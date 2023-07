China Kontert mit Exportkontrollen auf Seltene Erden

Vanaf de macht van augustus sterft China Ausfuhr von Gallium- und Germanium-Products genehmigungspflichtig. Beide metalen zitten in speciale chips en zonnepanelen – en China is een quasi-monopolist.

Der Chip-Konflikt zwischen China en dem Westen droht zu verschärfen. Im Bild ein Stand an der Branchenmesse Semicon in Schanghai afgelopen week. Nicoco Chan/Reuters

Als het land China heeft verlaten, is het een quasi-monopool die het beste materiaal als Druckmittel in internationale konflikten biedt. Dus fragte de Parteizeitung «People’s Daily» 2019 retorisch, ob seltene Erden für China zu einer «Gegenwaffe» würden, um sich tegen Druck der USA zu wehren. „Die Antwort is kein Geheimnis“, schreef Das Blatt. «Zo niet, wil niet weten!»