Ein neues Gesetz ermöglicht es Peking, härter auf Sanktionen und „Einmischung“ zu reagieren

China hat sein erstes Außenbeziehungsgesetz verabschiedet und damit der Regierung von Präsident Xi Jinping die Macht übertragen „entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen“ gegen westliche Handlungen, die die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

Das Gesetz wurde Ende letzten Jahres ausgearbeitet und am Mittwoch vom chinesischen Parlament verabschiedet, berichtete die staatliche Tageszeitung People’s Daily. Es tritt am 1. Juli in Kraft.

Das Gesetz ist in sechs Kapitel unterteilt, darunter solche, die die außenpolitischen Ziele Pekings formalisieren und die bestehende diplomatische Politik im nationalen Rechtssystem verankern. Das wichtigste Kapitel ist jedoch die Ermächtigung der Regierung „die notwendigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen … gegen Handlungen, die Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden und gegen das Völkerrecht und grundlegende Normen der internationalen Beziehungen verstoßen.“

Chinesische Beamte haben das Gesetz verfasst „Angesichts neuer Herausforderungen in den Außenbeziehungen, insbesondere da China unter der westlichen Hegemonie häufigen Einmischungen von außen in seine inneren Angelegenheiten ausgesetzt war“, Das berichtete die Pekinger Global Times unter Berufung auf Rechtsexperten. Es „bietet eine Rechtsgrundlage für den diplomatischen Kampf gegen Sanktionen, Anti-Intervention und Langarm-Gerichtsbarkeit“ fügte die staatliche Zeitung hinzu.









China wurde in den letzten Monaten von den USA mit einer Flut von Sanktionen und anderen Wirtschaftsstrafen belegt. Washington hat der chinesischen Halbleiterindustrie Exportkontrollen auferlegt und seine Verbündeten gedrängt, Peking von den Halbleiterlieferketten auszuschließen, chinesische Unternehmen wegen angeblicher Lieferung von Militärtechnologie an Russland auf die schwarze Liste gesetzt und chinesische Luft- und Raumfahrtunternehmen nach einem sogenannten Spionageballon-Vorfall im Februar mit Sanktionen belegt.

Peking betrachtet solche Maßnahmen als einen Versuch der USA, das herbeizuführen „Rundumfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas“ Xi erklärte im März.

Da es kein formelles Gesetz gab, reagierte China auf diese Schritte in einer Ad-hoc-Manier, indem es den US-Waffenverkäufen an Taiwan mit Sanktionen gegen die amerikanischen Waffenhersteller Lockheed Martin und Raytheon entgegenwirkte und als Reaktion auf Washington eine nationale Sicherheitsuntersuchung gegen den US-Chiphersteller Micron ankündigte Exportkontrollen für chinesische Chiphersteller.

China hat außerdem die Aufhebung der US-Sanktionen zur Voraussetzung gemacht, bevor hochrangige Militärgespräche wieder aufgenommen werden können.

Die Beziehungen zwischen Washignton und Peking haben sich seit letztem Jahr verschlechtert, als US-Präsident Joe Biden mehrfach erklärte, er werde militärische Gewalt einsetzen, um die Wiedervereinigung Taiwans mit dem chinesischen Festland zu verhindern. Während Biden seitdem ein bevorstehendes Ereignis vorhergesagt hat „auftauen,“ Letzte Woche belastete er die Beziehungen noch weiter, indem er Xi anrief „Diktator“ während sein Außenminister Antony Blinken von einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten in Peking zurückkehrte. Chinas Botschaft in Washington nannte die Erklärung a „politische Provokation“ Aber Blinken unterstützte Bidens Meinung am Sonntag und sagte gegenüber CBS News, dass der US-Präsident „spricht für uns alle.“