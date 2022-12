China lockert die Kontrollen, gibt kein Zeichen, wenn „Null-COVID“ endet

PEKING (AP) – China lockert einige der strengsten Antivirenkontrollen der Welt, und die Behörden sagen, dass neue Varianten schwächer sind. Aber sie müssen noch sagen, wann sie eine „Null-COVID“-Strategie beenden könnten, die Millionen von Menschen in ihren Häusern einsperrt und Proteste und Rücktrittsforderungen von Präsident Xi Jinping auslöst.

Am Montag durften Pendler in Peking und mindestens 16 weiteren Städten in den vorangegangenen 48 Stunden erstmals seit Monaten wieder ohne Virentest in Busse und U-Bahnen einsteigen. Industriezentren, darunter Guangzhou in der Nähe von Hongkong, haben Märkte und Unternehmen wiedereröffnet und die meisten Bewegungsbeschränkungen aufgehoben, während die Beschränkungen für Nachbarschaften mit Infektionen beibehalten wurden.

Die Regierung kündigte letzte Woche Pläne an, Millionen von Menschen in den 70er und 80er Jahren zu impfen, eine Bedingung für die Beendigung der „Null-COVID“-Beschränkungen, die die meisten Besucher aus China fernhalten und die Produktion und den Welthandel gestört haben.

Das weckte Hoffnungen auf ein schnelles Ende von „Null-COVID“. Gesundheitsexperten und Ökonomen warnen jedoch davor, dass es Mitte 2023 und möglicherweise 2024 dauern wird, bis die Impfraten hoch genug sind und die Krankenhäuser auf einen möglichen Ausbruch von Infektionen vorbereitet sind.

„China ist noch nicht bereit für eine schnelle Wiedereröffnung“, sagten Ökonomen von Morgan Stanley am Montag in einem Bericht. „Wir erwarten anhaltende Eindämmungsmaßnahmen. … Die Beschränkungen könnten sich in Städten der unteren Ebene immer noch dynamisch verschärfen, falls die Krankenhauseinweisungen zunehmen sollten.“

Die Änderungen folgen Protesten, die ein Ende von „Null-COVID“ fordern, stehen jedoch im Einklang mit früheren Versprechungen der Kommunistischen Partei, Störungen durch Lockerung der Quarantäne und anderer Beschränkungen zu verringern. Die Änderungen wurden öffentlich bekannt gemacht, um möglicherweise den öffentlichen Ärger zu besänftigen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, ob sie als Reaktion auf Proteste in Shanghai und anderen Städten vorgenommen wurden.

China ist das einzige große Land, das immer noch versucht, die Übertragung auszurotten, während die Vereinigten Staaten und andere die Beschränkungen lockern und versuchen, mit dem Virus zu leben, das mindestens 6,6 Millionen Menschen getötet und fast 650 Millionen infiziert hat.

Die Proteste begannen am 25. November, nachdem mindestens 10 Menschen bei einem Brand in einem Wohnhaus in Urumqi im Nordwesten ums Leben gekommen waren. Die Behörden bestritten, dass Feuerwehrleute oder Opfer durch verschlossene Türen oder andere Antivirenkontrollen blockiert wurden. Aber die Katastrophe wurde zum Brennpunkt öffentlicher Frustration.

Vor den Protesten versprach die Kommunistische Partei, „Null-COVID“ weniger kostspielig und störend zu machen, sagte aber, sie halte an der allgemeinen Eindämmungsstrategie fest.

Die Partei kündigte zuvor Aktualisierungen der Strategie an, um sie fokussierter zu machen. Die Behörden begannen, den Zugang zu Gebäuden oder Stadtteilen mit einer Infektion anstelle ganzer Städte zu sperren. Aber ein Anstieg der Fälle ab Oktober veranlasste Gebiete in ganz China, Schulen zu schließen und Familien wochenlang in beengten Wohnungen einzusperren.

Die Behörden sagen, dass sie die Kontrollen „weiter optimieren“ und warnen, dass das Land wachsam bleiben muss.

China stehe aufgrund der „Schwächung der Pathogenität“ der neuesten Omicron-Variante vor „neuen Situationen und Aufgaben“, sagte Sun Chunlan, stellvertretender Ministerpräsident, verantwortlich für die Antiviren-Kampagne, letzte Woche. Sie sagte, China habe eine „wirksame Diagnose und Behandlung“ und habe mehr als 90 % seiner Bevölkerung geimpft.

Die Regierungspartei versuche, „Epidemieprävention, wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit für die Entwicklung“ in Einklang zu bringen, sagte Sun laut der offiziellen Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch auf einer Konferenz mit Gesundheitsbeamten.

Trotz der Änderungen fordern Peking und andere Städte einige Einwohner auf, zu Hause zu bleiben, oder erzwingen andere Beschränkungen für Nachbarschaften mit Infektionen.

Reisende an den Bahnhöfen und drei Flughäfen der chinesischen Hauptstadt müssen innerhalb der letzten 48 Stunden einen negativen Virustest vorweisen. An anderer Stelle sagten Guangzhou und andere Städte, dass Gebiete, die als besonders infektionsgefährdet gelten, immer noch mit zusätzlichen Beschränkungen konfrontiert sind.

Ein negativer Virustest innerhalb der letzten 72 Stunden ist immer noch erforderlich, um öffentliche Gebäude in der riesigen Metropole Chongqing im Südwesten zu betreten, einem Hotspot des jüngsten Infektionsanstiegs. In einigen Teilen Pekings ist das Essen in Restaurants immer noch verboten.

Eine Zeitung berichtete letzte Woche, dass einigen Einwohnern Pekings, die leichte oder asymptomatische COVID-19-Fälle haben, zum ersten Mal erlaubt wird, sich zu Hause zu isolieren, anstatt in eines der weitläufigen Quarantänezentren Chinas zu gehen. Die Regierung muss das noch bestätigen.

Prognosen sagen, dass die angeschlagene Wirtschaft, die bereits unter dem Druck der schwachen Nachfrage nach chinesischen Exporten und einem harten Vorgehen der Regierung gegen die Schulden in der Immobilienbranche steht, in diesem Quartal möglicherweise schrumpfen wird.

Die Regulierungsbehörden haben darauf reagiert, indem sie mehr Geld für die Kreditvergabe freigegeben haben, und versuchen, private Investitionen in Infrastrukturprojekte zu fördern. Sie haben einige Finanzkontrollen für Immobilienentwickler gelockert, um einen Einbruch in einer der größten Industrien Chinas umzukehren.

„Die politischen Entscheidungsträger konzentrieren ihre Bemühungen darauf, das Wachstum anzukurbeln“, sagten die Analysten der Eurasia Group in einem Bericht. „Selbst wenn Chinas Übergang weg von einer strikten Null-COVID-Politik entschiedener und beschleunigter erfolgt, wird es Monate dauern, Meilensteine ​​im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie die Erhöhung der Impfung älterer Menschen zu erreichen.“

Am Montag meldete die Regierung 30.014 neue Fälle, darunter 25.696 ohne Symptome. Das war ein Rückgang gegenüber dem Tageshöchststand der letzten Woche von über 40.000, aber immer noch nahe an den Tageshöchstständen für China.

Xis Regierung hat „Null-COVID“ als Beweis für die Überlegenheit des chinesischen Systems im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und den westlichen Ländern hochgehalten. Chinas offizielle Zahl der Todesopfer liegt seit Beginn der Pandemie bei 5.235 gegenüber 1,1 Millionen in den USA.

China hat auch einen möglichen Anstieg der Todesfälle bei Menschen mit Krebs, Herzerkrankungen und anderen Erkrankungen erlitten, die Schwierigkeiten hatten, behandelt zu werden, während sich die Krankenhäuser auf die Behandlung von Virusfällen konzentrierten. Daten über diese Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Joe McDonald, The Associated Press