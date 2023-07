Unter den aktuellen Umständen kann der Besuch von Janet Yellen in China als voller Erfolg gewertet werden. Gemeinsam mit ihren chinesischen Gastgebern gelang es ihr, die Kommunikationskanäle zwischen Washington und Peking wiederzubeleben.

Nach dem Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan im vergangenen August hatte China Joint Ventures wie den Dialog zum Klimawandel abrupt gestoppt. Seitdem hat Peking mehrmals Militärübungen rund um die Insel abgehalten und gleichzeitig die militärische Kommunikation zwischen den USA und China unterbrochen. Dies hat das Risiko eines bewaffneten Konflikts zwischen den beiden Atommächten erhöht.

Zu anderen Zeiten wäre die einfache Tatsache, dass sich die beiden Seiten zu Gesprächen trafen, nicht besonders bedeutsam gewesen. Derzeit liegen die Dinge jedoch anders.

Die Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Einerseits sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Regierungen immens. Andererseits gibt es immer noch offizielle Stimmen von beiden Seiten, die zumindest in bestimmten Bereichen die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit betonen. Bei den jüngsten Gesprächen in Peking haben sie begonnen, diese Bereiche wieder zu kultivieren – Klimawandel und Schuldenerlass für ärmere Länder.

Yellen selbst sieht ihre Reise als Erfolg an Bild: Mark Schiefelbein/AP/picture Alliance

Yellen ebnet den Weg

In beiden Fällen ist die Perspektive Chinas eine andere als die der USA: Peking will nicht in einen Fonds einzahlen, dessen Erlös den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern zugute kommen soll. Chinas Staatschef Xi Jinping wird nicht müde zu betonen, dass sein Land wirtschaftlich stark und militärisch stark sei. Aber China spielt das alles derzeit herunter und behauptet, es sei immer noch ein Entwicklungsland und könne tatsächlich nicht wie ein reiches Land in den oben genannten Fonds einzahlen.

Auch beim Schuldenerlass möchte China seinen eigenen Weg gehen. Denn eine Zusammenarbeit mit der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds würde bedeuten, dass Peking Einblick in seine eigenen Praktiken gewähren müsste. Die Nomenklatura bekämpft dies weiterhin mit Händen und Füßen.

Yellens Besuch ist der zweite hochrangige Besuch der USA seit Joe Bidens Amtsantritt als Präsident im Jahr 2021. Vor einigen Wochen besuchte US-Außenminister Antony Blinken Peking. Im Vergleich zu Yellen ist er der „böse Polizist“, während sie die „gute Polizistin“ ist. Das bedeutet, dass er in der chinesischen Hauptstadt viel schwierigere, sicherheitsrelevante Fragen ansprechen muss, während sie sich als Stimme der Vernunft zeigen und für Zusammenarbeit und Handel eintreten kann.

Diese Doppelspitze ist gewollt, spiegelt sie doch auch die Zweideutigkeit wider, mit der Peking unterschiedliche Botschaften in die Welt sendet. Es ist beispielsweise kein Widerspruch, wenn China einem Freihandelsabkommen mit Australien beitritt und gleichzeitig das Land sanktioniert, weil Canberra es wagte, Peking zu kritisieren.

In einigen Wochen wird ein dritter VIP-Besucher aus den USA erwartet: John Kerry, der Topdiplomat der USA unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und jetzt Sondergesandter des Weißen Hauses für Fragen des Klimawandels. Auch hier kann Yellen, die in China beliebter ist als viele andere US-Politiker, als Vermittlerin für eine erneute Annäherung zwischen Peking und Washington dienen.

Hinter verschlossenen Türen dürften sich beide Länder darüber einig sein, dass sie insbesondere beim Klimaschutz zusammenarbeiten müssen. China und die USA sind nicht nur die größten Umweltverschmutzer, sie bekommen auch regelmäßig zu spüren, was der Klimawandel für ihre Länder bedeutet: Dürre und Hitzewellen, Überschwemmungen und Wasserknappheit, Tornados und Waldbrände.

Nach außen hin sind beide Länder bestrebt, einander als strategische Rivalen zu definieren, was sie auch sind. Die Liste der strittigen Themen zwischen ihnen ist lang. Für beide scheint daher eine Diplomatie, die aus Fortschritten in kleinen Schritten besteht, der einzig gangbare Weg nach vorne zu sein, ein Weg, die Spannungen in der Innenpolitik mit der Außen- und Sicherheitspolitik in Einklang zu bringen.

Alexander Görlach ist Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics in International Affairs und außerordentlicher Professor an der NYU Gallatin School of Individualized Study. Nach Aufenthalten in Taiwan und Hongkong wurde die Region zu seinem Kernthema, insbesondere der Aufstieg Chinas und was dieser für die freie Welt bedeutet. Er hatte verschiedene Positionen an der Harvard University sowie den Universitäten Cambridge und Oxford inne.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.