Das chinesische Außenministerium lehnte es am Dienstag ab, auf einen Bericht einzugehen, wonach sein ehemaliger Außenminister Qin Gang wegen einer angeblichen außerehelichen Affäre seines Amtes enthoben worden sei.

Früher an diesem Tag berichtete das Wall Street Journal, dass eine Untersuchung der Kommunistischen Partei ergab, dass Qin, der diesen Sommer abrupt von seinem Posten entfernt wurde, während seiner Tätigkeit als Chinas Gesandter in Washington in eine außereheliche Affäre verwickelt gewesen sei, und berief sich dabei auf Personen, die damit vertraut sind Gegenstand.

Qin, ein Berufsdiplomat und vertrauenswürdiger Berater des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, wurde im Juli ohne Erklärung nach nur sieben Monaten in dieser Funktion im Zuge einer höchst ungewöhnlichen Umstrukturierung der außenpolitischen Führung des Landes abgelöst.

Dem plötzlichen Schritt, der am 25. Juli vom obersten Entscheidungsgremium des chinesischen Parlaments genehmigt wurde, folgten wochenlange Spekulationen und Gerüchte über das Schicksal von Qin, der im vergangenen Monat nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Auf seine Absetzung folgten seitdem weitere hochrangige personelle Umbesetzungen in der militärischen Raketentruppe Chinas sowie anhaltende Fragen zum Status von Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu, der nun seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen ist Wochen.

Peking hat nie eine Erklärung für Qins Absetzung abgegeben und auch nicht erklärt, dass gegen den ehemaligen Minister ermittelt werde.

Vor seiner Absetzung hatte das Außenministerium im Juli kurz „gesundheitliche Gründe“ angeführt, als Qin ein diplomatisches Treffen verpasste. Diese Antwort fehlte jedoch später in einem offiziellen Briefing-Protokoll, und als sie danach gefragt wurde, sagte eine Sprecherin, sie habe „keine Informationen zu liefern“. .“

Nach Angaben des Wall Street Journal wurden hochrangige chinesische Beamte letzten Monat über die Ermittlungen der Kommunistischen Partei gegen Qin informiert und ihnen wurde mitgeteilt, dass der offizielle Grund für Qins Entlassung „Probleme mit dem Lebensstil“ seien, ein Begriff, der häufig für sexuelles Fehlverhalten verwendet wird, wie Personen kennen die Sache sagte.

Den Beamten wurde mitgeteilt, dass die Untersuchung ergab, dass Qin „eine außereheliche Affäre hatte, die zur Geburt eines Kindes in den USA führte“, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf zwei Personen. Die Namen der Frau und des Kindes wurden den Beamten nicht mitgeteilt, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Wall Street Journal ist die Untersuchung noch im Gange und Qin kooperiert. Den Quellen zufolge soll bei der Untersuchung untersucht werden, ob die angebliche Affäre und alle anderen Maßnahmen, die Qin möglicherweise ergriffen hat, die nationale Sicherheit Chinas beeinträchtigt haben könnten, heißt es in dem Bericht.

CNN konnte die Berichterstattung nicht unabhängig überprüfen. CNN hat sich an das Informationsbüro des chinesischen Staatsrates gewandt, das Presseanfragen für die Zentralregierung bearbeitet, aber keine Antwort erhalten.

Auf die Frage nach dem Bericht während einer regulären Pressekonferenz am Dienstag sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, sie sei sich der Informationen „nicht bewusst“.

„Bezüglich der Ernennung und Abberufung des chinesischen Außenministers hat die chinesische Seite bereits Informationen veröffentlicht“, sagte Sprecher Mao Ning in offensichtlicher Anspielung auf die Ankündigung seiner Ersetzung im Juli.

Qin wurde durch seinen Vorgänger Wang Yi ersetzt, bleibt aber weiterhin einer der fünf Staatsräte Chinas – eine hochrangige Rolle in Chinas oberstem Verwaltungsorgan.

Qins Absetzung Anfang des Sommers erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die nationale Sicherheit unter Xi an Bedeutung gewonnen hat, der in den angespannten Spannungen mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten erhebliche Bedrohungen für China sieht und weithin dafür bekannt ist, Chinas Spionageabwehr- und Geheimdienstapparate gestärkt zu haben.

Qin fungierte von Juli 2021 bis Anfang 2023 als chinesischer Botschafter in den USA und übernahm dann seine kurzlebige Rolle als Außenminister.

Während seiner Amtszeit spielte er eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen der USA und Chinas, die Kommunikation wiederherzustellen, unter anderem bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken Mitte Juni während des Besuchs des amerikanischen Diplomaten in Peking.

Laut einer biografischen Informationsseite auf der Website des chinesischen Außenministeriums ist Qin verheiratet und hat einen Sohn.

Die Seite, die Qins Qualifikationen bis 2021 angibt, ist Teil einer Liste ehemaliger Vize- und stellvertretender Minister. Qins Name ist weder in der Liste der ehemaligen Außenminister noch in der chinesischen Sprachversion der Seite des ehemaligen Vize- und stellvertretenden Ministers enthalten.