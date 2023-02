Hongkong

China schiet vooruit met steenkool, zo blijkt uit een nieuw rapport, en keurt snel nieuwe energiecentrales goed en bouwt deze ondanks zijn eigen beloften om koolstof te verminderen naarmate de wereld steeds dieper in de klimaatcrisis stort.

Vorig jaar keurde het land het hoogste aantal nieuwe kolencentrales goed sinds 2015, volgens het rapport dat maandag is vrijgegeven door het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) en de Global Energy Monitor (GEM).

“China blijft de opvallende uitzondering op de aanhoudende wereldwijde achteruitgang van de ontwikkeling van kolencentrales”, zegt Flora Champenois, een onderzoeksanalist bij GEM.

“De snelheid waarmee projecten van vergunning tot bouw in 2022 vorderden, was buitengewoon, met veel projecten die binnen een paar maanden van de grond kwamen, vergunningen kregen, financiering kregen en baanbrekend waren”, voegde ze eraan toe.

De uitstoot van China is meer dan het dubbele van die van de Verenigde Staten, en hoewel de leiders van het land eerder hebben gezworen de CO2-uitstoot te verminderen, vormt de afhankelijkheid van steenkool een grote uitdaging.

In heel 2022 verleende China vergunningen voor 106 gigawatt aan capaciteit op 82 locaties, een verviervoudiging van de capaciteit die in 2021 was goedgekeurd en gelijk aan het starten van twee grote kolencentrales per week, aldus het rapport.

Vorig jaar beleefde China de ergste hittegolf en droogte in zes decennia, wat een klap uitdeelde aan waterkrachtafhankelijke provincies en de autoriteiten ertoe aanzette in plaats daarvan steenkool te gebruiken.

Om de stroomcrisis te verlichten, voerden kolencentrales hun productie op, waarbij het dagelijkse verbruik van thermische kolen in augustus een recordhoogte bereikte.

2021 was niet veel beter. Hoewel Peking in eerste instantie honderden kolenmijnen had gesloten en de overigen ertoe had aangezet de productie in te perken, brachten landelijke stroomtekorten de regering ertoe mijnen te bevelen “zoveel mogelijk steenkool te produceren”.

Aan die push lijkt niet snel een einde te komen, waarbij de auteurs van het rapport waarschuwen dat zelfs de gelijktijdige uitbreiding van China op het gebied van hernieuwbare energie niet voldoende zal zijn om de impact te compenseren.

China voegde vorig jaar een recordcapaciteit van 125 gigawatt aan zonne- en windcapaciteit toe, goed voor 2% van de elektriciteitsvraag van het land. En hoewel dat doel dit jaar nog hoger ligt, “Zelfs deze toename zal niet voldoende zijn om aan alle groei van de vraag te voldoen zonder de stroomopwekking uit fossiele brandstoffen te vergroten”, aldus het rapport.

Het voegde eraan toe dat China, om de CO2-uitstoot echt te verminderen, moet beginnen met het uitfaseren van zijn “enorme kolencentralevloot” in plaats van deze verder te laten groeien. Naast de milieu-impact van de planten, hebben hun “politiek invloedrijke eigenaren … er belang bij hun bezittingen te beschermen”, aldus het rapport.

China en de Verenigde Staten zijn ’s werelds twee grootste uitstoters van koolstof, met een verdrievoudiging van de Chinese uitstoot in de afgelopen drie decennia, zo blijkt uit een rapport uit 2021.

En hoewel de Chinese leider Xi Jinping in 2020 had verklaard dat het land in 2060 koolstofneutraal zou worden, hebben activisten en experts gezegd dat de regering niet snel of daadkrachtig genoeg actie onderneemt.

Hoewel China bijvoorbeeld in 2021 een nieuw plan heeft uitgebracht om zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, heeft het geen bijgewerkte emissiedoelstelling aangekondigd. Later dat jaar stuitte het emissiereductieplan dat het bij de Verenigde Naties had ingediend op teleurstelling van andere wereldleiders die hadden gehoopt op aanzienlijk hogere toezeggingen en een snellere decarbonisatie-tijdlijn.

Xi zelf verzachtte zijn toon in de richting van nul-koolstof in het licht van stroomuitval, fabriekssluitingen en gecompromitteerde toeleveringsketens, en zei begin vorig jaar dat “koolstofpiek en koolstofneutraliteit niet van de ene op de andere dag kunnen worden gerealiseerd”.

De klimaatinspanningen van het land werden ook belemmerd door geopolitiek, waarbij China vorig jaar de klimaatbesprekingen met de Verenigde Staten opschortte als reactie op de reis van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi naar Taiwan. om een ​​klimaatcatastrofe te voorkomen.

De onderhandelingen werden maanden later hervat tijdens de COP27-top van de VN in Egypte.