten op zich te concentreren op het voorkomen van de verspreiding van ziekten op drukke plaatsen zoals scholen en verpleeghuizen.

De WHO heeft China eerder deze week formeel verzocht informatie te verstrekken over een potentieel zorgwekkende piek in luchtwegaandoeningen en clusters van longontsteking bij kinderen, zoals vermeld in verschillende mediaberichten en een wereldwijde dienst voor monitoring van infectieziekten.

De opkomst van nieuwe griepstammen of andere virussen die pandemieën kunnen veroorzaken, begint doorgaans met niet-gediagnosticeerde clusters van luchtwegaandoeningen. Zowel SARS als Covid-19 werden voor het eerst gemeld als ongebruikelijke vormen van longontsteking.

De Chinese autoriteiten gaven eerder deze maand de schuld aan de toename van luchtwegaandoeningen aan het opheffen van de Covid-19-lockdownbeperkingen. Andere landen zagen ook een sprong in luchtwegziekten zoals RSV toen de pandemische beperkingen eindigden.

De WHO zei donderdag dat Chinese gezondheidsfunctionarissen de gevraagde gegevens tijdens een teleconferentie hebben verstrekt. Daaruit bleek dat het aantal ziekenhuisopnames van kinderen sinds oktober is toegenomen vanwege ziekten als bacteriële infecties, RSV, griep en verkoudheidsvirussen.

Volgens de WHO hebben Chinese functionarissen volgehouden dat de piek in het aantal patiënten de ziekenhuizen van het land niet heeft overbelast.

Het komt zelden voor dat de VN-gezondheidsorganisatie publiekelijk om meer gedetailleerde informatie van landen vraagt, aangezien dergelijke verzoeken doorgaans intern worden gedaan. De WHO zei dat het via een internationaal juridisch mechanisme verdere gegevens van China heeft opgevraagd.

Volgens interne verslagen in China hebben de uitbraken sommige ziekenhuizen in het noorden van China, waaronder Peking, overspoeld, en hebben de gezondheidsautoriteiten het publiek gevraagd kinderen met minder ernstige symptomen naar klinieken en andere faciliteiten te brengen.

De WHO zei dat er op dit moment te weinig informatie is om het risico van deze gemelde gevallen van luchtwegaandoeningen bij kinderen goed te kunnen beoordelen.

Zowel de Chinese autoriteiten als de WHO zijn beschuldigd van een gebrek aan transparantie in hun eerste rapporten over de Covid-19-pandemie, die in december 2019 in de centrale Chinese stad Wuhan begon.